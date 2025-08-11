Ung thư xương là một căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm, xảy ra khi các tế bào bất thường trong xương phát triển mất kiểm soát. Tin tốt là nếu phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công có thể lên đến 70-80%. Cơ thể luôn gửi những tín hiệu cảnh báo trước khi bệnh trở nặng, nhưng điều quan trọng là bạn có đủ tinh tế để lắng nghe, đủ tỉnh táo để nhanh chóng nắm bắt và điều trị hay không!

Nếu không muống xương khoép bị khối u "nuốt chửng", xin đừng thờ ơ với 6 dấu hiệu bất thường dưới đây:

1. Cứng khớp hoặc khó vận động

Khối u gần khớp có thể gây cứng, giảm khả năng vận động hoặc cảm giác "kẹt" khi di chuyển. Ví dụ, bạn có thể gặp khó khăn khi gập đầu gối hoặc xoay vai. Theo Cancer Research UK, triệu chứng này thường xuất hiện khi khối u phát triển ở gần các khớp lớn như đầu gối hoặc hông. Nếu cứng khớp kéo dài hoặc kèm theo đau, đừng xem nhẹ.

2. Đau/nhức xương kéo dài, đặc biệt vào ban đêm

Cơn đau xương không rõ nguyên nhân, thường âm ỉ và tăng dần, là dấu hiệu đầu tiên của ung thư xương. Cơn đau có thể xuất hiện ở tay, chân, hoặc cột sống, và thường nặng hơn vào ban đêm hoặc khi vận động. Theo Mayo Clinic (Mỹ), khối u chèn ép dây thần kinh hoặc làm yếu cấu trúc xương là nguyên nhân gây đau. Nếu bạn bị đau dai dẳng hơn 2 tuần, không liên quan đến chấn thương hay hoạt động mạnh, hãy đi khám ngay.

3. Sưng hoặc nổi khối u gần xương

Một vùng sưng đỏ, nóng hoặc cảm giác có cục cứng gần xương có thể là dấu hiệu đáng lo. Theo NHS (Anh) ung thư xương gây viêm do sự phát triển của tế bào bất thường, thường xuất hiện ở xương đùi, xương chày hoặc xương chậu. Nếu bạn nhận thấy khối u không giảm sau vài ngày hoặc kèm theo đau, hãy đến bác sĩ để kiểm tra bằng siêu âm hoặc chụp X-quang.

4. Xương yếu, dễ gãy bất thường

Xương trở nên dễ gãy dù chỉ va chạm nhẹ? Đây là dấu hiệu nghiêm trọng của ung thư xương. Khối u làm suy yếu cấu trúc xương, dẫn đến gãy xương bệnh lý - theo American Cancer Society (Mỹ). Ví dụ, bạn có thể bị gãy xương chỉ vì ngã nhẹ hoặc thậm chí không có chấn thương rõ ràng. Nếu bạn nhận thấy xương yếu bất thường hoặc đau khi chịu lực, hãy kiểm tra sớm.

5 Sốt nhẹ hoặc đổ mồ hôi đêm dai dẳng

Sốt nhẹ không rõ nguyên nhân hoặc đổ mồ hôi đêm cũng có thể liên quan đến ung thư xương. Theo NHS, những triệu chứng này xuất hiện khi cơ thể phản ứng với sự phát triển của khối u hoặc khi ung thư ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Nếu bạn thường xuyên bị sốt nhẹ, đặc biệt kèm các dấu hiệu trên, hãy theo dõi và tham khảo ý kiến bác sĩ.

6. Mệt mỏi và sụt cân không rõ lý do

Mệt mỏi kéo dài, cảm giác kiệt sức dù nghỉ ngơi đủ, hoặc sụt cân đột ngột mà không thay đổi chế độ ăn uống có thể là dấu hiệu của ung thư xương. Theo Mayo Clinic, các tế bào ung thư tiêu tốn năng lượng của cơ thể, gây mệt mỏi toàn thân. Nếu bạn thấy cơ thể yếu đi bất thường, đặc biệt kèm các triệu chứng như đau xương, hãy đi khám để tìm nguyên nhân.

Làm gì khi nhận thấy các dấu hiệu kể trên?

Nếu bạn gặp một hoặc nhiều dấu hiệu trên, đừng hoảng sợ, nhưng cũng đừng chủ quan. Ung thư xương rất hiếm, nhưng kiểm tra sớm là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Hãy ghi nhớ một số điều quan trọng cần làm:

- Ghi lại triệu chứng: Ghi chú thời gian, tần suất, và mức độ của các triệu chứng để cung cấp thông tin chính xác cho bác sĩ.

- Tham khảo bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt: Xét nghiệm máu, chụp X-quang, CT hoặc sinh thiết có thể giúp xác định chính xác vấn đề.

- Thay đổi và duy trì lối sống lành mạnh: Ăn uống đủ chất, tập thể dục nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.