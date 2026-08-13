Ít nhất 6 bệ phóng DF-17 cùng xuất hiện trong video mới, hé lộ quy mô đáng chú ý của lực lượng tên lửa siêu thanh Trung Quốc.

6 bệ phóng cùng xuất hiện

Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vừa công bố hình ảnh hiếm cho thấy, ít nhất 6 xe mang phóng kiêm vận chuyển (TEL) của tên lửa DF-17 hoạt động cùng lúc. Đoạn video xuất hiện ngày 3/8, trong một bộ phim tài liệu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi nhiều hệ thống DF-17 được thể hiện trong cùng một khung hình.

Sáu bệ phóng tên lửa siêu thanh DF-17 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAF) cùng xuất hiện trong một khung hình trong đoạn phim do CCTV phát sóng. Ảnh Global Times.

DF-17 là tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng phương tiện lượn siêu thanh (HGV). Theo báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc, hệ thống này đã được Trung Quốc đưa vào biên chế từ năm 2020 và có thể được sử dụng để tập kích các căn cứ quân sự và hạm đội ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Báo cáo năm 2025 của Mỹ xếp DF-17 vào nhóm tên lửa tầm trung có tầm hoạt động khoảng 1.500-2.000 km.

Điểm khác biệt nằm ở phần phương tiện lượn. Sau khi tên lửa đẩy đưa HGV lên độ cao cần thiết, phương tiện này tách ra và tiếp tục bay trong khí quyển với tốc độ rất cao, đồng thời có khả năng cơ động. Quỹ đạo như vậy khiến việc dự đoán đường bay và xác định thời điểm đánh chặn phức tạp hơn so với mục tiêu đạn đạo truyền thống.

Vì sao DF-17 khiến phòng thủ tên lửa đau đầu?

Các hệ thống phòng không hiện đại vẫn có khả năng đối phó với một số mục tiêu siêu thanh trong những điều kiện nhất định.

Vấn đề nằm ở khả năng kết hợp tốc độ cao với cơ động và quỹ đạo khó dự đoán. Khi mục tiêu thay đổi đường bay trong giai đoạn cuối, hệ thống phòng thủ có ít thời gian hơn để phát hiện, tính toán phần tử bắn và đưa tên lửa đánh chặn vào vị trí thích hợp.

Đây cũng là lý do Mỹ đang phát triển nhiều lớp đối phó với vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, năng lực đánh chặn trên quy mô lớn vẫn là bài toán phức tạp, đặc biệt khi đối phương sử dụng nhiều tên lửa đồng thời.

Trong trường hợp DF-17, thách thức còn nằm ở tính cơ động của bệ phóng. Các TEL có thể thay đổi vị trí, khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa chúng trước khi phóng khó hơn so với các hệ thống cố định. Sau khi được triển khai, nhiều bệ phóng có thể tạo ra khả năng tấn công phân tán, buộc đối phương phải duy trì mạng lưới trinh sát và phòng thủ rộng hơn.

Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, DF-17 là một thành phần trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa của Trung Quốc và có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Tây Thái Bình Dương.

Tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc. Ảnh China Military Online

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Trung Quốc công khai DF-17 trong năm nay. Hình ảnh về hệ thống này đã xuất hiện trong các nội dung truyền thông quân sự Trung Quốc trước đó, trong đó có video được công bố hồi tháng 6.

Về mặt quân sự, DF-17 đặc biệt đáng chú ý trong cấu trúc chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc. Với tầm bắn khoảng 1.500-2.000 km theo đánh giá của Mỹ, hệ thống này có thể đe dọa nhiều mục tiêu quân sự trong Tây Thái Bình Dương, từ căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy đến các lực lượng hải quân hoạt động trong khu vực.

DF-17 đang ngày càng xuất hiện rõ hơn trong cấu trúc lực lượng tên lửa Trung Quốc. Và khi những hệ thống như vậy được triển khai với số lượng lớn, thách thức đối với phòng thủ tên lửa không chỉ nằm ở việc đánh chặn một quả tên lửa siêu thanh, mà còn ở khả năng phát hiện, theo dõi và đối phó đồng thời với cả một mạng lưới phóng cơ động.



