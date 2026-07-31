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Trung Quốc mở rộng triển khai tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20

Bình Giang
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Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa phát đi tín hiệu cho thấy nước này đang triển khai tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20 rộng rãi hơn. Đây là một trong những loại vũ khí gây chú ý nhất của Bắc Kinh.

- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ kênh truyền hình quân sự CCTV cho thấy tên lửa siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu khu trục Type 052D

Kênh quân sự của CCTV Thời báo Hoàn cầu vừa đăng video ghi lại cảnh tàu khu trục Type 052D phóng tên lửa YJ-20 - loại vũ khí lần đầu được công bố tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái.

Trước đây đã có thông tin về việc tên lửa này được trang bị cho các tàu tuần dương cỡ lớn Type 055, nhưng theo Thời báo Hoàn cầu , đây là lần đầu tiên có thông tin YJ-20 xuất hiện trên tàu Type 052.

Hiện Trung Quốc đang biên chế hơn 40 tàu khu trục Type 052 - lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu khu trục nước này.

Theo Thời báo Hoàn cầu , tên lửa được “phóng nguội” theo phương thẳng đứng, nghĩa là tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt.

CCTV phát sóng video này trong trailer của bộ phim tài liệu gồm 6 tập, lên sóng từ ngày 30/7 để kỷ niệm 99 năm thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo các tùy viên quân sự phương Tây và châu Á, các tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Trung Quốc nằm trong số những loại vũ khí đáng gờm nhất mà nước này đang phát triển.

YJ-20 được đánh giá là bước tiến đáng kể so với các phiên bản trước, với tầm bắn lên tới khoảng 1.500 km và khả năng tấn công các tàu chiến đang di chuyển.

Các tùy viên quân sự nhận định loại vũ khí này nhiều khả năng sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ Hải quân Trung Quốc giành quyền kiểm soát vùng biển trong kịch bản xảy ra xung đột.

Vũ khí siêu vượt âm có thể bay với tốc độ Mach 5, tức gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khiến chúng rất khó bị đánh chặn ngay cả đối với các lực lượng quân sự sở hữu hệ thống phòng thủ tiên tiến.

Trong báo cáo đánh giá thường niên về hiện đại hóa quân đội Trung Quốc công bố vào tháng 12/2025, Bộ Chiến tranh Mỹ nhận định: “Trung Quốc đang sở hữu kho tên lửa siêu vượt âm hàng đầu thế giới; trong năm qua tiếp tục thúc đẩy phát triển các công nghệ tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn thông thường và hạt nhân”.

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Tags

Bộ Chiến tranh Mỹ

Trung Quốc

Bắc Kinh

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