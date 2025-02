Trường hợp nào dễ tử vong khi mắc cúm mùa?

Theo trang Ettoday, gia đình nữ diễn viên Từ Hy Viên đã xác nhận ngôi sao Hoa ngữ đã qua đời vì bệnh cúm và viêm phổi. Ngôi sao 49 tuổi được hỏa táng ngay trong hôm 3/2.

Thông tin Từ Hy Viên đột ngột qua đời vì cúm mùa đang khiến công chúng xứ tỷ dân vô cùng xót xa

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng, đã có rất nhiều người nước ngoài tử vong vì cúm mùa hàng năm. Ở Việt Nam dường như còn ít nên mọi người có vẻ coi thường.

“Mỗi năm, thế giới có khoảng 1 tỷ ca mắc cúm, 3-5 triệu ca diễn biến nặng và 400-700.000 ca tử vong”, bác sĩ Hoàng cho biết.

Theo bác sĩ Hoàng, cúm mùa (chủ yếu cúm A và cúm B) gây suy giảm sức đề kháng và hệ thống miễn dịch.

Người bệnh có thể tử vong do một số lý do như viêm phổi do virus, gây suy hô hấp; dùng kháng sinh không tác dụng, viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn, gây suy hô hấp; Nhiễm khuẩn huyết, cũng do bội nhiễm vi khuẩn; Viêm cơ tim; Tăng tình trạng viêm, gây hội chứng tăng đông, dễ hình thành cục máu đông.

Cúm mùa (chủ yếu cúm A và cúm B) gây suy giảm sức đề kháng và hệ thống miễn dịch

Do vậy, trên bệnh nhân có bệnh nền như đái đường, hen phế quản, COPD, bệnh tim mạch... khi nhiễm cúm mùa làm tăng gấp 5-6 lần nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não, tắc mạch phổi.

Do đó, bác sĩ Hoàng khuyên mọi người nên giữ vệ sinh sạch sẽ, tăng cường thể dục nhẹ nhàng, tiêm phòng cúm mùa hàng năm. Và nên nhập viện ngay nếu có biểu hiện suy hô hấp với biểu hiện thở nhanh nông, spO2 hạ dưới 95%.

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh cúm mùa lưu hành ở mọi nơi trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm có khoảng 1 tỉ trường hợp mắc bệnh, bao gồm 3 - 5 triệu ca bệnh nặng, có khoảng 290.000 - 650.000 ca tử vong.

Tại Việt Nam, hằng năm vẫn ghi nhận 600.000 - 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa, số mắc ghi nhận quanh năm.

Hệ thống giám sát trọng điểm viêm phổi cấp do virus tại Việt Nam vẫn ghi nhận các trường hợp mắc, với khoảng 10% số mẫu bệnh nhân cúm dương tính với chủng cúm A(H1N1). Trong đó, có ghi nhận những ca tử vong do cúm mùa gây nên.