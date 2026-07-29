Iran có thể sẽ nhận lô tên lửa phòng không vác vai đầu tiên từ Trung Quốc trong vài tuần tới.

Theo thông tin sơ bộ, thỏa thuận giữa Iran với Trung Quốc quy định việc cung cấp tổng cộng lên đến 400 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), bao gồm FN-16 và QW-12.

Đơn đặt hàng ước tính có giá từ 60 đến 70 triệu USD, biến nó trở thành một trong những nỗ lực lớn nhất được biết đến của Iran nhằm tăng cường hệ thống phòng không tầm gần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Tình hình giao tranh đã phơi bày những điểm yếu trong khả năng bảo vệ các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran.

Thỏa thuận được Iran ký với công ty Zhongqing Baoshang International Investment trụ sở tại Hong Kong. Doanh nghiệp này đóng vai trò trung gian giữa phía Iran và nhà sản xuất Trung Quốc.

Mặc dù vậy Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin trên, gọi chúng là hoàn toàn vô căn cứ: "Các thông tin liên quan hoàn toàn không có cơ sở. Trung Quốc luôn đóng vai trò thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột".

Tên lửa phòng không vác vai QW-12 của Trung Quốc sẽ được giao cho Iran?

Nhưng theo báo chí Mỹ, kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng viện trợ trước tiên sẽ được đưa bằng đường hàng không đến Pakistan từ thành phố Urumqi thuộc Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc, sau đó quá cảnh đến Iran, có thể bằng đường bộ.

Một nguồn tin giấu tên lưu ý cho dù hợp đồng đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng vũ khí và các chi tiết thực hiện khác vẫn có thể thay đổi.

Hãy nhớ lại hồi tháng 4, hãng tin CNN cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị giao tên lửa phòng không vác vai cho Iran trong vài tuần tới. Chính vì vậy, chưa rõ đơn hàng đề cập ở trên thuộc lô mới hay bây giờ mới được bàn giao.

Các nhà báo của CNN đã thu thập đánh giá tình báo của Mỹ vào thời điểm đó và cho biết Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức các tuyến đường cung cấp thông qua những nước thứ ba để che giấu nguồn gốc thực sự của vũ khí.

Iran nhiều khả năng sẽ nhận được QW-12 - một trong những hệ thống tên lửa phòng không vác vai tiên tiến nhất của Trung Quốc, có tầm bắn tối đa khoảng 6km và độ cao đánh chặn lên đến 4km.