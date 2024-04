'Tân binh' giá rẻ hơn cả Honda SH, thiết kế cực bắt mắt: Ô tô điện rẻ nhất Việt Nam gặp đối thủ cứng

Geely là một trong những tập đoàn xe ô tô hàng đầu tại Trung Quốc, có nhiều thương hiệu con rất nổi tiếng như Lynk & Co và hay Geometry.

Mới đây, hãng xe Geely chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của phiên bản Go Kart thuộc dòng xe Mini EV Panda, với mục tiêu thu hút khách hàng trẻ, năng động và yêu thích sự mới lạ, cá tính. Đây được coi là bước tiến mới trong việc thiết kế xe hơi dựa trên cảm hứng từ những chiếc xe đua go-kart.

Dòng xe mini Panda có ngoại hình cực bắt mắt. Ảnh: Geely

Dù chưa công bố giá bán cụ thể cho phiên bản Go Kart, nhưng giá của dòng xe Panda hiện nằm trong khoảng từ 29.900 đến 56.900 nhân dân tệ (tương đương 103 ~ 196 triệu đồng), mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.



Ảnh: Geely

Mẫu xe thuộc phân khúc xe điện cỡ nhỏ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Wuling mini EV - vốn là xe điện mini bán chạy nhất nhiều năm liền trên thị trường. Với thiết kế thể thao lạ mắt, khoẻ khoắn và mức giá cực kỳ ưu đãi, liệu Geely Go Kart có đủ sức khiến Wuling mini EV phải lo lắng?

Khi vừa ra mắt, mẫu xe đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số bán hàng tích lũy của dòng xe Panda của Geely đã vượt qua mốc 130.000 chiếc, bao gồm cả những phiên bản đặc biệt như Little Yellow Duck Limited Edition, Panda Knight và Dragon Edition. Phiên bản Go Kart là phiên bản mới nhất được giới thiệu đến người dùng.

Về mặt kích thước

Go Kart có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.150 x 1.540 x1.685 mm, chiều dài cơ sở là 2.015 mm. Wuling mini EV sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 2.920 mm, 1.493 mm, 1.621 mm, chiều dài cơ sở 1.940 mm. Có thể nói Go Kart có lợi thế hơn về mặt kích thước so với Wuling mini EV.

Ảnh: Geely

Trong khi mẫu xe điện mini Wuling sở hữu ngoại hình kiểu khối hộp, giống những mẫu keicar của ngành ôtô Nhật Bản, thì với Go Kart, ngoài việc thân xe cũng được thiết kế có hình hộp để tối đa hóa không gian nội thất bên trong giống Wuling, thì xe đem lại cảm giác dễ thương với nhiều cạnh bo tròn, đèn pha hình tròn và thiết kế bánh xe giống như dấu chân gấu trúc.

Wuling sở hữu ngoại hình kiểu khối hộp, giống những mẫu keicar của Nhật Bản. Ảnh: Wuling

Go Kart đậm chất thể thao. Ảnh: Geely



Có thể thấy, thiết kế đầu xe của Panda Mini EV khá giống với một mẫu SUV chạy điện Honda e đang được bán tại các thị trường châu Âu.

Honda e 2023

Xe có 4 chỗ ngồi, màu sắc chủ đạo là màu đen và màu tím. Vành xe cũng sự kết hợp tương phản hai màu trên. Ngoài ra, hai màu ngoại thất khác cũng có sẵn là trắng và xám để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng.



Đặc biệt, cánh gió phía sau khiến chiếc xe mang dáng dấp của những chiếc xe đua Go kart, đồng thời mang đến dáng vẻ thể thao, khoẻ khoắn hơn cho xe. Đây cũng là điểm khác biệt của Go Kart so với các bản thường.

Về nội thất

Trên mẫu xe điện giá rẻ Wuling, khoang lái tối giản các chi tiết như bệ tỳ tay, bảng điều khiển trung tâm. Cần số dạng núm xoay và phanh tay cơ. Xe không có màn hình giải trí ở táp-lô như những mẫu ôtô khác trên thị trường. Màn hình LCD 7 inch sau vô-lăng là thiết bị duy nhất trên xe hiển thị các thông tin về vận hành.

Ảnh: Wuling

So với đối thủ Wuling, Go Kart được đánh giá là có nhiều trang bị tiện ích hiện đại hơn, Nội thất xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ LCD 9,2 inch và vô lăng hình chữ D. Xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm hỗ trợ kết nối không dây, điều khiển bằng giọng nói, dẫn đường, giải trí đa phương tiện. Điều khiển từ xa thông qua ứng dụng điện thoại thông minh cũng được hỗ trợ, có thể mở, khóa xe từ xa cũng như điều khiển điều hòa.

Go Kart được đánh giá là có nhiều trang bị tiện ích hiện đại hơn. Ảnh: Geely

Về vận hành

Go Kart trang bị gói pin 17,03 kWh, cung cấp công suất 30 kW và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có thể di chuyển được quãng đường 200km cho một lần sạc. Mẫu xe có hai chế độ lái Normal (bình thường) và Sport (thể thao). Theo giới thiệu của hãng, những chiếc xe có hỗ trợ sạc nhanh DC, chỉ mất 30 phút để sạc từ 30% đến 80% dung lượng pin. Sạc chậm AC cũng là một tùy chọn khả thi.

Ảnh: Geely

Trong khi đó, Wuling mini EV lắp môtơ điện ở cầu sau, công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố là 100 km/h. Pin LFP trên xe có hai tuỳ chọn, loại 9,6 kWh cho tầm hoạt động 120 km. Lớn hơn là loại 13,9 kWh, tầm hoạt động 170 km.

Về mặt vận hành, ở các bản thường, Go Kart có hiệu suất nhỉnh hơn Wuling Hongguang mini EV. Thế nhưng, phiên bản đặc biệt của Wuling lại được trang bị động cơ điện mạnh mẽ hơn giúp sản sinh công suất tối đa 41 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Đi kèm là 2 tùy chọn pin LFP, trong đó bộ pin 17,2 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 200 km, còn bộ pin 26,5 kWh cho phép xe di chuyển đến 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Về an toàn

Phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi là những trang bị tiêu chuẩn của Wuling mini EV. Bản nâng cao có thêm camera lùi. Bản tiêu chuẩn không có túi khí, bản nâng cao có một túi khí.

Tính năng an toàn cơ bản trên Panda Mini EV bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, một túi khí, cảm biến áp suất lốp.

Về giá bán

Hiện, Geely chưa công bố giá chính thức phiên bản đặc biệt này.



Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn đang có giá niêm yết từ 4.134 USD (khoảng 103 triệu đồng). Phiên bản Go Kart này không có quá nhiều nâng cấp đắt tiền, hầu hết chỉ là các phụ kiện bên ngoài và thay đổi màu sắc nên mức giá sẽ không chênh lệch quá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn.

Với mức giá kể trên, Go Kart bản tiêu chuẩn sẽ còn rẻ hơn một chiếc xe gắn máy tại Việt Nam hiện nay. Giá thị trường Honda SH 160i hiện đang dao động từ 101 – 115 triệu đồng, cao hơn so với mẫu xe điện bản tiêu chuẩn này.

Tại Trung Quốc, Wuling mini EV là mẫu xe điện mini bán chạy nhất trong nhiều năm liền tại thị trường nội địa, xe có mức giá bán niêm yết từ 32.800 NDT (khoảng 108 triệu đồng). Tuy nhiên, thời gian gần đây do doanh số giảm, hãng đã thực hiện nhiều chính sách giảm giá, đưa giá Wuling mini EV về mức 19.800 NDT (65,6 triệu đồng), chưa bao gồm phí thuê pin.

Tại Việt Nam, Wuling mini EV (giá niêm yết từ 239-279 triệu đồng) chính là mẫu xe điện mini đầu tiên xuất hiện trên thị trường, do TMT Motor lắp ráp sản suất. Trong thời gian sắp tới, VinFast VF 3 sẽ được ra mắt và sẽ là đối thủ trực tiếp của Wuling mini EV (giá dự kiến 300 triệu đồng).

Một vài thông số của Panda mini EV Go Kart và Wuling mini EV