Trung Quốc phát hiện loại thuốc có tác dụng đáng kể với virus Nipah

Kể từ khi bùng phát lần đầu tiên ở Malaysia vào năm 1998, virus Nipah đã trở thành mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng với tỷ lệ tử vong từ 40% đến 70%.

Trong tháng 1, bang Tây Bengal của Ấn Độ đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh và tử vong mới, với khoảng 100 người tiếp xúc gần được cách ly. Vì chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc-xin nào được phê duyệt, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp virus Nipah vào nhóm các mối đe dọa khu vực ưu tiên hàng đầu.

Nhóm nghiên cứu chung từ Viện Dịch tễ học Vũ Hán, Viện Dược liệu Thượng Hải và Công ty Khoa học Đời sống Vigonvita gần đây đã công bố một bài báo có tiêu đề “Thuốc nucleoside đường uống VV116 là một ứng cử viên đầy triển vọng trong điều trị nhiễm virus Nipah” trên tạp chí quốc tế Emerging Microbes & Infections .

VV116 là một loại thuốc kháng virus đường uống đã được phê duyệt để điều trị COVID-19 tại Trung Quốc và Uzbekistan. Loại thuốc này đã cho thấy tác dụng ức chế đáng kể đối với virus Nipah, bao gồm cả “chủng Malaysia” (NiV-M) và “chủng Bangladesh” (NiV-B), theo kết quả thí nghiệm.

Trong mô hình nhiễm virus với liều lượng gây tử vong ở chuột hamster vàng, việc sử dụng VV116 đường uống với liều 400 miligam/kg trọng lượng cơ thể đã làm tăng tỷ lệ sống sót của chuột lên 66,7%, và làm giảm đáng kể tải lượng virus trong các cơ quan đích chính như phổi, lá lách và não.

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định tiềm năng điều trị của VV116 đối với bệnh nhân nhiễm virus Nipah, cho thấy loại thuốc này có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị dự phòng cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế và nhân viên phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là một lựa chọn sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah hiện tại và tương lai.

Một số chuyên gia trong ngành dược phẩm lưu ý rằng, mặc dù nghiên cứu hiện tại chứng minh tiềm năng của VV116 trong việc phòng ngừa và điều trị virus Nipah, nhưng vẫn cần một loạt các nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt và các thử nghiệm sâu rộng trước khi loại thuốc này được sử dụng trong thực tế, theo thepaper.cn .

Ông Wang Xinyu - Phó Giám đốc khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Huashan trực thuộc Đại học Fudan - viết trong một bài đăng trên tài khoản WeChat công cộng của bệnh viện, rằng theo dữ liệu giám sát từ WHO và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở nhiều quốc gia, Ấn Độ đang trong giai đoạn lây lan tích cực của virus Nipah.

Dữ liệu cho thấy, mặc dù tình hình chưa đạt đến mức dịch bệnh quy mô lớn, nhưng các ổ dịch nhỏ lẻ với tỷ lệ tử vong cao đang được ghi nhận ở một số khu vực tại Ấn Độ, thể hiện đặc điểm lây lan xuyên vùng và lây nhiễm tập trung trong các bệnh viện.

Ông Wang cho biết, đến nay chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah nào được xác nhận ở người tại Trung Quốc đại lục. “Người dân không cần hoảng loạn, nhưng nên thận trọng với virus này, duy trì thói quen vệ sinh, tin tưởng vào hiệu quả của các biện pháp giám sát và phòng ngừa khoa học”, ông Wang viết trong bài báo.