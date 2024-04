Toyota Raize: 498 triệu, 6.61L/100km

Toyota Raize nằm trong phân khúc SUV cỡ A, được đưa về Việt Nam vào tháng 11/2021 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất.

Mẫu xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.030 x 1.710 x 1.605 (mm). Đi cùng với đó là chiều dài cơ sở 2.525 mm, lớn nhất trong phân khúc và gần tương đương với các mẫu xe hạng B. Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe cũng rất ấn tượng ở mức 200 mm, tương đương với một số mẫu SUV hạng C.

Raize là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên của Toyota Việt Nam sử dụng loại động cơ tăng áp, thay cho động cơ nạp khí tự nhiên thường thấy. Trang bị thêm bộ turbo, động cơ của Raize đạt ngưỡng mô-men xoắn cực đại 140 Nm trong dải tua máy 2.400 - 4.000 vòng/phút.

Về các tính năng an toàn của Raize, Toyota Việt Nam công bố mẫu xe có những tính năng an toàn cơ bản như hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 4 cảm biến lùi hay 6 túi khí...

Hiện tại xe có mức giá bán niêm yết 498 triệu đồng. Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Raize ở đường nội đô là 8,61L/100 km, mức tiêu hao nhiên liệu ở đường cao tốc là 5,47L/100 km và mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp 6,61L/100 km.

Hyundai Venue: 539 triệu, 5.72L/100km

Hyundai Venue là mẫu SUV hạng A. Phiên bản bán tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp, lần đầu ra mắt toàn cầu tháng 6.2022.

Venue sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 3.995 x 1.770 x 1.645 (mm) và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Xe do Trường Hải lắp ráp và phân phối dùng máy 1.5 công suất 113 mã lực.

Trang bị an toàn với đầy đủ các tính năng trên Venue như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ. So với đối thủ, trang bị an toàn trên Venue tương tự Sonet nhưng kém hơn Raize. Mẫu xe cỡ A của hãng xe Nhật Bản nhỉnh hơn một số tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Tại thị trường Việt Nam, Venue bán ra hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn giá 539 triệu và Đặc biệt giá 579 triệu đồng.

Xe có mức tiêu hao trong đô thị: 7,37L/100km, Tiêu hao cao tốc: 4,85L/100km, Tiêu hao hỗn hợp: 5,72L/100km.

MG ZS STD+: 528 triệu, 6.3L/100km

Xe có giá niêm yết 528 triệu, đây có thể là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho một chiếc xe gầm cao, rộng rãi.

Mẫu xe MG ZS có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.314 x 1.809 x 1.648 (mm) và chiều dài cơ sở 2.585 mm. Xe có kích thước thuộc dạng lớn nhất trong phân khúc.

Các phiên bản của MG ZS được trang bị khối động cơ xăng 1.5L, cho công suất 112 mã lực và 150Nm mô men xoắn, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp).

MG ZS từng đạt chứng nhận 5 sao về mức độ an toàn của Euro NCAP. Cả 3 phiên bản sẽ đều có được các trang bị an toàn như: Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ đổ đèo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cảm biến lùi…

Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố trong đô thị là 8.2L/100km, ngoài đô thị là 5.3L/100km, hỗn hợp là 6.3L/100km.

Suzuki Ertiga Hybrid MT: 538 triệu, 5.38L/100km

Cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và nằm cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, mẫu xe 7 chỗ của Suzuki không chỉ sở hữu công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu mà còn có giá mềm hơn.

Hiện, Ertiga phiên bản Hybrid MT có giá bán niêm yết là 538 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 1/2024, giá xe hiện đang được áp dụng chính sách bán hàng mới với nhiều ưu đãi từ các đại lý đưa giá xe về dưới mức 500 triệu đồng.

Kích thước tổng thể xe (dài x rộng x cao): 4395 x 1735 x 1690mm và chiều dài cơ sở 2740mm.

Ertiga Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 103 mã lực và mô men xoắn 138Nm, có thêm sự trợ giúp của một máy phát điện tích hợp khởi động (ISG) và một bộ pin lithium-ion trong tình huống khởi hành hay cần tăng tốc, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Xe được bổ sung nhiều tính năng tiện ích cao cấp như Cruise Control, hệ thống đèn pha tự động, màn hình đa thông tin màu sắc hiển thị trên cụm đồng hồ lớn, tính năng ngắt động cơ tạm thời và gương chiếu hậu tích hợp màn hình hiển thị thông tin bổ sung.

Xe có mức tiêu hao xăng là 5,38L/100km đường hỗn hợp, 5,95L/100km trong đô thị và 5,05L/100km ngoài đô thị.

Toyota Avanza Premio MT: 548 triệu, 6.73L/100km

Avanza Premio thế hệ thứ ba được Toyota Việt Nam đưa về nước vào đầu năm 2022 cùng với Veloz Cross, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu MPV này phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA của hãng con Daihatsu.

Kích thước xe Avanza 2024 dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm.



Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng với dung tích 1.496cc, công suất cực đại đạt 105Hp tại vòng tua 6.000rpm, mang đến cảm giác vận hành mạnh mẽ.

Toyota Avanza Premio bản MT có hàng loạt tính năng an toàn như: Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, túi khi người lái và hành khách phía trước.

Xe có giá niêm yết 548 triệu đồng, và có mức tiêu hao nhiên liệu 8.91L/100km trong đô thị, 5.45L/100km ngoài đô thị và 6.73L/100km đường hỗn hợp.

