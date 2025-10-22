Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa lập kỷ lục chưa từng có với phụ nữ Việt Nam

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa ghi nhận tăng mạnh về tài sản. Ảnh: HDB

Thị trường chứng khoán mở cửa ngày 22/10 với lực cầu bắt đáy giúp giá hồi phục trong phiên. Mặc dù rung lắc mạnh nhưng chỉ số đóng cửa tăng điểm. Theo các chuyên gia dự đoán, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên hôm nay.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 21/10, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại sắc xanh với nhiều cổ phiếu hồi phục mạnh. VN-Index tăng 27 điểm, tương đương với 1,65% lên mốc 1.663,43 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 1,63 điểm, tương đương với 0,62% lên 264,65 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX lần lượt đạt 47.999 và 3.676 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu VJC của Vietjet có diễn biến tích cực nhất nhóm hàng không. Thậm chí, có thời điểm mã này chạm mức giá trần lên tới 186.700 đồng/cổ phiếu. Kết phiên ngày 21/10. VJC dừng ở mức giá 180.000 đồng/cổ phiếu, tăng 5.500 đồng (tức là 3,15%) so với phiên liền trước, với khối lượng giao dịch hơn 4 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu của HDBank (HoSE: HDB) cũng tăng tím trần lên mức 32.350 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức tăng 6,94%.

Với hai mã cổ phiếu chủ lực là VJC và HDB đồng loạt tăng giá giúp cho khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng mạnh.

Cụ thể, với diễn biến tăng của VJC, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, đang sở hữu hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (tương đương hơn 8% vốn điều lệ) có giá trị khoảng 8.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny và CTCP Sovico, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gián tiếp nắm giữ thêm lần lượt 154,7 triệu và 41,1 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 26,16% và 7,59% vốn Vietjet. Như vậy, tổng giá trị số cổ phiếu VJC mà bà Thảo nắm giữ ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng.

Tương tự, với việc nắm giữ 131 triệu cổ phiếu HDB (tương đương 3,73% vốn điều lệ), giá trị tài sản của nữ tỷ phú tại ngân hàng này ước tính vào khoảng 4.200 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị tài sản từ 2 mã cổ phiếu niêm yết của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trên sàn chứng khoán Việt Nam ước đạt khoảng 47.500 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,8 tỷ USD.

Theo Forbes, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện ghi nhận khối tài sản ròng 4,3 tỷ USD, tăng thêm 133 triệu USD (+3,22%), đứng thứ 954 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 21/10, có thời điểm nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam xếp thứ 950 trong danh sách của Forbes. Đây cũng là vị trí cao nhất mà một nữ tỷ phú của Việt Nam từng đạt được. Thành tích này giúp bà Thảo tiếp tục giữ vững vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ sau Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân duy nhất của Việt Nam (tính đến hiện tại). Ảnh: VGP

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1970) là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam lập được thành tích này.

Vào năm 2011, khi Vietjet Air chính thức cất cánh, bà Thảo đã làm nên điều chưa từng có. Đó là đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có hãng hàng không tư nhân hoạt động toàn cầu. Đến nay, Vietjet đã trở thành một trong những hãng hàng không năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khi hiện diện tại hơn 100 điểm đến quốc tế.

Bên cạnh hàng không, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn ghi dấu trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển hạ tầng.

Cụ thể, Tập đoàn Sovico (doanh nghiệp mà bà Thảo đang là Chủ tịch HĐQT) hiện tham gia nhiều dự án mang tầm quốc gia, hay các hợp tác quốc tế cùng Airbus, Boeing, UNESCO ..…