Trùm Điền Quân Color Man chỉ cần 1 thứ, nói thẳng: "Bớt thù ghét lại!"

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man đã chia sẻ về câu chuyện đời sống của mình.

Ông nói: "Thông thường, mỗi buổi sáng ngủ dậy tôi thường nhận được những lời chúc như chúc một ngày mới vui vẻ, lạc quan yêu đời. Chúng ta thường hay chúc nhau những lời chúc may mắn, suôn sẻ.

Color Man

Riêng với tôi, tôi thích nhất lời chúc một ngày mới nhiều năng lượng. Tôi cũng chúc lại những cộng sự, gia đình hay những người tôi gặp gỡ trong ngày nhiều năng lượng.

Nếu ai để ý sẽ thấy, tôi thường chúc trên trang cá nhân của mình đầu tuần, đầu tháng rằng: "Chúc cả nhà một tuần mới, một tháng mới nhiều năng lượng".

Tôi nghĩ, trong từ "năng lượng" đã bao gồm đầy đủ hết mọi thứ, vui vẻ, lạc quan, may mắn, hạnh phúc… Tất cả những thứ đó đều cần thiết và đầy đủ trong lời chúc về năng lượng.

Vì nếu không có năng lượng thì không đủ khỏe để làm bất cứ việc gì, cũng không vui vẻ, không yêu đời, không hạnh phúc, lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ.

Bởi vậy, tôi không cần gì cả, chỉ cần một thứ, đó là năng lượng. Tôi muốn lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Một số khán giả hay bảo tôi: "Công nhận ông nội này lắm năng lượng thật, không hiểu lấy năng lượng ở đâu mà lúc nào cũng hùng hục, hết làm cái này buôn bán cái kia, dù lúc phát triển hay khó khăn cũng thấy ông ta hùng hục làm".

Tôi không biết khán giả nói vậy là khen hay chê tôi, nhưng tới giờ tôi mới ngồi suy ngẫm và giác ngộ rằng, có lẽ năng lượng của tôi được tích lũy mỗi ngày, từ chính lời chúc của các cô chú, anh chị.

Nhiều khi năng lượng tôi không cần nói ra, chỉ cần một chút yêu thương đã đủ đầy năng lượng rồi. Tôi lại nhận được rất nhiều tình thương từ bà con cô các. Người tới mua ủng hộ tôi chai nước, cái bánh mì, người tới vỗ vai một cái.

Mới sáng nay có một chú thấy tôi liền tới bắt tay. Vì thích tôi nên chú siết tay tôi mạnh tới mức đỏ cả tay, đau lắm, tới giờ vẫn đau, chịu không nổi nhưng tôi vẫn biết là do chú đó thích tôi.

Vì thế, hãy tích năng lượng từ yêu thương mỗi ngày. Ở đâu có yêu thương ở đó có năng lượng. Bớt thù ghét, thù hận lại! Hận thù, ganh ghét, ích kỷ, nghi hoặc sẽ cho năng lượng tiêu cực, hại sức khỏe ghê gớm lắm. Hãy tích lũy năng lượng tích cực từ yêu thương, chia sẻ".