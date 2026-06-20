Cô gái sau đó "hoảng loạn" khi biết người cũ khởi kiện đòi nửa tài sản.

Đồng tiền luôn là liều thuốc thử khắc nghiệt đối với bản chất con người và các mối quan hệ. Có những cặp đôi cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nghèo khó, nhưng lại tan vỡ ngay khi chạm tay vào sự giàu sang. Câu chuyện trúng độc đắc của cặp đôi người Anh mới đây là minh chứng cay đắng cho thực tế này.

Một người phụ nữ sau khi trúng số độc đắc 1 triệu bảng Anh (gần 35 tỷ đồng) đã ngay lập tức dứt tình với bạn trai để ôm trọn số tiền. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn khi người tình cũ chính thức đệ đơn kiện lên tòa án, đòi lại một nửa số tiền thắng cuộc trị giá 500.000 bảng Anh (khoảng hơn 16 tỷ đồng).

Mua chung, trúng thật nhưng... hưởng riêng

Nạn nhân và cũng là nguyên đơn trong vụ kiện gây xôn xao dư luận này là Michael Cartlidge, 41 tuổi, một kỹ sư bảo mật. Người bị kiện không ai khác chính là bạn gái cũ của anh, cô Charlotte Cox, 39 tuổi. Trước đó, cả hai từng có một mối quan hệ tình cảm mặn nồng cho đến ngày biến cố "may mắn" ập đến.

Sự việc bắt đầu khi cặp đôi cùng nhau ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở Spalding, Lincolnshire. Tại đây, họ đã quyết định mua hai thẻ cào "Dice Tower" với giá 5 bảng Anh mỗi thẻ thuộc hệ thống Xổ số Quốc gia. May mắn gõ cửa khi một trong hai chiếc thẻ cào đã mang lại giải thưởng độc đắc trị giá 1 triệu bảng Anh.

Thế nhưng, tiền vừa về tài khoản chưa được bao lâu, bản chất ích kỷ đã lên tiếng. Chỉ vài tuần sau khi nhận tin trúng giải, Charlotte Cox đã chủ động dứt tình, chia tay Michael Cartlidge và đơn phương giữ toàn bộ số tiền thưởng khổng lồ cho riêng mình. Cô chuyển ra ngoài và bắt đầu cuộc sống xa hoa của một triệu phú mới nổi, ngó lơ người đàn ông từng chung chăn gối.

Cuộc chiến pháp lý nảy lửa

Không chấp nhận sự phũ phàng và bất công, chàng kỹ sư bảo mật Michael đã lập tức chuẩn bị các thủ tục pháp lý để đòi lại quyền lợi. Anh tuyên bố rằng, anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng một nửa số tiền thắng, tức là 500.000 bảng Anh.

Động thái quyết liệt từ phía người cũ được cho là đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của Charlotte, khiến cô rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Sự khủng hoảng này lộ rõ khi cư dân mạng phát hiện chiếc xe thể thao hạng sang BMW trị giá 50.000 bảng Anh (hơn 1,6 tỷ đồng) mà Charlotte vừa hồ hởi tậu bằng tiền trúng số, nay đã bất ngờ bị cô rao bán vội vã.

Một nguồn tin thân cận với Charlotte tiết lộ:

"Charlotte đang vô cùng lo lắng và hoảng loạn. Cô ấy đã lỡ chi tiêu và vung tay quá trán rất nhiều tiền kể từ khi trúng giải. Bây giờ, nếu tòa án phán quyết cô ấy thua cuộc, cô ấy có thể phải đối mặt với một hóa đơn pháp lý khổng lồ, đồng thời phải trả lại cho Michael nửa triệu bảng. Cô ấy sợ mình sẽ phá sản. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác từ phía bạn bè lại động viên cô ấy rằng tiền đã được trao hợp pháp cho cô ấy, nên cô ấy có quyền tiêu theo cách mình muốn".

Ai mới là chủ nhân đích thực của giải thưởng?

Vụ tranh chấp này trở nên phức tạp khi cả hai bên đều có những lý lẽ và bằng chứng riêng nhằm thuyết phục tòa án.

Lập luận của Michael Cartlidge

Michael khẳng định chính anh là người đã chủ động đề xuất việc mua thẻ cào, đồng thời chính tay anh đã chọn hai chiếc thẻ "Dice Tower" từ trên kệ. Thậm chí, khi đứng ở quầy thu ngân, anh đã mở ứng dụng ngân hàng để cố gắng chuyển khoản tiền mặt cho Charlotte nhằm trang trải chi phí mua vé. Lời khai này của Michael nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chủ cửa hàng, người trực tiếp phục vụ cặp đôi ngày hôm đó.

Phán quyết từ các công ty điều hành xổ số

Năm 2024, Camelot – công ty điều hành xổ số quốc gia đã đưa ra nhận định ban đầu rằng số tiền 1 triệu bảng nên được chia đôi cho cả hai người. Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn thay đổi khi tập đoàn Allwyn tiếp quản quyền điều hành xổ số từ Camelot. Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ, Allwyn lật ngược phán quyết trước đó. Họ cho rằng vì Charlotte là người trực tiếp dùng tiền của mình để trả cho hai tấm thẻ cào, đồng thời cô cũng là người tự tay cào tấm vé trúng thưởng, nên về mặt luật pháp, cô là người yêu cầu hợp pháp duy nhất. Toàn bộ giải thưởng sau đó đã được chuyển thẳng vào tài khoản của Charlotte. Chính sự mâu thuẫn giữa quy định của công ty xổ số và thực tế đóng góp của hai bên đã đẩy vụ việc vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài tại tòa án dân sự.

"Lời nguyền" xổ số và bài học đắt giá về tình nghĩa Câu chuyện trúng số của Charlotte và Michael một lần nữa phơi bày mặt tối của những khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Giới truyền thông phương Tây từ lâu đã không còn xa lạ với cụm từ "lời nguyền xổ số", nơi những giải độc đắc hàng triệu đô không mang lại hạnh phúc mà chỉ kéo theo ma túy, những vụ ly hôn cay đắng, các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lỗi, hay thậm chí là những cái chết thảm khốc ngay sau khi đổi đời.

Trong vụ việc này, dù kết quả phán quyết của tòa án có nghiêng về phía ai, thì mối quan hệ tình cảm giữa hai người cũng đã hoàn toàn chết lịm và biến tướng thành sự thù hận, dắt nhau ra tòa. Việc Charlotte vội vàng tận hưởng cuộc sống mới, bỏ rơi người đồng hành ngay khi có tiền đã vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ dư luận. Nhiều người cho rằng sự ích kỷ của cô đã tự rước về "lời nguyền" áp lực tâm lý, khiến cô không thể có nổi một ngày hạnh phúc trọn vẹn kể từ khi trở thành triệu phú.

Cuộc chiến giành giật 500.000 bảng Anh giữa Charlotte Cox và Michael Cartlidge vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại tòa án Anh Quốc. Nó để lại một bài học sâu sắc cho tất cả mọi người về lòng tham và giá trị của tình cảm con người trước sức hút mãnh liệt của đồng tiền. Sự hoảng loạn hiện tại của Charlotte chính là cái giá phải trả cho việc lựa chọn vật chất thay vì tình nghĩa.

Theo TheSun