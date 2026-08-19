Trứng bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?

Trứng thường được mua theo vỉ và cất trong tủ lạnh để dùng dần, nhưng không phải ai cũng nhớ chúng đã nằm ở đó bao lâu. Đặc biệt, trứng sống nguyên vỏ, trứng đã luộc hay trứng đã đập ra có thời gian bảo quản rất khác nhau.

Trứng có vẻ là loại thực phẩm để được lâu, bởi bên ngoài vẫn còn nguyên lớp vỏ và đôi khi sau vài tuần nhìn bằng mắt thường cũng chưa thấy thay đổi rõ rệt. Chính điều này khiến nhiều gia đình có thói quen mua một lần khá nhiều rồi sử dụng dần mà không chú ý đến ngày mua hoặc hạn dùng trên bao bì. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nếu bảo quản lạnh đúng cách, trứng nguyên vỏ có thể giữ được trong vài tuần. Tuy nhiên, một khi trứng đã được luộc chín hoặc tách khỏi vỏ, thời gian này sẽ rút ngắn đáng kể.

1. Trứng sống nguyên vỏ để tủ lạnh được bao lâu?

Với trứng tươi còn nguyên vỏ, USDA đưa ra mốc tham khảo khoảng 3-5 tuần kể từ khi được đưa vào tủ lạnh, với điều kiện nhiệt độ tủ duy trì ở khoảng 4°C hoặc thấp hơn. FDA khuyến nghị sử dụng trong vòng khoảng 3 tuần để đạt chất lượng tốt nhất. Bạn có thể nhớ đơn giản:

- Trứng sống còn nguyên vỏ: khoảng 3-5 tuần trong ngăn mát.

- Muốn chất lượng tốt: nên ưu tiên sử dụng sớm, thay vì cố để đến sát mốc cuối.

- Trứng có vỏ nứt: không nên tiếp tục bảo quản như một quả trứng nguyên vẹn.

Một chi tiết đáng chú ý là USDA khuyến nghị giữ trứng trong hộp ban đầu và đặt ở phần lạnh bên trong tủ thay vì cánh cửa. Cửa tủ thường xuyên mở đóng nên nhiệt độ dễ dao động hơn. Nếu mua trứng đóng hộp có ghi ngày sử dụng hoặc hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất, người dùng cũng nên kiểm tra thông tin này thay vì chỉ tính thời gian theo trí nhớ.

2. Trứng luộc để tủ lạnh được bao lâu?

Trứng sau khi luộc không còn giữ được lâu như trứng sống nguyên vỏ. Theo FDA và USDA, trứng luộc chín nên được sử dụng trong vòng 1 tuần khi bảo quản trong tủ lạnh, dù còn vỏ hay đã bóc vỏ. Vì vậy, nếu cuối tuần luộc sẵn một mẻ trứng để ăn sáng hoặc mang đi làm trong những ngày tiếp theo, bạn nên ghi nhớ ngày luộc thay vì để lẫn với trứng sống rồi dùng theo cảm tính. Sau khi nấu, trứng cũng không nên nằm ngoài tủ lạnh quá lâu. FDA khuyến cáo trứng đã nấu chín và các món chứa trứng không nên để ngoài tủ lạnh quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C.

3. Trứng đã đập ra thì bảo quản thế nào?

Đây là trường hợp thời gian bảo quản thay đổi rõ rệt. Khi vỏ đã bị loại bỏ, trứng không còn ở trạng thái giống một quả trứng nguyên vẹn. Theo bảng hướng dẫn bảo quản lạnh của FDA, lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng sống đã tách khỏi vỏ có thể bảo quản trong ngăn mát khoảng 2-4 ngày. Nếu nấu ăn còn thừa trứng đã đập ra, bạn nên cho ngay vào hộp sạch có nắp kín, bảo quản lạnh và sử dụng sớm. Không nên để một bát trứng sống không đậy kín trong tủ lạnh rồi tiếp tục dùng sau nhiều ngày mà không nhớ thời điểm đã đập trứng. Với các món ăn đã chế biến có chứa trứng, FDA đưa ra mốc tham khảo khoảng 3-4 ngày trong tủ lạnh đối với thức ăn thừa đã được bảo quản đúng cách.

Có nên để trứng ở cánh cửa tủ lạnh?

Nhiều mẫu tủ lạnh có sẵn khay trứng ngay trên cánh cửa nên đây cũng là vị trí rất nhiều gia đình sử dụng. Tuy nhiên, nếu muốn nhiệt độ bảo quản ổn định hơn, phần bên trong tủ lạnh là lựa chọn phù hợp hơn. USDA khuyến nghị giữ trứng trong hộp và đặt ở khu vực lạnh của tủ thay vì trên cánh cửa. Việc giữ nguyên hộp cũng giúp trứng được bảo vệ tốt hơn trong quá trình cất giữ. FDA đồng thời khuyến nghị tủ lạnh nên duy trì ở 4°C hoặc thấp hơn. Vì vậy, thời gian 3-5 tuần không phải con số áp dụng cho một quả trứng đã được để ngoài nhiệt độ phòng trong thời gian dài rồi mới đem cất lạnh.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh thế nào cho đúng?

Ngoài việc nhớ thời gian, mọi người có thể duy trì một vài thói quen đơn giản để tránh tình trạng trứng nằm trong tủ quá lâu mà không biết:

Giữ trứng trong hộp/vỉ phù hợp: Hạn chế va đập và giúp dễ theo dõi thông tin trên bao bì.

Không dùng trứng bị nứt: Khi mua, nên kiểm tra để chọn những quả sạch và có vỏ nguyên vẹn.

Đặt trứng sâu bên trong tủ: Hạn chế để ở vị trí nhiệt độ thay đổi liên tục như cánh cửa.

Dùng trứng cũ trước: Nếu vừa mua thêm một vỉ mới, nên ưu tiên số trứng đã được bảo quản từ trước.

Ghi ngày với trứng đã luộc: Cách này đặc biệt hữu ích nếu trong tủ có cả trứng sống và trứng chín.

Không cấp đông trứng nguyên vỏ: Nếu cần đông lạnh, FDA khuyến nghị không để nguyên quả; với trứng nguyên quả đã bỏ vỏ, có thể đánh lòng đỏ và lòng trắng cùng nhau trước khi cấp đông.

Nguồn: Tổng hợp