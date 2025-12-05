Trung Quốc ồ ạt mua 1 loại hạt được ví như "thuốc bổ tự nhiên" của Việt Nam

Sữa chua ăn cùng hạt điều

Ngày 04/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ tháng 4-2025 đến tháng 10-2025, các doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt nhập khẩu hạt điều Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái tăng từ 45-137% qua các tháng.

Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập của Việt Nam 128.649 tấn hạt điều, trị giá 813,1 triệu USD, báo Người lao động đưa tin.

Lý giải về sự thay đổi này, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), cho biết từ tháng 4-2025 đến nay, hầu hết các tháng Trung Quốc đều giữ vị trí số 1 về nhập khẩu điều của Việt Nam (trừ tháng 7-2025).

Về phía Việt Nam, do tác động thuế đối ứng Mỹ nên xuất khẩu sang thị trường này khó khăn, buộc các doanh nghiệp phải tìm khách hàng mới thay thế. Trong đó, Trung Quốc nổi lên là thị trường tiềm năng do lợi thế gần, là khách hàng truyền thống.

Về phía bên mua, cũng do tác động của thuế đối ứng Mỹ, các loại hạt như: hạnh nhân, hồ đào, óc chó,… nhập khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc bị tăng giá 3-4 lần nên phải tìm loại hạt khác thay thế, trong đó hạt điều Việt Nam là lựa chọn tối ưu.

Ảnh minh họa

Ước tính tổng xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm của nước ta đạt 698.100 tấn và 4,76 tỉ USD, tăng 4% về khối lượng và tăng 19,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 21,3%, 18,9% và 9,6%.

Không chỉ là mặt hàng tỉ đô, hạt điều còn vô cùng tốt cho sức khỏe, được ví như “thuốc bổ tự nhiên”, theo VOV.

Tác dụng của hạt điều với sức khỏe

Hạt điều, với vị ngọt bùi, béo ngậy đặc trưng, không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe toàn diện. Những tác dụng "thần kỳ" của hạt điều đối với cơ thể đã được khoa học chứng minh.

Đầu tiên, hạt điều hoạt động như một "lá chắn thép" cho hệ tim mạch. Axit béo không bão hòa đơn trong hạt điều đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol LDL ("xấu") và tăng cholesterol HDL ("tốt"), từ đó ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Đồng thời, hàm lượng Magie giúp thư giãn mạch máu và ổn định huyết áp. Hạt điều còn chứa các chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, hạt điều là một lựa chọn thông minh. Chất xơ và magie giúp kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Hơn nữa, hạt điều giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để duy trì mức đường huyết ổn định.

Ngoài ra, hạt điều đóng góp lớn vào sức khỏe não bộ và đôi mắt. Hạt điều chứa nhiều chất béo lành mạnh và Vitamin E, các dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường chức năng não, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Chất chống oxy hóa dồi dào còn bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Đối với mắt, hàm lượng zeaxanthin và lutein hoạt động như "bảo bối", bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, trong khi Vitamin E và kẽm giúp cải thiện thị lực.

Không chỉ vậy, hạt điều còn là trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ giảm cân. Kẽm trong hạt điều đóng vai trò thiết yếu, tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh, đồng thời các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm nhiễm. Trong quá trình giảm cân, chất xơ và protein trong hạt điều tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình đốt cháy calo và giảm mỡ thừa.

Cuối cùng, hạt điều còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho xương và sắc đẹp. Hạt điều cung cấp canxi và magie dồi dào, hai khoáng chất giúp xương chắc khỏe, dẻo dai và tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Đặc biệt, Vitamin E trong hạt điều là "thần dược" giúp bảo vệ da khỏi lão hóa và cung cấp dưỡng chất làm tóc chắc khỏe, bóng mượt.



