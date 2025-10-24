Ngày kia, hàng triệu người Việt Nam sẽ chứng kiến 1 sự kiện "3 nhất" khai mạc tại công trình top 10 TG

Phó Thủ tướng đi kiểm tra tiến độ Hội chợ mùa Thu 2025. Ảnh: VGP

Đây là sự kiện Hội chợ mùa Thu 2025.

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26/10 - 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Lễ khai mạc sẽ diễn ra 9h Chủ nhật, ngày 26/10/2025; lễ bế mạc vào 20h Thứ Tư, ngày 4/11/2025.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 568/TB-VPCP ngày 22/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025.

Thông báo này nêu rõ: Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Hội chợ (26/10) còn rất ngắn, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao độ, tuyệt đối không để chậm trễ, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ diễn ra 9h Chủ nhật, ngày 26/10/2025. Ảnh: VGP

Trong đó, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động mời các đoàn quốc tế, các nguyên thủ, người đứng đầu các tổ chức quốc tế trong thời gian tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội, đến tham quan tại Hội chợ.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp khoa học công nghệ tích cực tham gia tại khu gian hàng về sản phẩm khoa học công nghệ, đồng thơi bảo đảm đầy đủ các sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu, trao đổi, xúc tiến thương mại tại Hội chợ.

Thông báo số 568 cũng nêu rõ Tập đoàn Vingroup và CTCP Triển lãm Việt Nam (VEC) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tích cực xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian chuẩn bị và trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ có gì?

Bộ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ về Hội chợ mùa Thu 2025. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 cho biết, Hội chợ mùa Thu 2025 là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế, được định vị là "Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo".

Hội chợ sẽ thu hút sự tham gia của trên 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trong nhiều lĩnh vực, từ các sản phẩm công nghiệp, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thương mại điện tử đến nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch...

Với quy mô hoành tráng, nội dung phong phú và hình thức hiện đại nhất từ trước đến nay, Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến sẽ đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, giao dịch mỗi ngày; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Theo Bộ trưởng, với số lượng doanh nghiệp và gian hàng lớn chưa từng có, lượng khách quốc tế đến giao thương, tham quan đông đảo và sự có mặt của các nhà mua hàng tên tuổi, những nền tảng thương mại điện tử lớn của quốc tế và trong nước (chẳng hạn như Amazon, Alibaba và các tập đoàn công nghệ điện tử hàng đầu Việt Nam). Việc này sẽ giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong trưng bày, giao thương, cũng như mở ra cơ hội tiếp cận trực tuyến toàn cầu cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

"Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Hội chợ sẽ trở thành điểm hẹn uy tín, là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư, đối tác thương mại trong khu vực và thế giới, đồng thời trở thành một thương hiệu mạnh của Việt Nam trong tương lai và tạo nền tảng quan trọng để trở thành sự kiện thường niên 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông", Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết.

Hội chợ mùa Thu 2025 bao gồm 5 phân khu trưng bày và trải nghiệm kinh tế - văn hóa đặc sắc. Trong đó, phân khu "Thu Thịnh Vượng" quy tụ các doanh nghiệp lớn, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao và năng lượng xanh. Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương" sẽ tôn vinh các ngành công nghiệp văn hóa và mở ra cơ hội kết nối văn hóa - kinh tế - du lịch.

Hội chợ đầu tiên của Việt Nam có "3 nhất"

Phó Thủ tướng đi kiểm tra tiến độ Hội chợ vào chiều 19/10. Ảnh: VGP

Trước đó, chiều 19/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Tại đây, Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh về yêu cầu hàng hoá bày, bán tại Hội chợ phải là những mặt hàng tiêu biểu, chất lượng cao nhất.

Theo Phó Thủ tướng, Hội chợ mùa Thu 2025 là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, với 3 nhất: Được tổ chức với quy mô lớn nhất, khoảng 3.000 gian hàng, tại Trung tâm lớn nhất; hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2); thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Trung tâm Triển lãm Việt Nam là công trình top 10 thế giới. Ảnh: VIC

Phó Thủ tướng cho biết, Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.