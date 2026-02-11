Trước khi "yêu", làm sao biết đối phương có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không? Có 2 cách giúp bạn tự bảo vệ mình

Gần đây, con gái của cô Lý - Tiểu Lộ - bắt đầu hẹn hò với bạn trai và dự định tiến xa hơn trong mối quan hệ. Cô Lý không khỏi lo lắng:

"Giới trẻ bây giờ khá cởi mở, lỡ đối phương có vấn đề về sức khỏe thì sao?"

Nghe hai chữ "có vấn đề", Tiểu Lộ chợt khựng lại. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là cô chưa thật sự chú ý. Bởi cả hai yêu nhau, và bạn trai cô nhìn bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng, "trông có vẻ khỏe mạnh" và "thực sự khỏe mạnh" lại là hai chuyện khác nhau.

"Nhìn có vẻ khỏe mạnh" chưa chắc đã không có bệnh

Trong thực tế, nhiều người vẫn nghĩ rằng bệnh lây truyền qua đường tình dục chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng rõ ràng như nổi mụn nước, chảy mủ… và cho rằng nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì chắc chắn là không mắc bệnh.

Tuy nhiên, suy nghĩ này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Báo cáo giám sát bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Trung Quốc, hơn 65% người mắc các bệnh này hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, đặc biệt là HPV, chlamydia, lậu… Nhiều người vô tình trở thành nguồn lây nhiễm mà không hề hay biết.

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục thường diễn tiến âm thầm gồm:

- Virus HPV (Human Papillomavirus): Nhiều người nhiễm không có biểu hiện khó chịu, nhưng có thể mang chủng virus nguy cơ cao, dễ lây lan và có thể dẫn đến ung thư.

- Chlamydia (vi khuẩn Chlamydia trachomatis): Tỷ lệ nhiễm ở nhóm tuổi 15-35 khá cao, có thể gây viêm cơ quan sinh dục, thậm chí vô sinh.

- Giang mai: Giai đoạn đầu có thể chỉ xuất hiện vết loét nhỏ, đôi khi ở vị trí kín đáo nên khó phát hiện. Nếu không điều trị, bệnh có thể gây tổn thương tim mạch và hệ thần kinh.

- Herpes sinh dục: Dễ tái phát, khả năng lây lan cao và hiện chưa thể điều trị dứt điểm hoàn toàn.

Vì vậy, chỉ dựa vào việc "đối phương không có biểu hiện khó chịu" hoặc "không nhìn thấy bất thường" là chưa đủ để khẳng định an toàn.

Bạn có biết, rất nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng nhưng vẫn có khả năng lây lan rất cao. Có người dù đã nhiễm bệnh vẫn không hề hay biết, tiếp tục sinh hoạt, yêu đương, thậm chí có tiếp xúc thân mật.

Vậy trước khi quan hệ tình dục, làm sao để biết đối phương có thực sự khỏe mạnh, có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không?

Đây là chủ đề mà nhiều người ngại nhắc đến nhưng vô cùng quan trọng. Trong đó, có hai cách đánh giá phổ biến, đơn giản và khả thi mà ai cũng nên biết.

Nắm rõ 2 yếu tố này giúp đánh giá tình trạng sức khỏe của đối phương

1. Tìm hiểu tiền sử hành vi - đánh giá nguy cơ từ quá khứ

Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục không phải mới phát sinh, mà có thể là hệ quả của những nguy cơ trong quá khứ. Do đó, trước khi tiến tới quan hệ thân mật, việc tìm hiểu lối sống và tiền sử của đối phương rất quan trọng.

Bạn có thể trao đổi một cách nhẹ nhàng về:

- Đối phương có từng có nhiều bạn tình hay không: Nghiên cứu cho thấy số lượng bạn tình càng nhiều thì nguy cơ nhiễm bệnh càng cao.

- Có từng quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ hoặc quan hệ tình dục không rõ nguồn gốc hay không.

- Đối phương đã từng xét nghiệm sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục chưa: Xét nghiệm định kỳ thể hiện sự có trách nhiệm với bản thân và đối tác.

- Có từng xuất hiện các dấu hiệu bất thường như dịch tiết lạ, phát ban… dù bản thân họ cho rằng không nghiêm trọng

Việc trao đổi nên dựa trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, không phán xét hay gây xấu hổ, mà hướng đến trách nhiệm chung đối với sức khỏe của cả hai.

2. Xét nghiệm y khoa - phương pháp khoa học và đáng tin cậy nhất

Nếu muốn đánh giá khách quan và chính xác, cách tốt nhất là cùng nhau đến cơ sở y tế uy tín để thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

Một số xét nghiệm phổ biến gồm:

- Xét nghiệm kháng thể HIV

- Xét nghiệm nhanh giang mai

- Xét nghiệm virus viêm gan B và C

- Sàng lọc chlamydia và vi khuẩn lậu

- Xét nghiệm HPV

Hiện nay, nhiều bệnh viện và trung tâm y tế cung cấp gói khám sức khỏe tiền hôn nhân hoặc gói kiểm tra cho các cặp đôi. Quy trình thường bảo mật, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, vừa giúp yên tâm, vừa thể hiện trách nhiệm với đối phương.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số bệnh có "thời kỳ cửa sổ" (ví dụ HIV có thể kéo dài từ 2 tuần đến 3 tháng). Trong thời gian này, kết quả xét nghiệm có thể âm tính giả, vì vậy nên tham khảo thời điểm xét nghiệm phù hợp theo tư vấn của bác sĩ.

3 lời khuyên giúp bạn bảo vệ sức khỏe bản thân

1. Biết nói "không"

Nếu đối phương né tránh việc trao đổi về sức khỏe, từ chối xét nghiệm hoặc khiến bạn cảm thấy bất an, hãy tin vào cảm nhận của mình. Việc từ chối quan hệ là quyền của bạn.

2. Chủ động kiểm tra sức khỏe

Đừng chỉ dựa vào việc "đối phương trông khỏe mạnh". Mỗi người đều nên xét nghiệm định kỳ, đặc biệt trước khi bắt đầu mối quan hệ thân mật mới.

3. Sử dụng biện pháp bảo vệ

Bao cao su không chỉ giúp tránh thai mà còn là hàng rào quan trọng phòng ngừa phần lớn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Dù tin tưởng đối phương, việc tự bảo vệ mình vẫn luôn cần thiết.

Trong tình yêu, chúng ta cần sự tin tưởng, nhưng tin tưởng không đồng nghĩa với mù quáng. Sự thân mật đúng nghĩa là khi cả hai cùng có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho nhau.

Đừng vì ngại ngùng mà chấp nhận những rủi ro không đáng có. Cũng đừng vì phút bốc đồng mà để lại hậu quả lâu dài.

Nếu bạn đang ở giai đoạn quan trọng của một mối quan hệ, hoặc chuẩn bị bước sang chặng đường mới của cuộc đời, hãy nhớ nhắc nhở bản thân và người bạn đời:

Tình yêu không chỉ cần chân thành mà còn cần an toàn và khỏe mạnh.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất phổ biến kiến thức, không thay thế cho chẩn đoán hay điều trị y khoa. Nếu có thắc mắc hoặc cần kiểm tra sức khỏe, hãy đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ tư vấn cụ thể.