Trước khi giải thể, chân gà "Ăn Cùng Bà Tuyết" từng nổi tiếng thế nào?

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết được thành lập từ tháng 5/2023, do ông Nguyễn Minh Trường (sinh năm 1999) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết trụ sở chính tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã nộp hồ sơ giải thể vào ngày 16/1/2025 và hoàn tất thủ tục trong quý II năm nay với lý do "không tìm được thị trường, hoạt động gặp nhiều khó khăn".

Sản phẩm chân gà Bà Tuyết nổi đình đám.

Từng đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, sở hữu lượng người theo dõi lên đến hàng triệu người trên các tài khoản mạng xã hội, Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu bùng nổ trên thị trường ăn vặt online. Đây là điều khiến không ít người ngạc nhiên, bởi cách đây không lâu, thương hiệu này vẫn còn đang là một trong những tên tuổi đình đám nhất trong lĩnh vực bán đồ ăn vặt qua livestream.

Các sản phẩm như chân gà tê cay, đùi gà phô mai, snack ăn liền... liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng "hot" của TikTok Shop. Con số doanh thu từng được hé lộ vào năm 2024 cho thấy "Ăn Cùng Bà Tuyết" thu về hàng chục tỷ đồng chỉ tính riêng nền tảng TikTok, chưa kể doanh số từ các kênh khác như Shopee, Facebook hay đại lý sỉ. Thậm chí, thời điểm TikTok Shop bị tạm dừng hoạt động tại Việt Nam, bà Tuyết vẫn livestream bán hàng đều đặn trên các nền tảng khác và vẫn duy trì được lượng người xem đông đảo.

Nổi tiếng là vậy, thương hiệu này cũng không tránh khỏi loạt lùm xùm liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm, đặc biệt trong năm 2024 – 2025. Thời điểm tháng 3/2025, một khách hàng phát hiện "gói chân gà đến từ tương lai" có ngày sản xuất là 9/7/2025, trong khi thời điểm đó mới là tháng 3. Dù phía công ty sau đó lý giải là "lỗi in nhầm", vụ việc khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về quy trình sản xuất – đóng gói.

Sản phẩm của Ăn Cùng Bà Tuyết từng bị phát hiện có vật thể lạ, in sai thời hạn sử dụng. Ảnh: @nguyt1593, Cấn Thanh Hoa.

Hình ảnh chân gà nghi chưa được làm chín. Ảnh: P.N/Facebook.

Một số phản ánh khác cho thấy sản phẩm có vật thể giống giun, sợi dây lạ, chân gà còn đỏ nghi chưa chín, có mùi hôi hoặc mốc trắng. Dù phía công ty cho biết đã liên hệ khách để kiểm tra lại, song loạt phản ánh này liên tục xuất hiện trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thương hiệu.



Ngoài vấn đề nội bộ, thương hiệu cũng trở thành nạn nhân của tình trạng bị làm giả. Vào thời điểm tháng 3/2024, Cơ quan quản lý thị trường tại Hà Nội và Thanh Hóa từng thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết", bán tràn lan cho học sinh, sinh viên với giá rẻ.



Dù công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể theo quy định, bà Tuyết – gương mặt đại diện của thương hiệu vẫn xuất hiện đều đặn trên các buổi livestream và khẳng định: "Tôi vẫn bán hàng mỗi ngày, giỏ hàng vẫn đầy đủ, không thiếu món nào". Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cá thể của ông Nguyễn Minh Trường vẫn đang hoạt động bình thường.