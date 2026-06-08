Chủ tịch Kim Jong Un cùng phu nhân trực tiếp ra sân bay đón Chủ tịch Tập Cận Bình

Một bài xã luận của Rodong Sinmun gọi ông Tập Cận Bình là “vị khách quý nhất của quốc gia”, đồng thời cho rằng đường phố Bình Nhưỡng “ngập tràn không khí hữu nghị”.

Chủ tịch Kim Jong Un ra sân bay đón Chủ tịch Tập Cận Bình

Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, vào trưa ngày 8/6 theo giờ địa phương,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới CHDC Triều Tiên.

Đoàn tháp tùng ông trong chuyến thăm bao gồm: Phhu nhân Bành Lệ Viên, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ghi lại cho thấy, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol-ju đã ra chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ra sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh cắt màn hình

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm nay. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông tiếp đón lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các chuyến thăm riêng biệt tại thủ đô Trung Quốc.

Theo AP, chưa có chương trình nghị sự cụ thể nào được đề cập. Các chuyên gia nước ngoài dự đoán cuộc gặp sẽ có tác động lớn đến quan hệ song phương.

“Một nhà lãnh đạo Trung Quốc không chỉ đến thăm Triều Tiên vì đó là chuyến thăm cần thiết. Chuyến đi của ông Tập Cận Bình sẽ có những tác động thực sự đến quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên”, Leif-Eric Easley, Giáo sư tại Đại học Nữ sinh Ewha ở Seoul (Hàn Quốc) nhận định.

Trong một bài báo đăng trên tờ Rodong Sinmun đăng tải cùng ngày, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Triều Tiên phải tăng cường hợp tác chiến lược và cùng nhau chống lại “chủ nghĩa bá quyền và chính sách cưỡng ép” để theo đuổi một thế giới đa cực có trật tự.

Một bài xã luận của Rodong Sinmun gọi ông Tập Cận Bình là “vị khách quý nhất của quốc gia”, đồng thời cho rằng đường phố Bình Nhưỡng “ngập tràn không khí hữu nghị”.

Ý nghĩa chuyến thăm

Chuyến đi của ông Tập diễn ra sau hai cuộc gặp thượng đỉnh liên tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Ông Tập dự kiến sẽ gặp lại ông Trump trong chuyến thăm Mỹ dự kiến vào tháng 9.

Theo Kwak Gil Sup, người đứng đầu One Korea Center, một trang thông tin chuyên về các vấn đề Triều Tiên, ông Tập Cận Bình sẽ cố gắng thể hiện “tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên” và “vai trò lãnh đạo ở toàn bộ khu vực Đông Bắc Á trong thời đại cạnh tranh chiến lược với Mỹ”.

Trung Quốc từ lâu đã là huyết mạch kinh tế và là nước ủng hộ ngoại giao chính của Triều Tiên. Năm nay đánh dấu 65 năm kể từ khi hai nước ký kết hiệp ước phòng thủ chung.

Các chuyên gia cho rằng, việc khôi phục ảnh hưởng độc quyền đối với Triều Tiên sẽ giúp ông Tập có được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với ông Trump, người đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại quan hệ ngoại giao với ông Kim.

“Triều Tiên không thể chỉ dựa vào Nga. Nước này cần phải hợp tác với Trung Quốc”, Kwak nói.

Theo AP, ông Tập Cận Bình cũng có thể tránh gây sức ép lên ông Kim về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và chỉ nói chung chung về hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Điều đó sẽ rất cần thiết đối với ông Kim Jong Un, người đang rất muốn giành được sự công nhận quốc tế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân để kêu gọi Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tuần trước, ông Kim Jong Un đã khánh thành một nhà máy mới sản xuất các thành phần hạt nhân và cam kết tăng cường lực lượng hạt nhân của đất nước “với tốc độ theo cấp số nhân”. Ông cũng đã quan sát các cuộc thử nghiệm trên biển của một tàu khu trục hải quân mới và kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực xây dựng một hải quân trang bị vũ khí hạt nhân.

Kể từ khi cuộc đàm phán căng thẳng với Tổng thống Trump đổ vỡ vào năm 2019, ông Kim Jong Un đã bác bỏ các đề nghị đàm phán từ Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tập trung vào việc mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết hồi tháng 9 rằng ông vẫn còn "những kỷ niệm tốt đẹp" về ông Trump nhưng kêu gọi Mỹ rút lại yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa như một điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán.