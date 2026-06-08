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Trung Quốc có thể thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân?

Bạch Dương
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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên sau 8 năm.

Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân trong năm 2026? - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong-un đã tổ chức một buổi lễ đón tiếp trọng thể dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Quảng trường Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng. Hai lãnh tụ cao nhất của cả hai đảng và nhà nước đã cùng đứng trên bục phát biểu. 21 phát đại bác chào mừng đã được bắn và một ban nhạc quân đội tấu quốc ca của Trung Quốc và Triều Tiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý Trung Quốc và Triều Tiên đang đối mặt với cuộc đàm phán vô cùng khó khăn, khi chương trình hạt nhân của Triều Tiên là trọng tâm của cuộc thảo luận.

Một số nhà phân tích đã chỉ ra ông Kim Jong-un không hài lòng trước thông tin Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.

"Năng lực sản xuất tên lửa sẽ tăng gấp 2,5 lần. Triều Tiên sẽ không từ bỏ vị thế hạt nhân của mình", ông Kim Jong-un đã tuyên bố điều này vài ngày trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến.

Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân trong năm 2026? - Ảnh 3.

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc chưa đủ để khiến Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Các nhà quan sát nhấn mạnh, việc Triều Tiên đồng thời phô trương sức mạnh quân sự và khăng khăng đòi vũ khí hạt nhân ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc nhằm mục đích ngăn chặn trước việc đưa vấn đề phi hạt nhân hóa vào chương trình nghị sự đàm phán và gây áp lực lên Trung Quốc để công nhận vị thế hạt nhân của họ.

Giới chuyên gia tin rằng về cơ bản, Triều Tiên đang đưa ra tối hậu thư rõ ràng cho Trung Quốc đó là chỉ khi được công nhận là một cường quốc hạt nhân thì quan hệ giữa hai nước mới có thể phát triển.

Và giờ đây, như đã đề cập, phản ứng của Trung Quốc đối với những hành động này của Triều Tiên chính là điểm thu hút chính của cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo Reporter
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Tags

Trung Quốc

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Triều Tiên

hạt nhân

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