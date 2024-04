'Âm thầm' phát triển thành gà đẻ trứng vàng cho VinFast!

Lĩnh vực đó chính là xe máy điện.

Hiện nay, VinFast được đánh giá là thương hiệu xe điện 2 bánh hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm thuộc nhiều phân khúc khác nhau.

Sự chuyển mình của xe điện

Trong vài năm trở lại đây, thị trường xe máy điện có nhiều chuyển biến tích cực. Các mẫu xe nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, xe không tên tuổi dần bị loại khỏi thị trường. Thay vào đó, người dùng có xu hướng lựa chọn những hãng sản xuất uy tín và đặt nhà máy tại Việt Nam.

Ảnh: VinFast

Đây không đơn thuần là cuộc chơi của các nhà sản xuất trong nước như VinFast, Selex Motors, hay Dat Bike, mà còn có sự tham gia của những tên tuổi lớn trên thế giới.

Theo báo cáo của Motorcycle Data, trong năm 2022, thị trường xe máy điện của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới, lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN. Lĩnh vực xe máy điện cho thấy tiềm năng lớn khi thị phần tăng trưởng đáng kể, từ 5,4% vào năm 2019 lên 10% vào năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng mạnh vào các năm tiếp theo.



Nếu năm 2020, trên thị trường Việt Nam có 7 thương hiệu xe máy điện sản xuất, lắp ráp trong nước với những tên tuổi lớn có thể kể đến Yadea, VinFast, Pega,... thì sang năm 2022, thị trường xe máy điện chứng kiến sự góp mặt của một loạt thương hiệu mới như Selex, EVGo... Nhiều sản phẩm mới mang tính đột phá được các hãng tung ra thị trường.

Trên báo Đầu tư, ông Hoàng Hà, nguyên Giám đốc Marketing và Bán hàng của một hãng xe máy lớn tại Việt Nam nhận định: "Thị trường xe máy điện đang khởi sắc. Điển hình là các mẫu xe máy điện của VinFast đang ngày càng "hút khách".

"Âm thầm" lên ngôi vương

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, dẫn đầu thị trường xe máy điện hiện nay thuộc về hãng xe VinFast với khoảng hơn chục mẫu xe máy điện đã có mặt trên thị trường. Gần đây, hãng xe này còn tung ra thêm xe đạp điện.

Các hãng xe máy điện như Pega, Yadea không công bố doanh số nhưng theo Motorcycles Data cả hai thương hiệu này đều có bước tăng trưởng và cùng với VinFast xếp ở nhóm đầu những thương hiệu bán nhiều xe máy điện nhất Việt Nam hiện nay.

VinFast được biết đến là công ty sở hữu nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện quy mô lớn tại Cát Hải, Hải Phòng với công nghệ hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.

Xe điện hai bánh của VinFast đều xuất xưởng từ nhà máy tại Cát Hải (Hải Phòng). Ảnh: VinFast

Thời gian qua, VinFast đã tung ra thị trường nhiều mẫu xe máy điện đa dạng với chất lượng và thiết kế hấp dẫn.

Đặc biệt, 6 mẫu xe máy điện thế hệ mới của VinFast như VinFast Evo200 Lite, VinFast Evo200, VinFast Feliz S, VinFast Klara S (2022), VinFast Vento S, VinFast Theon S không chỉ gây sốt với thiết kế thời thượng mà còn với khả năng vận hành ấn tượng. Những mẫu xe này sử dụng pin công nghệ mới, thân thiện với môi trường, và đáp ứng nhu cầu di chuyển hiệu quả.

"Làm chủ hoàn toàn công nghệ pin và kiểm soát chi phí, giá thành là cửa sáng cho VinFast chiếm lĩnh phân khúc xe tay ga phổ thông và trung cấp trong thời gian tới", - một chuyên gia ô tô xe máy nhận định định trên báo Đầu tư.

Theo báo cáo từ Motorcycle Data, từ năm 2020, VinFast vươn lên trở thành hãng xe chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường xe máy điện Việt Nam với 43,4%.

Trong cuộc đua lội ngược dòng của xe động cơ điện nội địa năm 2022, xe máy điện VinFast tự tin đứng top đầu cả nước với doanh số đạt kỷ lục. Các sản phẩm xe máy điện thuộc phân khúc trung cấp và cận cao cấp như Evo200, Feliz S hay Klara S 2022… được nhiều khách hàng quan tâm và đặt mua.

Năm 2022, doanh thu VinFast ghi nhận con số ấn tượng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực xe máy điện. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, doanh số xe máy điện VinFast 2022 tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trung bình khoảng 15.000 xe/tháng trong bối cảnh thị trường xe máy phục hồi chậm sau đại dịch.

Đặc biệt, xe máy điện Evo200 đã đạt 18.000 lượt mua chỉ sau 48 giờ nhận cọc. Con số trên tương đương với khoảng 40% doanh số của mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc tay ga phổ thông trong tháng 8/2022. Điều này đã nhanh chóng "khuấy động" thị trường xe hai bánh tại Việt Nam thời điểm đó.

Theo báo cáo từ VinFast, quý 2 năm 2023, hãng đã bán được 10.182 xe điện hai bánh các loại, tăng 4% so với quý 1 (9757 xe).

Quý 3 năm 2023 VinFast cũng ghi nhận doanh số xe máy điện là 28.220 chiếc, tăng 177% so với quý 2/2023 và tăng 113% so với quý 3/2022.



Dù ghi nhận mức giảm nhẹ so với quý 3, số lượng xe máy điện được bàn giao trong quý 4 vẫn tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm 2022, nâng tổng số xe bàn giao cả năm 2023 lên 72.468 chiếc.



Sang quý 1 năm 2024 VinFast chỉ bàn giao 6.632 xe máy điện, giảm 73% so với quý 4/2023 và giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù con số này còn còn khá khiêm tốn so với các nhà sản xuất xe máy sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, nhưng đã cho thấy xe điện hai bánh tiếp tục duy trì được chỗ đứng ở thị trường Việt Nam.

Quý 3/2022 13253 Quý 1/ 2023 9757 Quý 2/ 2023 10182 Quý 3/ 2023 28220 Quý 4/2023 13513 Quý 1/ 2024 6632

Thực tế cho thấy, sau 7 năm có mặt trên thị trường, VinFast luôn duy trì vị thế là thương hiệu xe máy điện dẫn dắt thị trường với nhiều lợi thế cạnh tranh. Dù không được truyền thông nhắc đến với tần suất dày đặc như ô tô VinFast nhưng lĩnh vực này thực sự đang là gà đẻ trứng vàng cho VinFast.

Top 3 xe máy điện được ưa chuộng của VinFast

Xe máy điện VinFast Klara S

Xe máy điện VinFast klara S được mệnh danh là mẫu xe quốc dân bởi được rất nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế cổ điển, thoát lên khí chất hiện đại và thanh lịch.

Ảnh: VinFast

Xe có cấu tạo chắc chắn, chịu được trọng tải lên tới 150kg, phần dáng xe vừa vặn với chiều cao của nhiều người, khung gầm thoáng. Xe được trang bị những tiện ích cơ bản là hệ thống đèn Full LED hiện đại, trẻ trung; màn hình 4,5 inch hiển thị thông số rõ ràng; hệ thống phanh đĩa đến từ Nissin và giảm xóc lò xo Kaifa.

Động cơ xe mạnh mