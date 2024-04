Hyundai Grand i10: Từ 360 triệu đồng, 4.6L/100km

Hyundai Grand i10 từng là "vua" doanh số tại thị trường Việt Nam.

Sau khi nhiều tên tuổi như VinFast Fadil, Honda Brio hay Suzuki Celerio… âm thầm rút khỏi cuộc đua, phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam bước vào năm 2023 chỉ với 2 sự lựa chọn gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning. Mãi đến giữa năm 2023, Toyota Wigo sau một thời gian tạm ngừng phân phối mới chính thức trở lại.

Kết thúc năm 2023 tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam chỉ đạt 11.159 xe, trong đó Hyundai Grand i10 đạt doanh số gần 8.000 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này.

Lợi thế của Grand i10 là có 2 biến thể là sedan và hatchback nên khách hàng có nhiều lựa chọn. Nội thất của xe cũng thuộc hàng rộng rãi nhất phân khúc.

Ảnh: Hyundai

Hyundai Grand i10 có phong cách thiết kế ngoại thất mới mẻ, hiện đại và cá tính. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 157 mm, trục cơ sở 2.450 mm với kích thước chiều dài 3.850 mm, rộng 1.680 mm và cao 1.520 mm.

Động cơ Hyundai Grand i10 thế hệ mới là loại 4 xy-lanh 1.2L MPI, sản sinh công suất cực đại 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

Những trang bị an toàn trên Hyundai Grand i10 cũng đủ sức hấp dẫn với: Cảm biến áp suất lốp, 2 túi khí, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống camera và cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ lực phanh BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này là: 4.6 lít/100km đường ngoài đô thị, 6.8 lít/100km đường trong đô thị và 5.4 lít/100km đường hỗn hợp.

Giá bán của xe hiện tại dao động từ 360 - 455 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Toyota Wigo: Từ 360 triệu đồng, 5.3L/100km

Sau một thời gian ngừng bán vì động cơ không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Toyota Wigo đã chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam từ tháng 6/2023.

Ảnh: Toyota

Ưu điểm của Toyota Wigo đến từ những giá trị cõi lõi về thương hiệu, động cơ bền bỉ và sự chỉn chu trong thiết kế. Mẫu xe đô thị cỡ A có thiết kế mới không gian rộng, tiết kiệm nhiên liệu và thêm nhiều tính năng an toàn.

Mẫu xe này sử dụng động cơ 1.2L sản sinh công suất cực đại 87 mã lực kết hợp hộp số sàn 4 cấp.

Wigo 2023 dài, rộng và cao tương ứng 3.760 x 1.665 x 1.505 (mm). Kích thước này nhỏ hơn so với Hyundai i10 là 3.805 x 1.680 x 1.520 (mm) và lớn hơn Kia Morning 3.595 x 1.595 x 1.485 (mm). Trong môi trường đô thị, khả năng vận hành của Wigo 2023 gây ấn tượng nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ dàng luồn lách trong phố đông.

Wigo có tính năng cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA khác biệt so với các đối thủ . Những tính năng còn lại giống Hyundai i10 như hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cân bằng điện tử VSC, phanh ABS, EBD, cảm biến lùi và hai túi khí.

Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu xe Wigo của Toyota phiên bản số sàn có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,31 lít/100km đường hỗn hợp; 6,7 lít/100km đường đô thị và 4,52 lít/100km đường trường.

Hiện, Toyota Wigo được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối 2 phiên bản MT và AT, có giá niêm yết lần lượt là 360 triệu và 405 triệu đồng.



KIA Morning: Từ 369 triệu đồng, 5.8L/100km

Là dòng xe giá rẻ đã khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, KIA Morning sẽ là lựa chọn tiếp theo cho những khách hàng muốn trải nghiệm một chiếc ô tô mới nhưng lại có giá bán phải chăng.

Ảnh: KIA Morning

Ưu điểm của KIA Morning đến từ lối thiết kế trẻ trung và thể thao, trang bị đủ dùng.

KIA Morning phiên bản mới sở hữu kích thước tổng thể dài 3.595 mm, rộng 1.595 mm, cao 1.485 mm. Kích thước này có phần khiêm tốn hơn hẳn các đối thủ như Toyota Wigo hay Hyundai Grand i10, điều này khiến khoang nội thất trên Morning không quá rộng rãi.

KIA Morning được trang bị động cơ 4 xi lanh có dung tích 1.25 lít cho ra công suất cực đại 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 4 cấp.

Về trang bị an toàn thì Morning cũng được trang bị một số tính năng an toàn cơ bản, tương đương các mẫu xe đối thủ như: Cân bằng điện tử (ESP), Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Camera lùi, Cảm biến lùi, 2 túi khí, Móc ghế trẻ em ISO-FIX...

Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, KIA Morning có mức tiêu thụ là 5,8 lít xăng/100km đường hỗn hợp; 7,9 lít/100km với đường đô thị và ở đường trường chỉ tiêu thụ 4,7 lít/100km.

Hiện tại, KIA Morning 2024 đang được phân phối ở thị trường Việt với 5 phiên bản KIA Morning GT-Line và KIA Morning X-Line có giá là 439 triệu đồng, phiên bản Premium có giá 426 triệu, bản AT có giá 389 triệu đồng, bản MT có giá niêm yết là 369 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage: Từ 380 triệu đồng, 5L/100km

Nằm cùng phân khúc sedan hạng B với Toyota Vios, Mazda2 hay Honda City nhưng Mitsubishi Attrage lại là mẫu xe có giá bán rẻ nhất.

Ảnh: Mitsubishi

Vậy nhưng để có giá bán rẻ hơn, nhà sản xuất đã không tập trung quá nhiều vào trang bị và công nghệ cho Mitsubishi Attrage.

Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.305 mm, 1.670 mm và 1.515 mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 2.550 mm, trọng lượng xe là . Attrage sở hữu khoảng sáng gầm ấn tượng nhất trong phân khúc sedan hạng B ở mức 170 mm.

Mitsubishi Attrage (bản tiêu chuẩn) sử dụng động cơ xăng 1.2L cho công suất vận hành tối đa chỉ 78 mã lực, momen xoắn cực đại 100 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tùy chọn hộp số CVT vô cấp.

Về trang bị an toàn, Mitsubishi Attrage bản MT và bản CVT thường sẽ có được những trang bị gồm: 2 túi khí cho khoang lái, hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix và tính năng khóa cửa từ xa. Mặc dù những trang bị an toàn này khá cơ bản, tuy nhiên vẫn vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản số sàn cũng như bản Deluxe của Kia Soluto.

Theo công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ của mẫu xe này chỉ là 4,5L/100km đường cao tốc, 6L/100km đường đô thị và 5L/100km đường hỗn hợp.

Hiện tại, giá niêm yết của Mitsubishi Attrage dao động từ 380 triệu đồng đến 490 triệu đồng tùy phiên bản.

KIA Soluto: Giá 386 triệu, 5.12L/100km

Được định vị nằm giữa phân khúc A và B, Soluto hướng vào nhóm khách hàng dịch vụ và các gia đình nhỏ, với trang bị vừa đủ.

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.300 mm, rộng 1.700 mm và cao 1.460 mm; chiều dài cơ sở ở mức 2.570 mm; khoảng sáng gầm 150 mm.



Ảnh: KIA

Xe sử dụng động cơ Kappa 1.4 MPI cho công suất cực đại 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm hứa hẹn mang lại tính hiệu quả nhiên liệu, giảm phát thải, tiếng ồn và tăng tuổi thọ. Đi cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Về trang bị an toàn, KIA Soluto sở hữu những trang bị phổ biến như: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, tự động khóa cửa khi xe chạy, 2 túi khí... Trên các bản MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury sẽ có thêm camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau. Ngoài ra, bản AT Luxury còn có cả Cân bằng điện tử ESP, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và Cruise Control.

KIA Soluto 2024 có mức tiêu hao nhiên liệu là 6.23L/100km đường đô thị, 4.5L/100km đường trường, 5.12L cho 100km đường hỗn hợp.

Tại Việt Nam, Kia Soluto 2021 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá bán dao động từ 386 - 462 triệu đồng.