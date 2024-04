Trong tầm giá 400 triệu, cứ 1000 người thì hơn 300 chọn mẫu xe này

"Gà đẻ trứng vàng" của Mitsubishi

Cách đây ít lâu, trong bài viết "Với tầm giá 400 triệu, đây là những mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay", chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát để ghi nhận ý kiến người dùng. Bài viết đã đón nhận được hàng chục nghìn độc giả quan tâm.

Kết quả, trong số 5 mẫu được đưa ra bình chọn gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, KIA Morning, Mitsubishi Attrange, KIA Soluto, chúng tôi thu về được 1081 phiếu, với kết quả được ghi nhận vào thời điểm 11h ngày 27/4/2024 như sau.

Kết quả khảo sát ghi nhận đến 11h ngày 27/4/2024.

Từ kết quả trên, có thể thấy số người bình chọn nhiều nhất dành cho Mitsubishi Attrange, với 325/1081 phiếu, chiếm tỷ trọng 30,1%.

Cột 1 Mitsubishi Attrage 325 Hyundai Grand i10 241 Toyota Wigo 284 KIA Morning 45 KIA Soluto 186

Như vậy, tính trung bình cứ 1000 người thì có đến hơn 300 lựa chọn mẫu xe này.

Người dùng ưu ái Attrage: Vì sao?

Tháng 4 năm 2021, mẫu xe cỡ B của Mitsubishi - Mitsubishi Attrage vượt mốc 1000 xe/tháng, lọt vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Mitsubishi Attrage vẫn luôn được đánh giá là mẫu xe mang lại doanh số ổn định cho Mitsubishi, trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều khách hàng lần đầu muốn sở hữu ôtô.

Trong số 5 mẫu xe trong cuộc khảo sát gồm Mitsubishi Attrage, KIA Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Soluto thì Mitsubishi Attrage và KIA Soluto thuộc phân khúc sedan hạng B, còn lại là các mẫu xe hạng A. Tuy là mẫu xe thuộc phân khúc hạng B nhưng mức giá của Mitsubishi Attrage lại rất dễ tiếp cận người dùng, xe có giá từ 380 triệu đồng đến 490 triệu đồng tùy phiên bản, ngang với các mẫu xe hạng A. Trong khi đó, để lựa chọn bản thấp nhất của Toyota Vios là 1.5MT, khách hàng sẽ phải bỏ ra 458 triệu đồng, Hyundai Accent MT tiêu chuẩn là 426 triệu đồng, và Mazda 2 giá từ 420 triệu đồng. Như vậy, sở hữu Mitsubishi Attrage được coi là một lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, đây cũng là mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong số 5 mẫu xe kể trên, mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ trong suốt quá trình sử dụng. Theo công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ của mẫu xe này chỉ là 4,5L/100km đường cao tốc, 6L/100km đường đô thị và 5L/100km đường hỗn hợp.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của 5 mẫu xe

Thực tế, nhiều người sử dụng xe Mitsubishi Attrage cũng đã xác nhận mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế không chênh lệch so với số liệu công bố. Có thể khẳng định, đây chính là một trong những chiếc sedan hạng B tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường hiện nay.

Thêm nữa, Mitsubishi Attrage là mẫu xe nhập khẩu Thái Lan, áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield vốn được khách hàng ưa chuộng và được nâng cấp ngoại hình với những nét mới mẻ, cũng như được sắp xếp các chi tiết ở khoang lái hiện đại.

Ảnh: Mitsubishi

Sau Xpander, Mitsubishi Attrage được coi là một trong những mẫu xe chiến lược được hãng tập trung phát triển.



Attrage đã từ lâu được đánh giá cao về sự vận hành ổn định, bền bỉ, mức giá tiết kiệm nhưng thiết kế lại có phần hơi cũ, tiện nghi chưa nổi trội, vì vậy chưa thể đạt doanh số cao được. Nhưng đến phiên bản mới, nhà sản xuất đã khắc phục được những nhược điểm này. Ngoại hình của xe giờ đã hiện đại, hợp thời hơn, tiện nghi xe cũng được cải tiến đầy đủ hơn.

Hãng xe Nhật Bản cũng đã tối ưu không gian bên trong bằng việc sử dụng động cơ nhỏ nên khoang máy không chiếm quá nhiều diện tích và khoang hành lý được làm nhỏ hơn.

Giờ đây, bên cạnh hai lựa chọn Attrage bản thấp MT và bản trung CVT, người dùng có thêm lựa chọn là phiên bản CVT Premium, dải sản phẩm của Mitsubishi đã hoàn thiện hơn rất nhiều.

Ảnh: Mitsubishi

Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.305 mm, 1.670 mm và 1.515 mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 2.550 mm, trọng lượng xe là 905 kg. Attrage sở hữu khoảng sáng gầm ấn tượng nhất trong phân khúc sedan hạng B ở mức 170 mm, cho khả năng vượt địa hình tốt trên cả những đoạn đường gồ ghề.

Mitsubishi Attrage (bản tiêu chuẩn) sử dụng động cơ xăng 1.2L cho công suất vận hành tối đa 78 mã lực, momen xoắn cực đại 100 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tùy chọn hộp số CVT vô cấp.

Về trang bị an toàn, Mitsubishi Attrage bản MT và bản CVT thường sẽ có được những trang bị gồm: 2 túi khí cho khoang lái, hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix và tính năng khóa cửa từ xa. Mặc dù những trang bị an toàn này khá cơ bản, tuy nhiên vẫn vượt trội hơn so với các phiên bản số sàn cũng như bản Deluxe của đối thủ là Kia Soluto.

Đặc biệt hơn, Mitsubishi đã cho ra mắt bản Attrage CVT Premium được bổ sung thêm loạt công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp...rất được lòng các tín đồ yêu xe hơi.

Không chỉ có khả năng vận hành tốt, việc bảo dưỡng và tìm các phụ tùng thay thế cho dòng xe Mitsubishi Attrage cũng rất dễ dàng. Ngoài ra, Mitsubishi Attrage là dòng xe có xuất xứ từ Nhật Bản, có độ bền rất cao. Với ưu điểm này giúp giảm bớt áp lực về kinh tế đối với các khách hàng khi mua xe Mitsubishi Attrage.

Một vài thông số cơ bản của Mitsubishi Attrage