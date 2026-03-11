TS. BS Nguyễn Thị Sim – Chuyên gia về siêu âm, di truyền, can thiệp Bào thai

Chẩn đoán hình thái học bào thai theo tiêu chuẩn ISUOG

Hơn 15 năm gắn bó với sản khoa, từng trải qua những biến cố thai kỳ với vai trò của một người mẹ, TS. BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec luôn thấu hiểu sâu sắc cảm xúc của những sản phụ đối diện nguy cơ mất con. Chính sự đồng cảm ấy đã thôi thúc chị lựa chọn con đường khó: đi sâu vào Y học Bào thai – lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng và một trái tim đủ thấu cảm để đặt mình vào vị trí của người bệnh.

Trong hành trình bảo vệ thai nhi, chẩn đoán hình thái học là bước đi đầu tiên và có ý nghĩa quyết định. Đây là kỹ thuật siêu âm chuyên sâu nhằm phát hiện những bất thường cấu trúc của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Thai phụ đến với Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec – nơi TS. BS Nguyễn Thị Sim trực tiếp điều hành sẽ được siêu âm hình thái theo tiêu chuẩn ISUOR với 42 chỉ số, tiên phong ở Việt Nam. Đây là tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về siêu âm hình thái giúp chẩn đoán sự phát triển toàn diện của các cơ quan, phát hiện sớm những dị tật bẩm sinh phức tạp.

TS. BS Sim chia sẻ ngay cả trong những lần thăm khám định kỳ, thai phụ vẫn nên có người thân đồng hành giúp mẹ bầu cảm thấy an tâm, vững tin hơn mà còn tạo nên điểm tựa tinh thần quan trọng trong suốt hành trình thai kỳ

Điểm khác biệt khi mẹ bầu đến với Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec sẽ được theo dõi thai kỳ toàn diện, xuyên suốt từ giai đoạn mang thai, trong khi đi sinh, chăm sóc sau sinh bởi sự phối hợp nhịp nhàng với các chuyên khoa khác như: Di truyền, Sản, Sơ sinh,... Bắt đầu từ chẩn đoán siêu âm hình thái, TS. BS Sim cùng với các đồng nghiệp sẽ xây dựng lộ trình theo dõi cá thể hóa, tư vấn chế độ dinh dưỡng, thậm chí quyết định can thiệp bào thai cho những trường hợp cần thiết, đồng hành trọn vẹn cùng mẹ bầu vượt qua các giai đoạn.

Di truyền bào thai – Đi tìm nguyên nhân từ gốc rễ

Nếu hình thái học giúp "nhìn thấy" những bất thường về giải phẫu, thì di truyền bào thai giúp "giải mã" nguyên nhân sâu xa ở cấp độ nhiễm sắc thể và gene. TS. BS Nguyễn Thị Sim đã có nhiều năm nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực di truyền, với hàng chục báo cáo khoa học liên quan đến các xét nghiệm di truyền tiền làm tổ, Thalassemia, sinh thiết phôi và các bệnh lý di truyền thai nhi.

Từ nền tảng đó, TS. BS Nguyễn Thị Sim là một trong số ít chuyên gia có khả năng kết nối chặt chẽ giữa siêu âm hình thái học và việc chỉ định các xét nghiệm di truyền phù hợp. Từ sàng lọc không xâm lấn (NIPT), chọc ối, sinh thiết gai nhau đến phân tích nhiễm sắc thể và giải trình tự gene chuyên sâu, mỗi quyết định đều được đưa ra dựa trên đánh giá nguy cơ được cá thể hóa cho từng thai phụ.

Nhờ cách tiếp cận này, nhiều bất thường di truyền được phát hiện từ rất sớm, mở ra cơ hội can thiệp và mang lại hy vọng cho những thai kỳ tưởng chừng không còn lựa chọn.

TS. BS Nguyễn Thị Sim thực hiện chọc ối lấy mẫu xét nghiệm cho thai phụ

Can thiệp bào thai – Mở thêm cơ hội sống từ trong bụng mẹ

Tháng 5/2017, TS. BS Nguyễn Thị Sim sang Pháp học tập chuyên sâu về can thiệp bào thai. Chị mang theo tinh thần cầu thị của một người thầy thuốc và khát vọng tìm thêm cơ hội sống cho những bào thai từng bị xem là "không còn hy vọng". Trong thời gian tu nghiệp này, chị được các chuyên gia can thiệp bào thai hàng đầu thế giới là Giáo sư Yves Ville trực tiếp hướng dẫn và tham gia thực hành nhiều kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực này.

