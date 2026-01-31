Trứng đứng thứ 5 trong số các loại thực phẩm giàu protein phù hợp nhất cho người cao tuổi, đứng đầu "món" mà hầu hết mọi người không nghĩ tới

Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và khả năng hấp thụ của cơ thể dần suy yếu, đặc biệt là nhu cầu và khả năng hấp thụ protein.

Protein rất cần thiết cho sức khỏe con người, đặc biệt là người cao tuổi. Việc bổ sung đủ protein chất lượng cao có thể duy trì khối lượng cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình lành vết thương , và thậm chí giúp ngăn ngừa và làm giảm các bệnh về xương khớp, tim mạch và đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, nhiều người lớn tuổi gặp phải tình trạng suy giảm chức năng tiêu hóa, và nhiều loại thực phẩm có thể không còn phù hợp với họ nữa. Do đó, việc lựa chọn các loại thực phẩm dễ hấp thụ, ít calo và giàu protein trở nên đặc biệt quan trọng.

Trong số các thực phẩm giàu protein này, trứng là một lựa chọn phổ biến, nhưng hàm lượng protein và cholesterol, cũng như gánh nặng tiêu hóa, khiến chúng không được đánh giá cao trong chế độ ăn của người lớn tuổi.

Các bác sĩ chỉ ra rằng chìa khóa để lựa chọn thực phẩm giàu protein cho người cao tuổi là chọn những loại dễ tiêu hóa và hấp thụ, ít chất béo, ít cholesterol và cân bằng dinh dưỡng.

Để giúp người lớn tuổi lựa chọn thực phẩm giàu protein phù hợp, dưới đây là năm loại thực phẩm giàu protein được khuyến nghị dựa trên đặc điểm tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng của họ.

Loại đầu tiên là đậu phụ hoặc chè đậu phụ mềm. Là một nguồn protein đậu nành quan trọng, đậu phụ không chỉ chứa nhiều protein chất lượng cao mà còn giàu chất béo thực vật, khoáng chất (như canxi, sắt, magiê...) và nhiều loại vitamin.

1. Đầu tiên là đậu phụ

Đối với người cao tuổi, đậu phụ là thực phẩm giàu protein và ít chất béo. Mặc dù hàm lượng protein không cao bằng thịt và cá, nhưng nó dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn, không gây thêm gánh nặng cho các cơ quan như gan và thận.

Protein đậu nành trong đậu hũ không chỉ giúp duy trì khối lượng cơ bắp mà còn thúc đẩy sức khỏe đường ruột. Đậu hũ là một loại thực phẩm giàu protein lý tưởng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa yếu hơn.

So với thịt, đậu phụ dễ tiêu hóa hơn và không chứa cholesterol, do đó phù hợp hơn cho người lớn tuổi. Chất xơ trong đậu phụ cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm táo bón, điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi.

Đậu hũ mềm là một biến thể khác của đậu hũ, với kết cấu mềm mại hơn và vị dịu nhẹ hơn, giúp người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

2. Loại thứ hai là cá tuyết hoặc cá hồi sống ở vùng biển sâu

Cá, đặc biệt là cá sống ở vùng biển sâu, rất giàu protein chất lượng cao và nhiều axit béo không bão hòa, chẳng hạn như axit béo omega-3. Những axit béo có lợi này mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho tim, mạch máu, não và hệ miễn dịch.

Người cao tuổi đặc biệt cần tiêu thụ đủ lượng protein chất lượng cao, và cá là một lựa chọn lý tưởng. So với thịt đỏ hoặc thịt gia cầm, cá chứa ít chất béo bão hòa hơn và dễ tiêu hóa hơn, do đó phù hợp hơn với người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu.

Axit béo omega-3 trong cá tuyết và cá hồi biển sâu giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như huyết áp cao và xơ vữa động mạch. Đối với người lớn tuổi mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao và xơ vữa động mạch, việc tiêu thụ vừa phải các loại cá này có thể cung cấp các chất dinh dưỡng quý giá.

Đặc biệt, cá hồi rất giàu axit béo không bão hòa và protein, giúp cải thiện hệ miễn dịch của người cao tuổi và tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật.

