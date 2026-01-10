Trung Quốc: Thịt heo quá hạn 2 năm được tẩy xoá hạn dùng, bán ầm ầm 9.000 suất qua livestream, chuỗi siêu thị

Theo phán quyết của Tòa án quận Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), ông Tsai, chủ Công ty Thực phẩm Toàn Phương Vị tại Chương Hóa, đã mua tổng cộng 23.160 miếng thịt heo tẩm bột từ một công ty thực phẩm lâu đời ở miền Nam Đài Loan vào các ngày 7/4 và 18/4/2022. Do tình hình tiêu thụ kém, số hàng tồn kho không bán hết và đến ngày 17/9/2022 thì toàn bộ lô thịt đã quá hạn sử dụng.

Thay vì tiêu hủy theo quy định, ông Tsai vì không cam tâm chịu lỗ đã cho vận chuyển số thịt heo quá hạn sang các kho khác, đồng thời chỉ đạo nhân viên thuê lao động thời vụ người nước ngoài dùng dung dịch tẩy rửa xóa hạn sử dụng cũ, sau đó in lại hạn sử dụng giả, kéo dài thêm 6 tháng.

Những miếng thịt heo “đổi đầu thay mặt” này được bán ra thị trường với giá 80 Đài tệ (khoảng 60.000 đồng) mỗi miếng. Ban đầu, hàng được tiêu thụ thông qua các nhóm bán hàng và livestream trên Facebook, người tiêu dùng mua về và sử dụng mà hoàn toàn không hay biết. Sau đó, ông Tsai tiếp tục bán số thịt heo quá hạn này cho một chuỗi siêu thị lớn. Tổng cộng hơn 10.000 miếng thịt heo đã bị sửa hạn sử dụng và tuồn ra thị trường.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào giữa tháng 10/2024, khi nhân viên của công ty thực phẩm cung cấp thịt ban đầu phát hiện trên mạng vẫn xuất hiện sản phẩm dù dòng sản phẩm này đã ngừng sản xuất từ năm 2021 và bị thu hồi hoàn toàn vào năm 2022. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, công ty lập tức báo cáo cấp trên và tiến hành tố giác.

Sau khi biết sự việc bị phát hiện, đến cuối tháng 10/2024, ông Tsai mới bắt đầu thu hồi và tiêu hủy số thịt heo quá hạn còn tồn kho.

Cơ quan kiểm sát sau đó vào cuộc điều tra, phối hợp cùng cảnh sát và đơn vị y tế tiến hành khám xét Công ty Thực phẩm Toàn Phương Vị theo lệnh khám xét. Lực lượng chức năng thu giữ điện thoại của ông Thái, hồ sơ xuất nhập hàng, dung dịch tẩy rửa, máy in bao bì thực phẩm cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại một kho đông lạnh ở Nam Đầu, nhà chức trách còn phát hiện và thu giữ 9.020 miếng thịt heo quá hạn chưa kịp tiêu thụ. Theo thống kê, đã có hơn 9.000 miếng thịt heo quá hạn tới 2 năm bị người dân ăn phải.

Tại phiên tòa xét xử ở Cao Hùng, ông Tsai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời đã đạt được thỏa thuận hòa giải với hai đơn vị phân phối hạ nguồn và công ty thực phẩm cung cấp thượng nguồn, qua đó xin được hưởng án treo.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và trật tự thị trường, hành vi vi phạm mang tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, nên không chấp nhận đề nghị hưởng án treo. Tòa tuyên phạt ông Tsai 1 năm 6 tháng tù giam vì vi phạm Luật Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; Công ty Thực phẩm Toàn Phương Vị bị phạt tiền 1 triệu Đài tệ (khoảng 831 triệu đồng).