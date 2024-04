Với tầm giá 400 - 500 triệu, mẫu sedan nào bền bỉ, an toàn và tiết kiệm xăng nhất hiện nay?

Hyundai Accent: 426 - 472 triệu đồng, 6.2 - 6.33L/100km

Accent hiện là mẫu ôtô trong tầm giá 400 - 500 triệu đồng ăn khách nhất Việt Nam. Accent hiện là mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng B và đứng thứ ba trong top 10 ôtô bán chạy nhất toàn thị trường năm 2023.

Hiện dòng xe này có 4 phiên bản, có mức giá từ 426 đến 472 triệu.

Accent sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm). Chiều dài trục cơ sở 2.600 mm, khoảng sáng gầm ở mức 150 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc, khoảng sáng gầm và chiều dài cơ sở của xe khá ấn tượng, lớn hơn Toyota Vios, Mazda 2, Kia Soluto…

Hyundai Accent 2021 sử dụng động cơ 1,4 lít, công suất 100 mã lực và sức kéo 132 Nm không quá khác biệt trong phân khúc. Nhưng so với các đối thủ dùng hộp số vô cấp CVT, hộp số tự động 6 cấp của Accent nổi bật hơn.

Accent được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như: Chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESP), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát thân xe điện tử, camera lùi và 6 túi khí. Đối với trang bị tiện ích, Accent có ga tự động Cruise Control hỗ trợ người lái khi đi cao tốc, đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent được công bố bởi TC Motor như sau:

Mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent

Toyota Vios: 458 triệu - 545 triệu, 5.7 - 5.92L/100km

Vios là một trong những mẫu xe "quốc dân" của người Việt, từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, nhưng từ khi Hyundai Accent xuất hiện, mẫu xe của Toyota chia sẻ vị trí dẫn đầu doanh số với mẫu xe Hàn. Ngoài bản tiêu chuẩn, Vios còn 2 bản cao hơn, gồm E CVT và G CVT, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng.

Xe Toyota Vios sở hữu kích thước tổng thể cân đối với chiều DxRxC tương ứng 4.425 x 1.730 x 1.475 mm; chiều dài cơ sở là 2.550mm và khoảng sáng gầm 133mm. So với các đối thủ, kích thước Toyota Vios lớn hơn Kia Soluto (4.300 x 1.700 x 1.460 mm), cũng nhỉnh hơn Hyundai Accent (4.440 x 1.729 x 1.470 mm) nhưng nhỏ hơn Honda City (4.589 x 1.748 x 1.467 mm).

Các đường nét của Vios mang hơi hướng lịch lãm tương tự 2 "đàn anh" Corolla Altis hay Camry. Thiết kế này không nổi bật bằng Accent nhưng có ưu điểm là "bền dáng" và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng mua xe khác nhau, từ sử dụng gia đình đến kinh doanh dịch vụ.

Nhờ các bố trí hợp lý hơn nên Toyota Vios vẫn có ưu thế về không gian sử dụng. Hàng ghế sau của mẫu sedan Nhật Bản thoải mái hơn ở khoảng để chân và độ nghiêng lưng ghế. Ngoài ra, khoang hành lý của Vios có dung tích 506 lít, rộng rãi hơn so với Accent với khoảng 470 lít.

Toyota Vios được trang bị khối động cơ Dual i-VVT, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số xe tùy chọn loại sàn 5 cấp hoặc CVT.

Toyota Vios có hàng loạt trang bị an toàn giúp bảo vệ lái xe và hành khách. Cụ thể như hệ thống đa túi khí phía trước, bên cạnh và rèm giúp bảo vệ tốt trong trường hợp va chạm. Thêm vào đó, 2024 Toyota Vios còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, kiểm soát ổn định phương tiện VSC, kiểm soát cân bằng, cùng cảnh báo va chạm trước và cảnh báo chệch làn đường.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Vios như sau:

Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Vios

Mitsubishi Attrage: 380 - 490 triệu, 5.09 - 5.36L/100km

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan có giá bán thuộc nhóm tốt nhất trong phân khúc với khởi điểm từ 380 triệu đồng đến 490 triệu đồng. Doanh số Attrage chỉ đứng sau "gà đẻ trứng vàng" Xpander trong dải sản phẩm Mitsubishi tại Việt Nam.

Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.305 mm, 1.670 mm và 1.515 mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 2.550 mm. Attrage sở hữu khoảng sáng gầm ấn tượng nhất trong phân khúc sedan hạng B ở mức 170 mm. Tuy nhiên, khi xét về kích thước tổng thể thì mẫu xe lại có phần thua thiệt hơn với các mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Accent, Kia Soluto hay Nissan Almera.

Mitsubishi Attrage mới sử dụng động cơ 1,2 lít Mivec công suất 78 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Có thể nói đây là một khối động cơ không quá mạnh, tuy nhiên đem lại hiệu suất vừa đủ, phù hợp để di chuyển trong đô thị cũng như đem lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Về trang bị an toàn, Mitsubishi Attrage bản MT và bản CVT thường sẽ có được những trang bị gồm: 2 túi khí cho khoang lái, hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix và tính năng khóa cửa từ xa. Mặc dù những trang bị an toàn này khá cơ bản, tuy nhiên vẫn vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản số sàn cũng như bản Deluxe của Kia Soluto.

