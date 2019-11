Trung Quốc dự định mua thêm Su-35 Nga để “tích lũy kinh nghiệm” cho J-20?

Chinatimes dẫn báo cáo của tạp chí Jane's Defence cho biết, do tốc độ chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình J-20 quá chậm, không đáp ứng được yêu cầu thay thế máy bay của Không quân, nên Trung Quốc đang lên kế hoạch mua thêm máy bay chiến đấu Su-35 của Nga để tăng cường khả năng tác chiến của Không quân.

Su-35 được đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu của Trung Quốc, tính năng và khả năng chiến đấu của máy bay này cũng hoàn toàn phù hợp với khả năng của Không quân Trung Quốc, quan trọng hơn, Su-35 là máy bay thế hệ 4.5 phù hợp với yêu cầu thay thế máy bay cũ của Trung Quốc.

Theo các tài liệu được công khai, Su-35 của Nga là một trong số ít máy bay chiến đấu được trang bị động cơ vector trên thế giới, thiết kế của máy bay này không chỉ thừa hưởng hình dạng độc đáo của Su-27, mà còn kế thừa hoàn hảo hệ thống vũ khí mạnh mẽ của Su-30.

Điều quan trọng là máy bay chiến đấu Su-35 có khả năng cơ động trên không mạnh mẽ, do đó máy bay chiến đấu Su-35 luôn nhận được sự quan tâm chú ý từ các quốc gia trên thế giới.

Mặc dù trước đây Trung Quốc đã mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, tuy nhiên, số lượng này quá ít để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu ngày càng gia tăng trên các vùng biển và diện tích đất liền rộng lớn.

Thứ hai, hệ thống tác chiến điện tử của J-20 vẫn chưa đạt chuẩn thế hệ 5, đặc biệt là kỹ thuật xạ tần tổng hợp (kỹ thuật này đang được sử dụng trên máy bay F-35 của Mỹ và Su-57 của Nga).

Trung Quốc vẫn đang tìm cách đột phá kỹ thuật này, vừa qua, một số thông tin cho rằng, Sở Công nghiệp Hàng không 607 Trung Quốc đã đạt được đột phá trong kỹ thuật này, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Trung Quốc mua Su-35 là do tiến độ chế tạo J-20 quá chậm hay do chưa khắc phục được các yếu kém của máy bay này? Nguồn: Chinatimes

Một số nguồn tin quân sự của Trung Quốc tiết lộ rằng, sở dĩ Trung Quốc có kế hoạch mua Su-35 không phải do tiến độ chế tạo J-20 quá chậm, mà do J-20 vẫn chưa giải quyết được các "yếu kém" then chốt.



Đầu tiên, J-20 vẫn đang sử dụng động cơ AL-31FM2 thế hệ thứ 4 do Nga cung cấp và vẫn đang "chật vật" phát triển động cơ dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Trung Quốc hiện đang phát triển động cơ WS-15 để trang bị cho tiêm kích J-20, nhưng không đáp ứng được yêu cầu về độ tin cậy.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất số lượng lớn tiêm kích tàng hình J-20. Việc mua thêm Su-35 của Nga cũng cho phép Trung Quốc "tích lũy thêm kinh nghiệm" trong việc chế tạo động cơ cho J-20.



Số lượng J-16 không đủ nhiều để đáp ứng chương trình hiện đại hóa Không quân Trung Quốc. Nguồn: Chinatimes

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc có thể lấy J-16 để thay thế các máy bay cũ, nhưng thực tế là số lượng J-16 của Trung Quốc hiện nay cũng không đủ nhiều, khó có thể giải quyết được vấn đề thiếu máy bay chiến đấu tiên tiến ở khu vực ven biển.

Quan trọng hơn, J-16 chỉ là phiên bản cải tiến trên cơ sở máy bay J-11, mặc dù sử dụng động cơ kép, nhưng J-16 chỉ là máy bay thế hệ 3.5, không đạt tiêu chuẩn thay thế máy bay hiện đại của Không quân Trung Quốc.

Ngoài ra, mặc dù Không quân Trung Quốc có số lượng lớn máy bay chiến đấu J-10, nhưng loại máy bay chiến đấu này là động cơ đơn, do đó khả năng hành trình bị hạn chế, đồng thời không có khả năng cơ động thời gian dài trên không, một khi xảy ra các tình huống đột xuất, máy bay J-10 khó có thể giải quyết tốt các vấn đề phát sinh.

Su-35 áp dụng động cơ kép, trên phương diện động lực cũng tương đối mạnh, bán kính tác chiến và khả năng hành trình hơn xa J-10, đặc biệt, với đặc điểm bờ biển dài của Trung Quốc thì Su-35 hoàn toàn đáp ứng được các nhiệm vụ hành trình và cảnh báo bờ biển.