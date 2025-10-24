Cú 'sốc nhiệt' khi vàng bốc hơi 15 triệu đồng chỉ trong 48 giờ

Đà tăng phi mã của giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025 là một hiện tượng kinh tế đáng chú ý, với mức tăng khoảng 65,6 triệu đồng mỗi lượng , đưa giá từ 84,2 triệu đồng/lượng (1/1/2025) lên sát 149,8 triệu đồng/lượng (sáng 24/10/2025). Sự tăng giá dữ dội này do nhiều yếu tố liên quan đến giá vàng thế giới, chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị toàn cầu và tâm lý đầu cơ trong nước.

Tuy nhiên, đà tăng bị gián đoạn bởi những cú sốc giảm giá cực kỳ mạnh vào tháng 10. Đỉnh điểm là cú sốc giảm kỷ lục vào ngày 23/10/2025, khi giá vàng miếng SJC lao dốc thẳng đứng, giảm gần 5 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên, sau khi vàng thế giới điều chỉnh sâu.

Nhiều người, như anh Lương Xuân Thụy (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), đã quyết định bán nốt số vàng tích trữ vì lo ngại xu hướng điều chỉnh giá sẽ tiếp diễn, dù đã chần chừ khi giá giảm quá sâu.

Không chỉ vậy, cũng trong khoảng thời gian này, giá vàng tại các giao dịch không chính thức, đặc biệt là trên "chợ mạng" và các cửa hàng nhỏ lẻ, chứng kiến mức "bốc hơi" lên tới 15 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng hai ngày. Sự sụt giảm đột ngột này xảy ra sau khi giá vàng bị đẩy lên đỉnh điểm (có thời điểm lên tới 177 triệu đồng/lượng tại một số điểm giao dịch tự do), tạo ra khoảng cách chênh lệch khổng lồ so với giá niêm yết chính thức và giá thế giới.

Việc sụt giảm giá vàng miếng SJC tại thị trường tự do đã trở thành tâm điểm chú ý, phản ánh rõ nét tính chất đầu cơ và rủi ro cực lớn của thị trường này.

Mức giảm này chính là sự cảnh báo mạnh mẽ nhất về những rủi ro mà người mua bán vàng sẽ gặp phải khi giao dịch vàng ở các kênh không chính thống, khi giá vàng được đẩy lên quá cao, dẫn đến thua lỗ lớn cho những nhà đầu tư trót "đu đỉnh".

Chuyên gia cảnh báo mạnh mẽ những người mua vàng tại thị trường tự do, nơi giá có thể bị đẩy lên cao phi lý (dẫn đến cú sụt 15 triệu đồng/lượng) và rủi ro về chất lượng vàng cũng như rủi ro pháp lý (không có hóa đơn chứng từ) là rất lớn.

Cũng trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động mạnh, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã nhiều lần lưu ý người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.