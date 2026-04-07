Việt Nam lập kỷ lục lịch sử, Sputnik hé lộ "đóng góp lớn của người Nga"

Việt Nam lập kỷ lục lịch sử

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết cho hay, Việt Nam vừa lập một kỷ lục lịch sử trong Quý I/2026 khi lần đầu tiên ngành du lịch có 3 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Riêng trong tháng 3, lượng khách qốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung ba tháng đầu năm, cả nước đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với quý I/2025 và trở thành mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý I.

Không chỉ lập kỷ lục lịch sử về lượng khách, kết quả này còn cho thấy du lịch Việt Nam đang duy trì sức hút mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và vị thế ngày càng vững của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Việt Nam không chỉ có lợi thế về tài nguyên du lịch, mà còn được đánh giá cao ở sự an toàn, ổn định và thuận tiện trong kết nối. Ảnh: Exotrails

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I, khách đi bằng đường hàng không vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với 82,3%, trong khi đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%.

Tỷ trọng lớn của hàng không phản ánh việc Việt Nam đang thu hút tốt dòng khách từ các thị trường trung và dài ngày, kể cả trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và một số đường bay quốc tế bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.

Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ có lợi thế về tài nguyên du lịch, mà còn được đánh giá cao ở sự an toàn, ổn định và thuận tiện trong kết nối. Với các thị trường xa, đây là những yếu tố có ý nghĩa rất lớn trong quyết định lựa chọn điểm đến

Cùng với đó, nhóm khách đi bằng đường bộ từ các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tiếp tục đóng vai trò như một lực đỡ quan trọng, giúp ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng trước các biến động bên ngoài.

Xét theo từng thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai nguồn khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngoài ra, nhiều thị trường Đông Nam Á cũng tăng trưởng mạnh như Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Ở châu Âu, lượng khách trong quý I tăng hơn 55%, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam vẫn được duy trì khá tốt tại các thị trường xa.

Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là điểm đến an toàn, có môi trường chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm. Ảnh: Exotrails

Khách Nga đóng góp lớn

Theo Sputnik, trong bức tranh tăng trưởng chung đó, thị trường Nga nổi lên như một điểm sáng đặc biệt và có đóng góp lớn vào thành tích chung của du lịch Việt Nam.

Chỉ riêng tháng 3, lượng khách Nga đến Việt Nam đã vượt 120.000 lượt, tăng tới 163% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế quý I/2026, tổng số khách Nga đạt 367.168 lượt, tăng 194,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức tăng rất đáng chú ý, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Nga đối với Việt Nam. Trước đó, trong năm 2025, Nga cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các nguồn khách quốc tế đến Việt Nam. Lượng khách từ thị trường này thậm chí đã vượt cả mức trước đại dịch Covid-19 và chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 10 năm.

Ngoài Nga, các thị trường xa như Mỹ, Canada, Australia và New Zealand cũng ghi nhận mức tăng từ 17% đến 24% trong quý I. Tuy nhiên, xét về tốc độ bứt phá, Nga vẫn là thị trường nổi bật nhất, trở thành một trong những nhân tố quan trọng góp phần giúp du lịch Việt Nam thiết lập kỷ lục trong 3 tháng đầu năm.

Theo cơ quan quản lý du lịch, đà tăng này đến từ việc Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là điểm đến an toàn, có môi trường chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm và khả năng kiểm soát rủi ro tốt.

Bên cạnh đó, sự đa dạng về tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa, chi phí hợp lý cùng các chính sách miễn thị thực, nới lỏng thị thực cho nhiều thị trường tiềm năng cũng đang tạo thêm lực hút cho du lịch Việt Nam.

Trên nền tảng tăng trưởng hiện nay, năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng trung bình khoảng 22% mỗi năm, cao hơn đáng kể so với mức chung của thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, du lịch Việt Nam đang cho thấy triển vọng tiếp tục bứt tốc trong thời gian tới.