Ngay khi trở về Việt Nam, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã bắt tay vào triển khai các kỹ thuật can thiệp bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, từng bước đưa những tiến bộ của y học thế giới vào thực tiễn trong nước.

Hiện nay, với vai trò Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), chị tiếp tục xây dựng mô hình quản lý thai kỳ nguy cơ cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời triển khai thực hiện thêm 8 kỹ thuật can thiệp bào thai mới theo hướng đa chuyên khoa và cá thể hóa cho từng trường hợp.

TS. BS Nguyễn Thị Sim trực tiếp chỉ định 3 lần truyền máu thai nhi thành công giúp thai nhi vượt qua nguy kịch

Nhiều ca bệnh phức tạp đã được tiếp nhận và xử trí thành công. Trong đó có trường hợp sản phụ N.T.H mang nhóm máu Rh- hiếm gặp, xuất hiện kháng thể Anti-D hiệu giá cao, khiến thai nhi thiếu máu nặng từ tuần 25. Trước ranh giới sinh tồn mong manh khi tuổi thai còn quá nhỏ để chấm dứt thai kỳ an toàn, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã trực tiếp 3 lần truyền máu thai nhi, vượt qua giai đoạn nguy kịch và kéo dài thai kỳ thêm những tuần quý giá đến tuần thai 31.

Ở một trường hợp khác, thai phụ cạn ối nặng tuần 31 đứng trước nguy cơ suy thai và sinh non. Quyết định truyền ối kết hợp theo dõi sát sao đã giúp thai kỳ được duy trì an toàn đến tuần 39. Hay như ca song thai sau nhiều năm hiếm muộn, đối diện dư ối, rau tiền đạo xuất huyết và đái tháo đường thai kỳ – tất cả đều được quản lý chặt chẽ theo chiến lược "giữ thai chủ động – kiểm soát rủi ro", tối ưu hóa thời điểm can thiệp để hai em bé chào đời mạnh khỏe ở tuần thai 36.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng gia đình sản phụ N.T.H, em bé được truyền máu thai nhi hiện đã 5 tháng, cứng cáp, khỏe mạnh

Ở góc nhìn của TS. BS Nguyễn Thị Sim, y học bào thai tại Việt Nam mới đang ở những bước phát triển quan trọng đầu tiên, trong khi thế giới đã đi trước khoảng 15 năm với nhiều kỹ thuật can thiệp tinh vi và toàn diện hơn. Khoảng cách ấy trở thành động lực để bác sĩ Sim tiếp tục học hỏi, cập nhật và chinh phục những đỉnh cao mới của chuyên ngành.

TS. BS Sim kỳ vọng trong tương lai gần, các kỹ thuật can thiệp bào thai sẽ được đưa vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình và mở rộng cơ hội cứu sống thai nhi trên phạm vi toàn quốc. Khi nhiều bệnh viện có thể triển khai thường quy các kỹ thuật chuyên sâu này, cơ hội được cứu sống và phát triển bình thường của thai nhi sẽ không còn phụ thuộc vào địa lý hay điều kiện kinh tế. Xa hơn nữa, điều bác sĩ mong mỏi là mỗi bào thai được can thiệp thành công không chỉ được cứu sống, mà còn được sinh ra khỏe mạnh, hạn chế tối đa nguy cơ dị tật, góp phần nâng cao chất lượng dân số và tương lai của đất nước.

Với TS. BS Nguyễn Thị Sim, mỗi em bé chào đời đều là một món quà vô giá. Không ít gia đình trìu mến gọi chị là "Mẹ Sim" – cách xưng hô giản dị nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một người thầy thuốc, mà còn là kết quả của chuyên môn vững vàng, một trái tim nhân ái và khát vọng không ngừng mở rộng cơ hội sống cho những sinh linh bé bỏng ngay từ trong bụng mẹ.

Thông tin liên hệ:

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)

Địa chỉ: Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 886648

Website: https://phenikaamec.com/

Thời gian hoạt động: 24/24 giờ theo giấy phép số 386/BYT - GPHĐ