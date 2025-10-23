Công trình gần 70 năm của Campuchia dừng hoạt động hoàn toàn, Thủ tướng Hun Manet công bố kế hoạch gì?

Sân bay quốc tế Phnom Penh đã dừng hoạt động hoàn toàn.

Công trình quan trọng này là sân bay quốc tế Phnom Penh.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia, sân bay quốc tế Phnom Penh đã chính thức đóng cửa, dừng hoạt động kể từ đêm 8/9/2025. Toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay quốc tế Phnom Penh (PPIA) sẽ chuyển sang sân bay quốc tế Techo (KTI) từ ngày 9/9/2025. Sân bay mới đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/9.

Vào ngày 20/10 vừa qua, sân bay quốc tế Techo chính thức được khánh thành. Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tham dự buổi lễ này.

Đáng chú ý, theo tờ Khmer Times, trong bài phát biểu, Thủ tướng Hun Manet cho biết, Chính phủ Campuchia không có bất kỳ kế hoạch nào bán sân bay quốc tế Phnom Penh.

"Sân bay này vẫn là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, do Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng quản lý, và sẽ được đầu tư 3 triệu USD mỗi năm để bảo trì", Thủ tướng Campuchia cho biết.

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Manet giải thích rằng, Campuchia sẽ bảo tồn và duy trì sân bay quốc tế Phnom Penh với 2 mục đích. Thứ nhất giữ lại như một sân bay dự phòng. Thứ hai, phát triển thành một công viên vì lợi ích của người dân.

Thủ tướng Campuchia cho biết thêm, dự kiến, sân bay quốc tế Phnom Penh sẽ được chuyển đổi thành một công viên có diện tích hơn 200 ha, với không gian cây xanh, đường đi bộ, khu tổ chức hòa nhạc ngoài trời và các hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, các hạng mục khác của sân bay như nhà ga hành khách sẽ được chuyển đổi thành bảo tàng và khu thương mại để tạo nguồn thu ổn định và lâu dài.

Ngoài ra, đường băng của sân bay này sẽ tiếp tục được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo khả năng hạ cánh khẩn cấp.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng mặc dù khu đất rộng 200 ha ở trung tâm Phnom Penh có giá trị hàng tỷ đô la, nhưng giá trị lâu dài của sân bay đối với Campuchia và người dân nước này vượt xa bất kỳ lợi ích thương mại nào.

Sân bay có lịch sử và ý nghĩa quan trọng với người dân Campuchia

Sân bay quốc tế Phnom Penh có ý nghĩa quan trọng với người dân Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Sân bay quốc tế Phnom Penh được xây dựng từ thập niên 1950 dưới triều đại Quốc vương Norodom Sihanouk. Đây từng là sân bay lớn nhất của Campuchia.

Kể từ khi khánh thành năm 1959, Sân bay quốc tế Phnom Penh là một biểu tượng gắn liền với lịch sử hiện đại của Campuchia. Sân bay này được người Pháp xây dựng từ năm 1957, với nhà ga và tháp kiểm soát do kiến trúc sư Pierre Dufau thiết kế.

Đến năm 1995, sân bay được nâng cấp lớn bởi Tập đoàn SCA và hoàn thành vào năm 2002, với năng lực phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm. Từ bgày 15/1/2003, sân bay chính thức được mang tên Sân bay quốc tế Phnom Penh.

Sau khi sân bay bắt đầu đóng cửa từ ngày 9/9/2025, nhiều người, bao gồm cả giới sử học, đã kêu gọi bảo tồn các cấu trúc nguyên gốc của sân bay để làm trung tâm trưng bày lịch sử hàng không Campuchia.

Sau khi sân bay quốc tế Phnom Penh bắt đầu đóng cửa từ ngày 9/9/2025, nhiều người (trong đó có các chuyên gia) đã kêu gọi bảo tồn các cấu trúc nguyên gốc của sân bay để làm trung tâm trưng bày lịch sử hàng không Campuchia. Bởi đây không chỉ là một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng nhất của Campuchia mà còn là công trình có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, biểu tượng của quá trình hiện đại hóa đất nước.

Trước đó, theo tờ Khmer Times, ngày 19/5, Thủ tướng Campuchia cũng đã khẳng định cơ sở hạ tầng này sẽ được bảo tồn như một công trình có giá trị lịch sử, nhằm tôn vinh di sản của Quốc vương Norodom Sihanouk, người đã đặt nền móng cho ngành hàng không Campuchia từ thập niên 1950.

Sân bay mới sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Campuchia﻿

Không gian bên trong sân bay quốc tế Techo. Ảnh: CNN

Sân bay quốc tế Techo trị giá 2,3 tỷ USD này đã chính thức thay thế Sân bay quốc tế Phnom Penh (hiện đã đóng cửa hoàn toàn). Tại lễ khánh thành ngày 20/10/2025, Thủ tướng Hun Manet khẳng định đây là sân bay lớn nhất Campuchia, đồng thời sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và du lịch của quốc gia.

Theo Thủ tướng Campuchia, sân bay quốc tế Techo đạt chuẩn cấp 4F sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không, mở rộng kết nối của quốc gia này với khu vực và thế giới.

Đặc biệt, với hai đường băng dài 4 km, sân bay mới của Campuchia có khả năng tiếp nhận các chuyến bay đường dài và mọi loại máy bay hiện nay.

Thủ tướng Campuchia và phu nhân cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Techo, ngày 20/10. Ảnh: AKP

Sân bay quốc tế Techo được xây dựng trên diện tích 2.600 ha, cách thủ đô Phnom Penh hơn 20 km, dự kiến phát triển theo 3 giai đoạn, với công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt 13 triệu hành khách mỗi năm.

