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Trùm Điền Quân Khương Dừa xin lỗi nghệ sĩ và đối tác

Tùng Ninh
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"Nãy giờ có mấy anh chị đưa phong bì dày để tôi cúng nhưng tôi xin phép không nhận" – Khương Dừa nói.

Vừa qua, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân đình đám một thời là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ những khoảnh khắc anh tổ chức lễ cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn của mình.

Khương Dừa xin lỗi nghệ sĩ và đối tác trong lễ cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn - Ảnh 1.

Khương Dừa chia sẻ: "Hôm nay tôi có làm một buổi lễ cúng Tổ nhỏ nhỏ để cầu xin Tổ nghiệp phù hộ cho mọi người được bình an, công việc thuận lợi.

Vì năm nay Hội quán Ngôi sao miệt vườn không hoạt động nên tôi không tổ chức lễ giỗ Tổ lớn, có chương trình văn nghệ phục vụ bà con cô bác như những năm trước, cũng không mời anh chị nghệ sĩ tới giao lưu văn nghệ.

Năm nay tôi làm nhỏ thôi, chỉ mời các bạn trong chương trình Ngôi sao miệt vườn và một số anh chị đối tác tài trợ cho chương trình cùng gia đình, các bạn hay đồng hành với tôi.

Vì thế, các anh chị nghệ sĩ và quý đối tác hôm nay tôi chưa sắp xếp mời được thì cho tôi xin lỗi, thông cảm cho tôi".

Dù không tổ chức lớn và mời nghệ sĩ tới nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ, đối tác gửi đồ lễ đến cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa, cho thấy anh vẫn rất uy tín trong nghề.

Khương Dừa xin lỗi nghệ sĩ và đối tác trong lễ cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn - Ảnh 2.

Nhiều người còn đem phong bì tiền đến cúng Tổ nhưng Khương Dừa từ chối nhận. Anh nói: "Nãy giờ có mấy anh chị đưa phong bì dày để tôi cúng nhưng tôi xin phép không nhận. Tôi nhận tấm lòng là vui rồi".

Dù không mời nhiều nhưng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và đối tác vẫn tới dự lễ cúng Tổ của Khương Dừa, khiến anh thốt lên: "Tôi xúc động quá, dù Hội quán Ngôi sao miệt vườn bữa giờ không hoạt động nhưng mọi người vẫn đến đông thế này. Thôi để hôm nào nắng thì tôi sẽ cho Hội quán hoạt động trở lại.

Ban đầu tôi tính làm lớn, mời các anh chị nghệ sĩ hay hợp tác với tôi về đây biểu diễn phục vụ cô bác, nhưng tôi thấy cơ sở vật chất ở đây xuống cấp quá, sợ làm như thế thì thiếu xót nên thôi, làm nhỏ gọn cho ấm cúng gia đình, tới tháng Tết tôi sẽ làm lại".

Là người chủ trì, Khương Dừa trực tiếp đứng đầu thắp hương, cầu cúng Tổ nghiệp.

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Tags

khương dừa

điền quân

nghệ sĩ

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