Truyền thông Nhật Bản khen ngợi 5 công dân Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất 7.1 độ

Hành động dũng cảm của 5 công dân Việt Nam tham gia giải cứu một cụ bà gần 90 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ truyền thông Nhật Bản.

Những ngày vừa qua, hàng loạt cơ quan báo chí lớn như NHK, Yomiuri Shimbun, Sankei hay TBS... đã dẫn lại thông tin về vụ việc, đồng thời ca ngợi tinh thần quả cảm của nhóm thanh niên Việt Nam khi không ngần ngại lao vào khu vực nguy hiểm để cứu người, bất chấp các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra.

Hàng loạt cơ quan báo chí lớn tại Nhật Bản đã đăng tải sự việc cùng lời ngợi khen (Ảnh chụp màn hình)

Trong các bản tin, truyền thông Nhật Bản cũng trích dẫn chia sẻ của anh Lê Huy Tuấn, một trong năm người trực tiếp tham gia cứu hộ.

Kể lại thời khắc giải cứu cụ bà, anh cho biết:

"Chúng tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ đơn giản là muốn cứu bà. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một trận động đất như vậy. Chúng tôi chỉ dùng tay không nên lúc đầu việc cứu hộ không hề dễ dàng."

Anh Tuấn cho biết, vào thời điểm đó, điều duy nhất cả nhóm nghĩ đến là đưa cụ bà ra ngoài an toàn càng sớm càng tốt.

Khi được hỏi vì sao sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để lao vào khu vực đổ sập, nam thực tập sinh Việt Nam chia sẻ:

"Ở Việt Nam, đó là điều rất bình thường. Bà là người hàng xóm mà chúng tôi gặp mỗi ngày. Khi thấy bà gặp nạn vì động đất, chúng tôi chỉ nghĩ phải cứu bà an toàn."

Những hình ảnh cùng câu chuyện về nhóm thanh niên Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận Nhật Bản, trở thành một trong những điểm sáng về tình người giữa thảm họa.

Bên cạnh câu chuyện cảm động này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết trận động đất cũng gây thiệt hại đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây.

Theo thông tin được công bố, một nam thực tập sinh kỹ năng người Việt, 24 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị cần cẩu rơi trúng tại nhà máy nơi anh làm việc. Ngoài ra, truyền thông nhà nước Việt Nam cũng cho biết một phụ nữ Việt Nam sinh sống tại thành phố Uki bị thương khi bức tường nhà bị sập.

Hiện tỉnh Kumamoto có hơn 6.000 thực tập sinh kỹ năng và du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Chính phủ Việt Nam đã gửi lời chia buồn tới phía Nhật Bản, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ, bảo vệ các công dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.