Một mẫu robot mới đang được quân đội Trung Quốc đánh giá, mở ra khả năng tác chiến theo cách hoàn toàn khác trước đây.

Binh sĩ Trung Quốc có thể sớm có thêm "đồng đội" đặc biệt trên chiến trường: Một robot chó kết hợp chân và bánh xe, khác biệt so với các thiết kế robot bốn chân thông thường.

Được phát triển bởi công ty Unitree có trụ sở tại Hàng Châu, Super Athlete AS2-W là phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được thiết kế để di chuyển với tốc độ cao và thích ứng với những địa hình phức tạp.

Nền tảng này kết hợp khả năng vượt địa hình của robot biết đi với tốc độ và hiệu quả của các phương tiện sử dụng bánh xe.

Theo Unitree, AS2-W có thể mang theo tải trọng nhiệm vụ lên tới 150kg khi đứng yên, dù bản thân phương tiện chỉ nặng 25kg.

Robot có thể leo bậc cao tới 80cm, vượt các sườn dốc có độ nghiêng tới 45 độ và di chuyển tối đa 30km sau mỗi lần sạc. Khi mang theo tải trọng 16kg, tầm hoạt động của phương tiện là khoảng 25km.

UGV này cũng được trang bị module AI lõi kép để xử lý dữ liệu theo thời gian thực cùng hệ thống dẫn đường tự động ISS 3.0, có khả năng định vị với độ chính xác ở mức centimet.

Mặc dù ban đầu được phát triển cho các ứng dụng dân sự trên địa hình phức tạp, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu đánh giá AS2-W cho các nhiệm vụ quân sự.

Tháng 6 năm ngoái, nền tảng này đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật cùng binh sĩ Mông Cổ. Trong cuộc diễn tập, một số robot AS2-W được lắp vũ khí bộ binh và triển khai phối hợp với các phương tiện bọc thép trong các nhiệm vụ trinh sát và tiến công.

Cuộc diễn tập mang đến cái nhìn ban đầu về cách các robot chó tự hành có thể hoạt động cùng những nền tảng quân sự truyền thống trên chiến trường.