Còn ở phiên bản CVT Premium, Mitsubishi đã trang bị thêm cho Attrage một loại tính năng an toàn như: Kiểm soát hành trình (Cruise Control), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

Tiêu thụ nhiên liệu của Mitsubishi Attrage như sau:

Tiêu thụ nhiên liệu của Mitsubishi Attrage

Mazda 2: Từ 420 -524 triệu đồng, 4.64 - 5.05L/100km

Nếu xét đến mẫu xe nào dưới 500 triệu đồng nhưng có thiết kế đẹp mắt thì không thể không nhắc đến Mazda 2. Mazda 2 có diện mạo hiện đại, sang trọng. Nội thất trong xe được đánh giá là cao cấp nhất trong phân khúc xe hạng B. Động cơ 1.5L vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Tất cả những điều đó khiến cho Mazda 2 là lựa chọn khó có thể bỏ qua.

Mazda 2 hiện có mức giá bán niêm yết từ 420 - 524 triệu đồng. Mazda 2 cũng là mẫu xe thuộc nhóm những mẫu ôtô tầm giá 500 triệu đồng bán tốt nhất, đồng thời nằm trong bộ ba xe hiện đóng góp lớn nhất vào tổng doanh số của Mazda, bên cạnh Mazda 3 và CX-5.

Về mặt kích thước, New Mazda 2 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4340 x 1695 x 1470mm, chiều dài cơ sở 2570 mm. Kích thước này có phần thua thiệt so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda City, Hyundai Accent hay Toyota Vios. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều khách hàng băn khoăn khi chọn mua Mazda 2. Bù lại, Mazda 2 lại có bán kính vòng quay nhỏ nhất đến 4.7 (m) – tốt hơn hầu hết những đối thủ trong phân khúc. Thông số này, kết hợp với kích thước nhỏ, mang đến cho xe khả năng xoay sở cực kỳ linh hoạt trong môi trường đô thị.

Mazda2 mới vẫn sử dụng động cơ SkyActiv 1,5 lít, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Hiện tại, nếu so với các đối thủ như Hyundai Accent (1.4L – 99 mã lực) hay Toyota Vios (1.5L – 107 mã lực) thì Mazda2 2022 có thông số tốt hơn.

Xe có chế độ lái Sport, hệ thống tạm dừng / khởi động thông minh i-Stop (trừ bản 1.5L AT). Mẫu xe này cũng được hãng xe Mazda trang bị hệ thống GVC Plus mới giúp xe vận hành ổn định và cân bằng tốt hơn khi vào cua, thoát hiểm, chuyển làn cũng như chạy tốc độ cao,…

Về an toàn, Mazda2 được trang bị loạt tính năng phổ biến như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống khởi hành ngang dốc, cảm biến, camera lùi…

Đặc biệt, Mazda 2 là mẫu xe được trang bị các tính năng an toàn chủ động tiên tiến. Cụ thể hơn, phiên bản cao cấp 1.5 Premium của Mazda 2 hiện nay được trang bị gói an toàn chủ động i-ActivSense với những tính năng nổi bật như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh tự động trước/sau trong thành phố, cảnh báo người lái mất tập trung.

Đặc biệt, theo số liệu từ Cục đăng kiểm, phiên bản Mazda2 Sport Deluxe đang là dòng xe hạng B tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu hiện nay. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu này thậm chí còn vượt trội hơn các mẫu xe cỡ nhỏ hạng A. Đối với bản Premium, lượng xăng tiêu thụ cao hơn đôi chút. Cụ thể như bảng sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Mazda2

Kia Soluto: 386 triệu - 462 triệu, 5.12- 6.7L/100km

Tại Việt Nam, Kia Soluto được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản giá niêm yết 386 - 462 triệu đồng. Đây là mẫu sedan hạng B giá rẻ nhất phân khúc.

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.300 mm, rộng 1.700 mm và cao 1.460 mm; chiều dài cơ sở ở mức 2.570 mm; khoảng sáng gầm 150 mm. Với kích thước này, Soluto đem lại sự thuận tiện khi di chuyển trên phố đông, người lái có thể dễ dàng xoay xở ở các cung đường chật hẹp. So với các đối thủ cùng trong phân khúc Sedan hạng B; Soluto có kích thước gần tương đồng với Mitsubishi Attrage và Mazda 2; còn lại sẽ thua kém hơn so với các đối thủ khác như Honda City, Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Xe sử dụng động cơ Kappa 1.4 MPI cho công suất cực đại 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm. Đây là loại động cơ Kappa thế hệ mới cũng được sử dụng trên mẫu xe Hyundai Accent với những vật liệu mới nhằm giảm trọng lượng, ma sát, tăng độ cứng... hứa hẹn mang lại tính hiệu quả nhiên liệu, giảm phát thải, tiếng ồn và tăng tuổi thọ. Đi cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố như sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia Soluto

Dưới đây là bảng so sánh một vài thông số của các mẫu sedan trong tầm giá 500 triệu đáng để người dùng lựa chọn:

Một vài thông số của các mẫu sedan trong tầm giá 500 triệu