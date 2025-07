Trung Quốc, Mỹ, Anh tăng mua 1 loại quả Việt Nam

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu vải thiều cũng đạt 45,4 triệu USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 6/2025, xuất khẩu vải thiều của Việt Nam đạt 35 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân là do nhiều quốc gia trên thế giới tăng cường nhập khẩu loại trái cây này.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với kim ngạch nhập khẩu đạt 27 triệu USD. Bên cạnh đó, vải thiều cũng là mặt hàng được ưa chuộng tại các thị trường khó tính khác trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Australia và Canada, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 2 đến 5 lần so với tháng 6 năm 2024. Thậm chí, top 10 thị trường nhập khẩu vải thiều của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng dao động từ 10% đến hơn 2.000%, theo thông tin trên Tạp chí điện tử Hải quan Online.

Vải thiều Việt Nam được nhiều quốc gia trên thế giới tăng cường nhập khẩu.

Sở dĩ vải thiều của Việt Nam ngày càng được ưa chuộng trên thế giới là do các khu vực trồng đã áp dụng quy trình sản xuất an toàn, giúp nâng cao chất lượng đồng thời ứng dụng công nghệ thu hoạch và bảo quản hiện đại, giúp kéo dài thời gian sử dụng và giữ độ tươi ngon.

Ngoài đem lại giá trị về mặt kinh tế, vải thiều Việt Nam cũng có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vải thiều giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe

Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g vải thiều tươi cung cấp các chất dinh dưỡng trong bảng sau:

Bảng thành phần dinh dưỡng của vải thiều. (Ảnh do AI tạo)

Có thể thấy, vải thiều chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác nhau như protein, chất xơ, kali, magiê, phốt pho, vitamin nhóm B... Đặc biệt, vải thiều chứa hàm lượng vitamin C cao, với 71,5mg/100g vải. Lượng vitamin C này thậm chí còn vượt qua cả chanh (100g chanh chỉ cung cấp 53mg vitamin C).

Theo chuyên trang y tế Mỹ WebMD, vitamin C trong vải thiều giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống nhiễm trùng bằng cách kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống chọi với các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, vitamin C trong loại trái cây nhiệt đới này cũng có thể giúp phục hồi da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và duy trì độ đàn hồi cho làn da bằng cách tăng sản xuất collagen.

Thông tin trên tạp chí Health cho thấy vải cũng chứa các hợp chất thực vật chẳng hạn như polysaccharides, polyphenolic và nhiều chất chống oxy hóa như axit gallic, axit chlorogenic, catechin, axit caffeic, epicatechin, rutin. Các chất chống oxy hóa có thể giúp chống viêm, bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra và phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Một số nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra một số hợp chất trong vải thiều có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ, có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Vải mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vải thiều cũng cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch, bao gồm kali và chất xơ. Chất xơ trong vải thiều giúp làm chậm quá trình hấp thu chất béo từ thức ăn vào cơ thể, giúp hạ mỡ máu hiệu quả. Kali trong vải thiều cũng đóng vai trò quan trọng giúp ổn định huyết áp.

Chiết xuất từ vải thiều cũng chứa các hợp chất flavonoid như epicatechin và rutin, có khả năng ức chế quá trình oxy hóa chất béo trong gan, từ đó giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Món trà vải thơm ngon.

Nhờ có phần thịt quả dày, mọng nước cùng vị ngọt đậm đà, thanh mát, vải thiều là loại trái cây được nhiều người săn đón mỗi dịp hè. Vào đúng mùa, vải tươi được bày bán khắp nơi, từ chợ đến siêu thị với mức giá dao động chỉ từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. Do đó, mọi người có thể dễ dàng tìm mua và thưởng thức, giúp bổ sung chất dinh dưỡng, tăng cường sức khoẻ.

