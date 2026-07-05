Trung Quốc vừa có 1 siêu phẩm ngôn tình cực cuốn: Cặp chính đẹp đôi như yêu 10 kiếp, visual phong thần không cần lựa góc

Cặp chính mang đến vẻ đẹp ấn tượng trong mọi khung hình, cảm tưởng như không cần lựa góc mà quay thế nào cũng đẹp vô cùng.

Mới đây, màn ảnh Trung Quốc vừa có một phim ngôn tình đáng xem lên sóng, đó là Chó Hoang Và Xương. Từ trước khi ra mắt, tác phẩm này đã nhận nhiều sự kỳ vọng khi mà Tống Uy Long - Trương Tịnh Nghi trông đẹp đôi vô cùng, như thể đã yêu nhau được 10 kiếp rồi. Và sau những tập đầu tiên, cả hai đã không gây thất vọng cho khán giả.

Chó Hoang Và Xương do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã ra mắt khán giả.

Vốn dĩ, cả Tống Uy Long lẫn Trương Tịnh Nghi đều là những chiến thần nhan sắc nổi bật trong dàn sao trẻ Cbiz. Họ mang đến vẻ đẹp ấn tượng trong mọi khung hình, cảm tưởng như không cần lựa góc mà quay thế nào cũng đẹp vô cùng. Nội dung 4 tập đầu khá thú vị, hai diễn viên chính có chemistry, màu phim nịnh mắt, tất cả khiến khán giả muốn tiếp tục theo dõi và hứa hẹn mang đến những diễn biến thú vị về sau.

Cho những ai chưa biết, Chó Hoang Và Xương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hưu Đồ Thành, xoay quanh tình yêu cùng những biến cố mà cặp đôi chính Trần Dị - Miêu Tĩnh phải đối mặt. Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 1990, do phụ huynh hai bên có qua lại nên hai nhân vật chính quen biết từ nhỏ. Ban đầu, Trần Dị rất không thích Miêu Tĩnh. Thế nhưng sau một lần bị thương và được cô chăm sóc, anh đã có cái nhìn khác về cô.

Một ngày nọ, biến cố ập đến với Trần Dị và Miêu Tĩnh khi cha của Trần Dị qua đời, mẹ của Miêu Tĩnh mất tích. Họ phải nương tựa vào nhau để trưởng thành rồi dần nảy sinh những tình cảm tuổi mới lớn. Dẫu vậy, Trần Dị không may bị đổ oan gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến Miêu Tĩnh, anh đã cắn răng lựa chọn rời xa cô.

Nhiều năm sau, cả hai gặp lại khi đã trưởng thành. Lúc này, Miêu Tĩnh đang điều tra đường dây buôn lậu của một kẻ tên Trương Tân. Trùng hợp là, kẻ đó cũng liên quan đến vụ cháy năm xưa của Trần Dị và cũng đang nằm trong tầm ngắm của anh. Cả hai cùng nhau đối mặt với tên tội phạm mưu mô thủ đoạn, vượt qua nhiều gian nan nguy hiểm để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, đồng thời nối lại mối duyên còn dang dở.

Trương Tịnh Nghi được nhận xét đã khắc họa một Miêu Tĩnh khá tương đồng với những gì được miêu tả trong nguyên tác. Trong khi đó, so với Trần Dị phiên bản tiểu thuyết thì Tống Uy Long mang tới một chàng trai bớt đi sự góc cạnh, thêm vào sự dịu dàng, ấm áp. Câu chuyện tình yêu giữa Trần Dị và Miêu Tĩnh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, khiến cho những người đang độc thân muốn tìm kiếm một nửa cho mình, còn những ai đã có đôi có cặp thì càng tin tưởng vào tình yêu hơn nữa.

nguồn: Mango TV