Đối với người cao tuổi, việc tiêu thụ cá biển sâu ở mức độ vừa phải có thể ngăn ngừa hiệu quả các bệnh như đột quỵ và bệnh tim, đồng thời có tác dụng tích cực đối với sức khỏe khớp. Do đó, cá tuyết và cá hồi biển sâu đứng thứ hai trong số các loại thực phẩm giàu protein, rất phù hợp cho người cao tuổi.

3. Lựa chọn thứ ba là sữa chua ít béo hoặc phô mai không đường

Là những sản phẩm từ sữa chất lượng cao, sữa chua và phô mai rất giàu protein whey và casein. Sữa chua dễ tiêu hóa, trong khi phô mai giúp cung cấp năng lượng bền vững hơn.

Đối với người lớn tuổi, các sản phẩm từ sữa không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn cung cấp canxi cần thiết cho sức khỏe xương. Khi con người già đi, mật độ xương giảm dần, làm tăng nguy cơ loãng xương ; do đó, việc bổ sung đủ canxi rất quan trọng để duy trì sức khỏe xương.

Sữa chua ít béo và phô mai không đường không chỉ giàu canxi mà còn giúp điều hòa hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch. Hơn nữa, sữa chua rất giàu probiotic, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa yếu.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều loại sữa chua và phô mai trên thị trường có hàm lượng đường cao. Người lớn tuổi nên chọn các loại không đường hoặc ít đường để tránh nạp quá nhiều đường và ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Các sản phẩm từ sữa, với vai trò là nguồn protein dễ hấp thụ, không chỉ cung cấp protein thiết yếu cho người cao tuổi mà còn góp phần vào sức khỏe xương khớp, hệ tiêu hóa và nhiều khía cạnh khác. Do đó, sữa chua ít béo và phô mai không đường đứng thứ ba, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi.

4. Loại thứ tư là ức gà không da

Là một loại gia cầm, thịt gà chứa nhiều protein chất lượng cao và ít chất béo. Đặc biệt, ức gà không da hầu như không chứa chất béo, khiến nó trở thành một loại thực phẩm giàu protein rất phù hợp cho người cao tuổi.

Ức gà không chỉ giàu protein mà còn dễ tiêu hóa và hấp thụ. So với các loại thịt đỏ khác, ức gà dễ tiêu hóa hơn và không chứa cholesterol. Đối với người lớn tuổi, ăn ức gà có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp, tăng cường thể lực và hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, mặc dù ức gà là nguồn protein tuyệt vời, nhưng nó lại ít chất béo và không chứa axit béo không bão hòa, do đó có giá trị dinh dưỡng kém hơn một chút so với cá.

5. Cuối cùng là trứng

Trứng thường được coi là thực phẩm giàu protein và cơ thể người hấp thụ protein từ chúng rất dễ dàng.

Tuy nhiên, lòng đỏ trứng chứa một lượng cholesterol nhất định, có thể gây ra một số rủi ro sức khỏe cho những người mắc bệnh tim mạch hoặc cholesterol cao nếu tiêu thụ quá nhiều.

Mặc dù trứng dễ tiêu hóa, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa của một số người cao tuổi có chức năng tiêu hóa yếu, vì vậy họ cần ăn trứng một cách điều độ.

Trứng là một loại thực phẩm tiện lợi và bổ dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là lòng trắng trứng, ít chất béo và calo nhưng giàu protein chất lượng cao. Tuy nhiên, lòng đỏ lại có hàm lượng cholesterol cao.

Do đó, người cao tuổi nên ăn trứng với lượng vừa phải trong chế độ ăn uống của mình, và nên tránh ăn quá nhiều. Mặc dù trứng là nguồn cung cấp protein phổ biến và giàu chất dinh dưỡng, nhưng chúng lại có hàm lượng cholesterol cao, vì vậy đứng thứ năm trong chế độ ăn của người cao tuổi.

Khi lựa chọn thực phẩm giàu protein cho người lớn tuổi, điều quan trọng là không chỉ xem xét hàm lượng protein mà còn cả các yếu tố như chất béo, cholesterol và khả năng tiêu hóa.

Trứng, một loại thực phẩm giàu protein phổ biến, chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng do hàm lượng cholesterol cao, người cao tuổi nên ăn trứng một cách điều độ. Khi ăn các thực phẩm giàu protein này, người cao tuổi nên ăn nhiều bữa nhỏ, kết hợp với các thực phẩm giàu chất xơ như rau củ để hỗ trợ tiêu hóa và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

(Theo Sohu)