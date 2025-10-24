Trúng số 30 tỷ, "tán lộc" chỉ 360.000 đồng, người đàn bị cả làng quê mắng keo kiệt cho đến khi biết lý do

Ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), một câu chuyện hy hữu đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội: Một người đàn ông trúng độc đắc hơn 8,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỷ đồng) nhưng chỉ gửi cho người bạn thân 100 tệ (hơn 360.000 đồng) làm "lộc". Ai cũng nghĩ anh quá keo kiệt cho đến khi biết lý do phía sau.

Ảnh minh hoạ

Trúng số nhờ bạn thân nhưng giữ trọn

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông họ Lý, 36 tuổi, làm chủ một tiệm sửa điện tử nhỏ. Anh trúng giải sau khi mua 1 sấp vé số mà người bạn thân, Trương, 37 tuổi, nhờ trả tiền giúp.

Hôm đó, cả hai cùng đi uống bia ở gần trạm xăng. Trương vốn nổi tiếng trong nhóm bạn là người "máu đỏ đen", thấy quầy bán vé số liền nói: "Ê, mua giúp tôi một sấp này, tôi quên mang ví rồi."

Anh Lý rút ví trả giúp, rồi tiện tay giữ luôn tờ vé đó. Bản thân Lý chắc chắn Trương sẽ không bao giờ trả lại tiền mua vé số nợ hôm đó vì đây lần thứ n Trương mượn tiền mua vé số mà không trả. Lý chơi với bạn từ nhỏ nên cũng ậm ừ giấu vợ cho qua, cứ thay bạn trả tiền nợ vé số từ ngày này qua tháng nọ. Hôm nào kẹt quá thì Lý từ chối, nhưng hôm đó, Lý có tiền, anh đồng ý mua hết cho Trương.

"Thật ra lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì. Nếu không trúng thì thôi, bao nhiêu lần Trương mua vé số bằng... tiền của tôi rồi," anh kể.

Một ngày sau, khi tra kết quả, chỗ vé ấy trúng giải đặc biệt hơn 8,5 triệu NDT. Tin này lan nhanh trong khu dân cư, ai cũng chúc mừng. Nhưng khi nghe nói anh Lý chỉ gửi cho bạn 100 tệ "lấy may", nhiều người bắt đầu chỉ trích: "Trúng nhờ bạn mà chỉ cho 100 tệ, đúng là bạc tình!" "Có tiền là quên bạn ngay".

Chấp nhận bị mắng keo kiệt vì một lý do

Vài ngày sau, truyền thông tìm gặp người nhà của Trương, người bạn "bị chia 100 tệ". Bất ngờ thay, vợ của Trương lại lên tiếng cảm ơn anh Lý.

"Chúng tôi thật sự biết ơn anh ấy," cô nói, mắt rưng rưng. "Nếu anh ấy đưa hết tiền cho chồng tôi, gia đình tôi có lẽ đã tan nát rồi."

Theo lời người vợ, Trương nghiện cờ bạc nhiều năm, từng vay nặng lãi, bán xe, thậm chí định cầm cả sổ đỏ để chơi bài. "Chúng tôi nợ hơn 200.000 tệ (khoảng 720 triệu đồng), tôi gần như tuyệt vọng. Nếu có tiền lớn trong tay, chắc anh ấy lại lao vào bàn đỏ đen."

Thay vì chia tiền cho bạn, anh Lý âm thầm làm một việc khác. Ngay sau khi nhận giải, anh chuyển 1 triệu NDT (tức hơn 3,5 tỷ đồng) vào tài khoản đứng tên vợ Trương và hai con nhỏ. Anh dặn người vợ chỉ dùng tiền để trả nợ, cho con ăn học, mua nhà nhỏ ở tạm. Số còn lại, anh sẽ sắp xếp mua 1 mảnh đất cho vợ con Trương để dành làm của sau này lớn lên, con cái có tài sản riêng. Vợ Trương oà khóc vì tấm lòng của Lý.

"Còn chồng chị, tôi xin lỗi, tôi không thể đưa tiền cho anh ấy," anh nói trong đoạn ghi âm được chia sẻ trên mạng.

Khi câu chuyện được lan tỏa trên Weibo, cư dân mạng chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng anh Lý "không có quyền quyết định thay bạn", bên khác lại cho rằng anh làm đúng và "100 tệ kia là biểu tượng để kết thúc vòng đỏ đen".

Một bình luận nổi bật viết :"Có người nghĩ chia tiền là nghĩa tình, nhưng có khi cứu gia đình bạn khỏi nghiện nợ mới là cách thương bạn thật sự."

Nhiều người gọi anh là "người bạn tỉnh táo nhất năm", cho rằng hành động của anh thể hiện cái tâm và sự kiềm chế hiếm thấy trong thời buổi mà tiền bạc dễ làm hỏng tình bạn.

Trên diễn đàn tài chính cá nhân, một chuyên gia bình luận: "Khi đối phương nghiện đỏ đen, cho tiền là hại. Dùng tiền để bảo vệ vợ con họ mới là giúp."

Cuộc sống sau khi trúng số

Sau khi nhận thưởng, anh Lý đóng cửa tiệm hai tháng, đưa vợ con đi du lịch trong nước. Anh từ chối mọi lời mời đầu tư và cũng không tiết lộ danh tính thật. "Tôi không muốn biến thành người khác chỉ vì có tiền," anh nói.

Hiện anh vẫn thuê căn hộ nhỏ ở Vũ Hán, chỉ mua thêm một chiếc xe cũ để đưa đón con. "Số tiền còn lại tôi gửi ngân hàng và trích một phần làm quỹ học bổng địa phương. Tôi nghĩ mình đã đủ may mắn rồi."

Về phía Trương, ban đầu anh tức giận, cho rằng bị phản bội. Nhưng khi biết chuyện, vợ con và người thân đã khuyên anh đi trại giáo dưỡng. Cuối cùng, anh tự nguyện vào trung tâm cai cờ bạc ở Quảng Châu. "Tôi từng nghĩ anh ấy keo kiệt. Giờ tôi hiểu, nếu hôm đó tôi nhận tiền, có lẽ đời tôi đã xong thật rồi," anh nói trong một video sau khi xuất viện.

Chỉ trong hai ngày, hashtag #Trúng8TriệuKhôngChiaBạnThân thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên Weibo. Dưới phần bình luận, hàng chục nghìn người gọi đây là "câu chuyện ấm lòng nhất năm".

Một cư dân mạng viết: "Thế giới này không thiếu người chia tiền, chỉ thiếu người dám chọn cách đúng dù bị hiểu lầm."