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Nữ ca sĩ SN 1978 lấy chồng 2 quyền lực nói thẳng về việc "ăn mày dĩ vãng"

Tùng Ninh
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"Nếu gọi đó là ăn mày dĩ vãng thì tôi xin nhận" – Hồng Ngọc nói.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ quan điểm âm nhạc của mình trên trang cá nhân. Cô bày tỏ: "Người ta hay nói, nghệ sĩ cứ nhắc mãi về những ngày tháng cũ, những bài hát từng làm nên tên tuổi, những thời khắc rực rỡ của mình là "ăn mày dĩ vãng". Tôi thì không ngại cái từ đó.

Hồng Ngọc nói thẳng về ăn mày dĩ vãng và trở lại âm nhạc 2026 - Ảnh 1.

Bởi nếu dĩ vãng của mình đã từng đẹp đến thế, từng rực rỡ đến thế, từng cho mình được sống hết lòng với âm nhạc và được khán giả yêu thương đến thế thì tại sao lại không được quyền nhớ?

Không phải vì hôm nay không còn gì để sống, mà bởi chính những ngày tháng ấy đã làm nên con người của tôi hôm nay.

Và cũng vì vậy, thời gian tới tôi sẽ trở lại với khá nhiều ca khúc cũ, những bài khán giả đã từng biết, từng yêu tôi qua đó. Bên cạnh đó sẽ có cả những ca khúc tôi đã hát từ rất lâu nhưng vì một lý do nào đó chưa có cơ hội được lan tỏa nhiều đến khán giả.

Tôi muốn thu âm lại, làm mới lại bằng cảm xúc và trải nghiệm của mình ở hiện tại rồi gửi đến mọi người.

Âm nhạc bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Có những điều mới mẻ tôi thích nhưng cũng có những điều tôi cảm thấy không hẳn thuộc về mình. Thay vì cố chạy theo một điều không phải mình, tôi muốn trở về với thứ âm nhạc mình yêu và làm tốt nhất.

Cũ không có nghĩa là đã hết giá trị vốn có của nó. Có những bài hát càng đi qua năm tháng, càng nghe mới càng thấy thấm.

Hồng Ngọc nói thẳng về ăn mày dĩ vãng và trở lại âm nhạc 2026 - Ảnh 2.

Và tôi tin âm nhạc Việt Nam của những năm tháng ấy vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời để chúng ta cùng nghe lại, cảm lại và yêu lại một lần nữa. Nếu gọi đó là ăn mày dĩ vãng thì tôi xin nhận. Vì có một dĩ vãng đẹp như vậy, tại sao mình phải quên?".

Ca sĩ Hồng Ngọc, nổi tiếng với bản bản hit Mắt nai cha cha cha, có cuộc sống viên mãn tại Mỹ bên chồng 2 là Thomas Tâm Nguyễn. Chồng cô là một bầu show uy tín và quyền lực, người luôn làm hậu phương vững chắc hỗ trợ sự nghiệp ca hát lẫn công việc kinh doanh của vợ.

Sau nhiều năm tích góp, gia đình nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với hai cơ ngơi giá trị trên đất Mỹ. Tổ ấm chính của gia đình là căn biệt thự rộng lớn tại thành phố Dallas, bang Texas. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một căn biệt thự ven biển nghỉ dưỡng rộng gần 1.000m² tại Destin, bang Florida do ông xã dành tặng.

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Hồng Ngọc

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