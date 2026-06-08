Tổng thống Putin từ chối gặp mặt, Ukraine tập kích dữ dội St. Petersburg, ông Zelensky gặp khẩn bộ 3 châu ÂU

Tổng thống Ukraine mô tả các cuộc tấn công là “phản ứng chính đáng” trước hành động quân sự của Nga.

Ukraine tấn công St. Petersburg

Theo Guardian, Ukraine đã phóng hàng trăm máy bay không người lái vào Nga rạng sáng 7/6, khiến một người thiệt mạng và gây cháy một kho chứa dầu trong ngày cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Nhiều máy bay không người lái đã nhằm vào thành phố St. Petersburg. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine nhằm vào thành phố này trong chưa đầy một tuần. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết mục tiêu của họ bao gồm một căn cứ hải quân tại đây.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích ông Putin “một lần nữa lựa chọn xung đột”.

Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko cho biết hơn 140 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực bao quanh St. Petersburg. Trong khi đó, Thống đốc thành phố Alexander Beglov đã đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi yêu cầu người dân ở trong nhà trong thời gian diễn ra cuộc tấn công.

Ukraine tấn công St. Petersburg. Ảnh: AP

“Hệ thống phòng không Nga đã ngăn chặn mọi thiệt hại. Tình trạng của ba người bị thương được đánh giá là nhẹ và họ đã được xuất viện”, ông Beglov cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 376 máy bay không người lái tại các khu vực Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, vùng Moscow, Cộng hòa Crimea, Cộng hòa Abkhazia, cùng khu vực biển Azov và Biển Đen.

SBU cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân Kronstadt tại St. Petersburg, đồng thời tấn công “Kho vũ khí số 15 của Hải quân Nga ở vùng Leningrad”.

Các cuộc tấn công cũng gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở thị trấn Ust-Labinsk, miền nam nước Nga. Tại vùng Tver ở phía tây, mảnh vỡ máy bay không người lái đã khiến một người đàn ông thiệt mạng, theo giới chức địa phương.

Tổng thống Zelensky mô tả các cuộc tấn công là “phản ứng chính đáng” trước hành động quân sự của Nga.

“Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng nhà lãnh đạo Nga muốn tiếp tục chiến đấu. Đó là lý do vì sao các biện pháp chống lại hành động gây hấn này đang phát huy tác dụng. Bất kỳ biểu hiện bất công nào nhằm vào Ukraine đều sẽ nhận được phản ứng chính đáng”, ông viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Nga cũng tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine rạng sáng 7/6.

Thống đốc vùng Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga đã khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết lực lượng Nga cũng đã tấn công hai tàu tìm kiếm cứu nạn dân sự hoạt động trên vùng biển Ukraine, gây thương vong.

“Đối thủ đã tấn công hai tàu của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo trong hành lang biển Ukraine”, ông viết trên Telegram, đề cập đến tuyến đường Biển Đen được sử dụng để đưa tàu tới các cảng của Romania.

“Thật không may, đã có người bị thương. Công tác sơ tán bằng tàu của Hải quân Ukraine hiện đang được tiến hành.”

Ông Zelensky rời Ukraine

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã rời Kiev và gặp gỡ Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 phố Downing ngày 7/6 để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau một tuần giao tranh dữ dội và việc Tổng thống Putin bác bỏ đề xuất đàm phán trực tiếp của ông Zelensky về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine gặp gỡ các đồng minh. Ảnh: Alamy

Ba nhà lãnh đạo gặp ông Zelensky đều là những đồng minh thân cận của Kiev. Anh và Pháp hiện đang dẫn đầu sáng kiến “Liên minh tự nguyện” nhằm cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ một tiến trình hòa bình trong tương lai.

Theo Reuters, đây là sáng kiến do Anh và Pháp khởi xướng, quy tụ khoảng 25 quốc gia cam kết triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết.

“Cuộc gặp này sẽ cho phép các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chương trình nghị sự chung nhằm duy trì hỗ trợ cho Ukraine và gia tăng áp lực đối với nỗ lực chiến tranh của Nga”, Điện Élysée cho biết.

Điện Élysée nhận định: “Nga đang đối mặt với thất bại về quân sự, kinh tế và chiến lược, đồng thời vẫn tiếp tục gặp khó khăn trên chiến tuyến trong một cuộc xung đột khốc liệt”.

Euronews cho hay, theo phủ tổng thống Pháp, cuộc họp tại Downing Street dự kiến bắt đầu vào khoảng 17h30 và sẽ “đánh giá những công việc đã được thực hiện nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine cũng như toàn bộ châu Âu”.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - Tây Balkan ở Montenegro, Tổng thống Macron cho biết cuộc họp tiếp theo của Liên minh tự nguyện sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 13-14/7.

“Chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Zelenskyy trong vài ngày tới để củng cố sự ủng hộ trong Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác và tái cơ cấu liên minh này”, ông Macron nói.

Liên minh này là sáng kiến do Anh và Pháp dẫn đầu, quy tụ khoảng 25 quốc gia cam kết triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.