Thấy 'súng' nhô khỏi áo cà sa, bệnh viện liền báo cảnh sát: Nhà sư nói gì khi sự thật được hé lộ?

Nhà sư đã thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ không sử dụng phụ kiện này nữa.

Trang MSNews đưa tin, một nhà sư đã khiến những người xung quanh hoang mang tại một bệnh viện ở Thái Lan sau khi chiếc ốp lưng điện thoại có hình súng đồ chơi của ông bị nhầm là súng thật.

Sự việc xảy ra vào ngày 10/8 tại Bệnh viện Chainat Narenthorn ở tỉnh Chai Nat, miền trung Thái Lan. Nhân viên an ninh bệnh viện đã báo tin cho Đồn Cảnh sát Mueang Chai Nat sau khi nhìn thấy một vật trông giống như súng trên người một nhà sư đang chờ lấy thuốc.

Một vật trông giống như súng được phát hiện trên người một nhà sư đang chờ lấy thuốc tại Bệnh viện Chainat Narenthorn ở tỉnh Chai Nat, miền trung Thái Lan. Nguồn: Channel 8

Các sĩ quan cảnh sát đã đến bệnh viện và xác định danh tính nhà sư là Preeda Boonchuen, 46 tuổi, tu tại chùa Wat Khao Rao Thian Thong ở huyện Noen Kham thuộc tỉnh Chai Nat.

Vào thời điểm đó, nhà sư Preeda đang chờ lấy thuốc theo đơn sau khi đi khám bệnh.

Người ta nhìn thấy một vật sáng bóng hình khẩu súng nhô ra từ túi áo cà sa của ông, gây lo ngại cho các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng vật này không phải là vũ khí thật mà là một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa gắn vào ốp lưng điện thoại di động.

Do thiết kế và kích thước trông rất giống súng, món phụ kiện này đã khiến những người xung quanh lầm tưởng đó là súng thật.

Các sĩ quan cảnh sát đã đến bệnh viện Chainat Narenthorn và xác định danh tính nhà sư là Preeda Boonchuen, 46 tuổi, tu tại chùa Wat Khao Rao Thian Thong ở huyện Noen Kham thuộc tỉnh Chai Nat, Thái Lan. Nguồn: Khaosod

Nhà sư xin lỗi sau khi gây hoang mang

Theo MSNews, nhà sư Preeda nói với cảnh sát rằng ông đã mua chiếc ốp lưng này trên nền tảng TikTok với giá 180 baht (khoảng hơn 60.000 VND) vì thấy nó độc đáo và cầm rất vừa tay.

Ông cho biết mình không có ý định xấu và không ngờ món đồ này lại gây ra sự hoang mang như vậy.

Ốp lưng điện thoại hình súng của nhà sư Preeda Boonchuen. Nguồn: Channel 8

Cảnh sát đã yêu cầu nhà sư Preeda tháo ốp lưng hình khẩu súng ra khỏi điện thoại và tịch thu món đồ này. Cảnh sát cũng cảnh báo ông không nên sử dụng những phụ kiện tương tự ở nơi công cộng vì chúng có thể gây hoang mang cho người khác.

Nhà sư Preeda đã thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ không sử dụng chiếc ốp lưng này nữa.

Cảnh sát Thái Lan cảnh báo về các loại mô hình vũ khí

Trung tá Cảnh sát Chatchawan Mahasaranont - Phó trưởng phòng phụ trách công tác phòng ngừa và trấn áp tội phạm thuộc Đồn Cảnh sát Mueang Chai Nat - cho biết cảnh sát Thái Lan đang đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan đến súng đạn sau những vụ việc bạo lực xảy ra gần đây.

Ông lưu ý người dân nước này rằng ngay cả các loại mô hình vũ khí (bao gồm cả đồ chơi có hình dáng giống súng thật) cũng có thể gây ra tâm lý hoang mang và làm mất trật tự công cộng.

Cảnh sát Thái Lan khuyến cáo người dân nước này không nên mang theo các loại mô hình vũ khí trông giống thật tại những nơi công cộng.