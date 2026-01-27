Trung bình nhà miền Bắc mỗi dịp Tết: Càng xem càng dejavu, cảnh tượng này trong mơ cũng vẫn ám ảnh

Nếu để ý những ngày đầu xuân giáp Tết ở miền Bắc, bạn sẽ gặp cảnh mà hầu như nhà nào cũng có: chất đầy bưởi. Không phải chỉ 1, 2 quả để bày biện mà là rất nhiều bưởi được xếp thành hàng lối khắp nơi từ chân bàn, gầm cầu thang, dưới sàn nhà, dọc lối đi... Những quả bưởi tròn, vỏ vàng ươm, mùi thơm thoang thoảng này là bưởi diễn, gần như là "trái cây quốc dân" với các gia đình miền Bắc.

Mùa Tết ở miền Bắc gắn liền với những trái bưởi diễn to tròn, vàng ươm

Lý do cho cảnh tượng quen thuộc này là thời điểm cận Tết cũng là mùa bưởi, vào chính vụ giá rẻ hơn so với các thời điểm khác trong năm. Các gia đình có thể mua số lượng lớn mà không cần băn khoăn về giá. Thế nên nhiều nhà cứ thế mà mua hàng chục, thậm chí cả trăm quả bưởi để sẵn trong nhà.

Bưởi chất đầy nhà, xếp thẳng hàng thẳng lối từ góc này qua góc khác là cảnh tượng quá quen thuộc

Ngoài yếu tố mùa vụ còn là tâm lý tích trữ đồ ăn ngày Tết. Nhiều người miền Bắc quan niệm trong nhà nhiều thực phẩm thì Tết càng ấm áp, năm mới sung túc, đủ đầy. Bưởi lại đáp ứng được các tiêu chí của trái cây cần có vào ngày lễ như ngon, đẹp, từ ăn hàng ngày, bày mâm ngũ quả, dâng hương tổ tiên cho đến làm quà biếu đều được, nên càng được ưa thích.

Nhưng vì sao cứ để bưởi nằm khắp sàn nhà mà không ăn luôn? Thực ra, đặc điểm của bưởi diễn là để càng lâu ngày càng ngon. Quá trình này được gọi là "xuống nước", tức khi để một thời gian, lượng nước trong múi bưởi giảm nhẹ, đường tự nhiên được cô đặc lại giúp vị bưởi ngọt đậm, thơm hơn và gần như không còn vị đắng hay the. Còn nếu ăn quá sớm, bưởi bị đắng, chưa ngon. Thế nên thấy người miền Bắc trải bưởi khắp nhà là chuyện bình thường. Có nhà mua bưởi từ trước Tết cả tháng, đến tận sau rằm tháng Giêng, thậm chí sang tháng Hai âm lịch mới bắt đầu ăn dần.

Bưởi diễn đạt chuẩn sẽ có trọng lượng 0,7kg - 1.2kg/quả. Giá bưởi chính gốc dao động từ 20.000đ - 60.000đ tùy vườn. Nhưng thực tế, bạn có thể mua được bưởi diễn với giá rẻ hơn, có năm giá chỉ từ khoảng 5.000đ, 10.000đ/quả, bán lẻ hoặc bán theo từng tải vài chục quả. Bạn mua online hoặc tốt nhất là mua tại vườn, các chợ hay vỉa hè để được ăn thử, đảm bảo ngon ngọt, hài lòng trước khi mua.

Một số lưu ý khi bảo quản bưởi diễn:

- Không rửa bưởi trước khi cất mà để nguyên lớp phấn tự nhiên trên vỏ, giúp hạn chế nấm mốc và giữ quả tươi lâu hơn.

- Lót rơm khô, giấy báo hoặc carton bên dưới để bưởi không tiếp xúc trực tiếp với nền lạnh, đồng thời tạo độ thoáng khí.

- Có thể bôi vôi tôi lên cuống bưởi. Lớp vôi này giúp làm khô cuống, hạn chế vi khuẩn xâm nhập - nguyên nhân khiến bưởi nhanh hỏng.

- Có thể bọc từng quả bưởi bằng túi nilon mỏng hoặc giấy báo, giúp hạn chế thoát hơi nước quá nhanh. Tuy nhiên, không buộc quá kín mà để lại độ thoáng nhất định để tránh đọng hơi ẩm gây mốc.

- Trong quá trình bảo quản, cứ vài ngày hoặc mỗi tuần, bạn nên kiểm tra lại, đảo vị trí các quả và loại ngay những quả có dấu hiệu hỏng để không ảnh hưởng đến những quả còn lại.