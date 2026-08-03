HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truyền thông Nhật Bản khen ngợi 5 công dân Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất 7.1 độ

Phạm Trang
|

Hành động dũng cảm của 5 công dân Việt Nam tham gia giải cứu một cụ bà gần 90 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ truyền thông Nhật Bản.

Những ngày vừa qua, hàng loạt cơ quan báo chí lớn như NHK, Yomiuri Shimbun, Sankei hay TBS... đã dẫn lại thông tin về vụ việc, đồng thời ca ngợi tinh thần quả cảm của nhóm thanh niên Việt Nam khi không ngần ngại lao vào khu vực nguy hiểm để cứu người, bất chấp các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra.

Hàng loạt cơ quan báo chí lớn tại Nhật Bản đã đăng tải sự việc cùng lời ngợi khen (Ảnh chụp màn hình)

Trong các bản tin, truyền thông Nhật Bản cũng trích dẫn chia sẻ của anh Lê Huy Tuấn, một trong năm người trực tiếp tham gia cứu hộ.

Kể lại thời khắc giải cứu cụ bà, anh cho biết:

"Chúng tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ đơn giản là muốn cứu bà. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một trận động đất như vậy. Chúng tôi chỉ dùng tay không nên lúc đầu việc cứu hộ không hề dễ dàng."

Anh Tuấn cho biết, vào thời điểm đó, điều duy nhất cả nhóm nghĩ đến là đưa cụ bà ra ngoài an toàn càng sớm càng tốt.

Khi được hỏi vì sao sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để lao vào khu vực đổ sập, nam thực tập sinh Việt Nam chia sẻ:

"Ở Việt Nam, đó là điều rất bình thường. Bà là người hàng xóm mà chúng tôi gặp mỗi ngày. Khi thấy bà gặp nạn vì động đất, chúng tôi chỉ nghĩ phải cứu bà an toàn."

Những hình ảnh cùng câu chuyện về nhóm thanh niên Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận Nhật Bản, trở thành một trong những điểm sáng về tình người giữa thảm họa.

Bên cạnh câu chuyện cảm động này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết trận động đất cũng gây thiệt hại đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây.

Theo thông tin được công bố, một nam thực tập sinh kỹ năng người Việt, 24 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị cần cẩu rơi trúng tại nhà máy nơi anh làm việc. Ngoài ra, truyền thông nhà nước Việt Nam cũng cho biết một phụ nữ Việt Nam sinh sống tại thành phố Uki bị thương khi bức tường nhà bị sập.

Hiện tỉnh Kumamoto có hơn 6.000 thực tập sinh kỹ năng và du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Chính phủ Việt Nam đã gửi lời chia buồn tới phía Nhật Bản, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ, bảo vệ các công dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đi xa gần 1 tháng, người đàn ông lạnh sống lưng khi vào bếp: Thứ không ai ngờ vẫn hoạt động suốt 27 ngày
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại