Với tầm giá 1 tỷ, mẫu xe 7 chỗ nào rộng rãi, mạnh mẽ, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay?

Hyundai Santa Fe: 1,029 - 1,369 tỷ đồng, 5.94L - 8.92/100km

Mẫu xe gầm cao đến từ thương hiệu Hyundai là một trong những dòng xe hút khách nhất kể từ khi ra mắt.

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2023 được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản, giá bán niêm yết từ 1,029 -1,369 tỷ đồng.

Kích thước dài x rộng x cao của SUV này lần lượt 4.785 x 1.900 x 1.685 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 2.765 mm. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 185mm.

Trọng lượng của xe giao động từ 1,7 tấn đến 1,9 tấn, điều này giúp cho mẫu xe vận hành một cách đầm chắc và rất ổn định.

Ảnh: Hyundai

Santa Fe trang bị động cơ Smartstream (cả xăng và dầu).

Cụ thể, với phiên bản động cơ xăng 2.5, máy Smartstream Theta III 2.5 MPI cho công suất 180 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 232 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Động cơ dầu dung tính 2.2 công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 441 Nm từ 1.750 vòng/phút.

Hyundai Santa Fe hybrid kết hợp máy xăng 1.6 tăng áp, công suất 180 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút (loại trên Tucson) và môtơ điện, cho tổng công suất 230 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Xe có 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport và Smart.

Ngoài các công nghệ an toàn quen thuộc trên thế hệ cũ như: Chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS)... Hyundai Santa Fe còn trang bị thêm: Cảnh báo điểm mù (BCW), cảm biến áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang, 6 túi khí.

Trong khi đó, gói công nghệ Smart Sense bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho xe như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LFA), đèn pha thích ứng Adaptive High Beam (AHB), hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ, hhỗ trợ đỗ xe chủ động.

Thừa hưởng nhiều lợi thế về thiết kế (cá tính và hiện đại), không gian nội thất rộng hơn, đa tiện nghi, đặc biệt là mức giá hấp dẫn (hiện nay, các phiên bản Santa Fe đang được các đại lý áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 120 triệu đồng) cùng khả năng vận hành vượt trội…đây luôn được xem là mẫu xe SUV được nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng.

Theo công bố của nhà sản xuất, Hyundai Santa Fe có mức tiêu hao nhiên liệu như sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Santa Fe các phiên bản

Ford Everest: 1,099 - 1,499 tỷ, 8-8.6L/100km

Tại Việt Nam, Ford Everest 2023 được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản, giá dao động từ 1,099 tỷ đến 1,499 tỷ đồng.

So sánh với đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc, Ford Everest vượt trội hơn về hầu hết các thông số kích thước, đặc biệt là trục cơ sở. Xe có chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.914 x 1.923 x 1.842 (mm). Chiều dài cơ sở của xe 2.900 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 200 (mm).

Mẫu xe này cũng rất thích hợp với những khách hàng yêu thích xe có vẻ ngoài cơ bắp, vận hành mạnh mẽ.

Ảnh: Ford

Everest có 2 tuỳ chọn động cơ gồm Diesel Bi-Turbo 2.0L và Diesel Single Turbo 2.0L. 2 cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa từ 178-210 mã lực, mô men xoắn cực đại từ 420-500 Nm.



Ở thế hệ mới, cả 4 phiên bản đều được trang bị các tính năng cơ bản như: Chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 7 túi khí... Trên 2 bản cao cấp sẽ có thêm Camera360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Mức tiêu hao nhiên liệu như sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Ford Everest

Honda CR-V: 1,109 - 1,310 tỷ đồng, 5.2L-7L/100km

Tại Việt Nam, Honda CR-V 2024 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản, giá dao động từ 1,109 tỷ - 1,310 tỷ đồng.

Honda CR-V 2024 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm), chiều dài cơ sở 2.701 mm, khoảng sáng gầm 198 mm. So về mặt kích thước thì CR - V vẫn xếp vào chiếu dưới so với Hyundai SantaFe hay Ford Everest.



CR-V thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5 tăng áp và e:HEV 2.0 hybrid. Bản máy xăng 1.5 tăng áp công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Hộp số CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Bản xăng 2.0 Hybrid i-MMD, gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD.

Hãng xe Nhật Bản trang bị cho CR-V thế hệ mới hệ thống Honda Sensing, gồm đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch.

Mức tiêu hao nhiên liệu như sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda CR-V

Toyota Fortuner: 1,055 tỷ - 1,350 tỷ, 7.03L -10.7L/100km

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner 2024 được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản, giá dao động từ 1,055 tỷ - 1, 350 tỷ đồng.

So với các xe cùng phân khúc, Fortuner giữ vững phong cách thể thao, hầm hố và khoẻ khoắn. Xe có kích thước to lớn và đồ sộ với bộ khung gầm có kích thước tổng thể lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở 2.745 (mm).

Phiên bản Toyota Fortuner máy xăng sử dụng động cơ xăng 2TR-FE, tích hợp công nghệ Dual VVT-i, dung tích 2,7 lít cho công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 245Nm tại dải vòng tua 4.000 vòng/phút. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ thống truyền động dẫn động cầu sau.

Toyota Fortuner máy dầu được trang bị động cơ diesel tăng áp I4 2.4L cho công suất tối đa từ 147 - 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại từ 400 - 500 Nm. Hộp số tự động/sàn 6 cấp kết hợp dẫn động cầu sau và 2 chế độ lái.

Về công nghệ an toàn, Fortuner 2024 vẫn kế thừa gói công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense cùng các tính năng tiêu chuẩn khác như hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hệ thống thích nghi địa hình, hệ thống theo dõi áp suất lốp…góp phần mang đến những hành trình di chuyển an toàn hơn.

Mức tiêu hao nhiên liệu như bảng dưới đây:

Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Fortuner

Mitsubishi Pajero Sport: 1,130 tỷ - 1,365 tỷ, 8.4L- 9.2L/100km

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport 2023 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản, giá niêm yết dao động 1 tỷ 130 triệu - 1 tỷ 365 triệu đồng.

Pajero Sport mới đậm chất SUV việt dã và mạnh mẽ với kích thước tổng thể là 4.825 x 1.815 x 1.835 (mm). Chiều dài cơ sở lên tới 2.800mm mang đến một không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế.

Mitsubishi Pajero Sport được trang bị động cơ diesel 2.4L MIVEC công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430Nm. Xe có hộp số tự động 8 cấp, truyền động bốn bánh toàn thời gian (Super Select II 4WD) với khả năng vượt địa hình tốt và độ bền cao. Nếu chỉ xét riêng về khả năng vận hành, sự thực dụng thì quả thật Mitsubishi Pajero nên là cái tên đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, xe còn trang bị tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chủ động, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giới hạn tốc độ và phanh khẩn cấp tự động.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Mitsubishi Pajero Sport như sau:

Mức tiêu hao nhiên liệu của Mitsubishi Pajero Sport

KIA Sorento: 1,069 tỷ - 1,604 tỷ, 5.8L- 11.09L/100km

Kể từ khi ra mắt, mẫu SUV 7 chỗ của KIA đã nhanh chóng gây chú ý trên thị trường bởi ngoại hình mạnh mẽ, hiện đại với thiết kế hơi vuông vức, nam tính nhưng cũng không kém phần thời trang.

Tại Việt Nam, Kia Sorento 2023 được phân phân phối chính hãng 14 phiên bản, giá tham khảo dao động từ 1,069 tỷ - 1,604 tỷ.

Kia Sorento phiên bản mới sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.810 mm, 1.900 mm và 1.700 mm; chiều dài cơ sở của xe ở mức 2.815 mm; khoảng sáng gầm của Sorento là 176 mm.

Động cơ diesel của Kia Sorento là loại Smartstream D2.2 cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Động cơ xăng là loại Smartstream G2.5 phun đa điểm MPI, công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm. Các phiên bản Sorento thế hệ mới sử dụng động cơ xăng có hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ Hybrid cho ra công suất 60 mã lực và Mô men xoắn 264 Nm; còn động cơ Plug-in Hybrid có công suất lên tới 90 mã lực và mô men xoắn 304 Nm. Đi cùng với đó là khối động cơ xăng 1.6 Turbo có công suất lên tới 174 mã lực và mô men xoắn 265 Nm.



Danh sách trang thiết bị an toàn trên Kia Sorento khá đầy đủ với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến lùi, camera 360… Ở trên phiên bản cao cấp nhất sẽ có thêm các tính năng cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm và camera quan sát điểm mù.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Kia Sorento

Mazda CX-8: 949 triệu - 1,129 tỷ, 5.7-6L/100km

Mazda CX-8 cũng là một mẫu xe nằm chung sân với Hyundai Santa Fe, KIA Sorento,...ở phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ ngồi. Dù đến Việt Nam khá muộn vào tháng 06/2019, Mazda CX-8 vẫn gây ấn tượng bởi ngoại hình bắt mắt, nhiều tính năng an toàn và giá bán khá hợp lý.

Ảnh: Mazda

Hiện, Mazda CX-8 đang được THACO-Mazda lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 949 triệu đến 1,129 tỷ đồng, chưa kể các khuyến mại của đại lý.

Được biết đến là một trong những mẫu xe lớn nhất phân khúc, kích thước tổng thể của Mazda CX-8 dài, rộng và cao lần lượt 4.900mm x 1.840mm x 1.730mm. Sở hữu kích thước lớn, Mazda CX-8 mang đến cảm giác vững chãi và đáng tin cậy.

Sở hữu trục cơ sở dài trong phân khúc (2.930 mm) là lợi thế giúp CX-8 Deluxe vận hành ổn định và thăng bằng.

Tất cả các phiên bản của xe đều sử dụng chung động cơ Skyactiv-G 2.5L phun xăng trực tiếp cho công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp.

CX-8 sở hữu nhiều tính năng an toàn hữu ích, bao gồm: 6 túi khí, camera lùi, 8 cảm biến trước sau, hệ thống cân bằng điện tử (DSC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (ALH), hệ thống chống trượt (TCS), cảnh báo tín hiệu khi phanh khẩn cấp (ESS), cảnh báo chống trộm và mã hóa động cơ.

Ngoài ra, trên Mazda CX-8 còn có thêm gói công nghệ an toàn i-Activsense với hàng loạt chức năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, điều khiển hành trình thích ứng , cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ phanh trong thành phố và nhận diện người đi bộ, hỗ trợ phanh thông minh khi lùi...

Mazda CX-8 Deluxe 2WD có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp, cụ thể như sau: