Trường THPT ở Hà Tĩnh có 79 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp: Hiệu trưởng lên tiếng

Năm nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 167 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tốt nghiệp thì Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chiếm gần một nửa với 79 điểm 10.

Thông tin về một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày qua.

Trao đổi trên báo Dân trí, ông Hoàng Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết, nhà trường đã chủ động rà soát kết quả thi và phổ điểm của học sinh. Theo ông Hùng, kết quả này không có gì bất ngờ, đồng thời nhận định đề thi Toán năm nay bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

Vị hiệu trưởng tiết lộ, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 167 điểm 10 môn Toán, trong đó Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 79 điểm 10 Toán. Phần lớn điểm 10 Toán tập trung ở 2 lớp chuyên Toán và các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên như Vật lý, Tin học, Sinh học. Các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý có ít bài thi đạt điểm cao môn Toán hơn.

Lý giải kết quả này, vị hiệu trưởng cho rằng có nhiều yếu tố tác động. Theo ông, điểm thi tốt nghiệp THPT trở thành tiêu chí quan trọng trong nhiều phương án xét tuyển khi Bộ GD&ĐT đổi mới phương thức tuyển sinh đại học.

Trước đây học sinh có thể sử dụng học bạ, chứng chỉ IELTS, SAT hoặc kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để tăng cơ hội trúng tuyển, năm nay để hướng tới các trường tốp đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân hay Đại học y Hà Nội… các em phải đầu tư nhiều hơn cho kỳ thi tốt nghiệp. Điều này khiến học sinh phải nỗ lực hơn để có cơ hội vào đúng trường, đúng ngành mong muốn.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ông Hùng phân tích thêm, xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực khoa học - công nghệ cũng khiến nhiều học sinh thay đổi định hướng xét tuyển và chọn ngành học. Không ít học sinh chuyển từ khối C00 sang các tổ hợp có môn Toán như khối D00. Ngoài tổ hợp C00, hầu hết tổ hợp xét tuyển đại học hiện nay đều có môn Toán nên học sinh dành nhiều thời gian đầu tư cho môn này.

Thông tin thêm trên báo Tiền Phong, ông Hùng cho biết năm nay, nhà trường cũng đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Việc ôn thi tốt nghiệp được đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học thay vì triển khai từ tháng 4-5 như trước đây. Mỗi tuần, nhà trường bố trí 2 tiết ôn tập với từng môn thi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường các giải pháp hỗ trợ học sinh thông qua hệ thống khảo sát, thi thử, kịp thời động viên, khen thưởng để tạo động lực học tập. Trong năm học, ngoài 2 kỳ khảo sát do Sở GD&ĐT tổ chức, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức thêm 3 kỳ thi khảo sát nữa.

Điểm số của học sinh cũng tăng dần qua từng lần đánh giá. Có những học sinh chỉ đạt 21 điểm ở tổ hợp 3 môn xét tuyển trong đợt khảo sát đầu thì đợt cuối đã đạt trên 28 điểm, cho thấy quá trình ôn tập đã phát huy hiệu quả, học sinh có sự tiến bộ, tự tin hơn trong quá trình thi.

Hà Tĩnh lọt top 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Toán nhất. (Ảnh: Tiền Phong)

Về việc phòng thi đặt tại điểm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 22 thí sinh thì có tới 15 em đạt điểm 10 môn Toán, ông Hùng cho biết phòng thi này có 19 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 3 học sinh còn lại của Trường Trường Albert Einstein. Các em đều học các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên và thi tổ hợp khối này.

Trong đó, 19 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đều trúng tuyển vào trường với kết quả đầu vào cao. Các em luôn duy trì thành tích tốt trong quá trình học tập, được kiểm chứng qua các bài kiểm tra, các kỳ khảo sát và thi thử; nhiều em nhiều lần đạt điểm cao, đặc biệt ở môn Toán. 3 thí sinh của Trường Albert Einstein cũng đều là những học sinh có học lực tốt, trong đó 1 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.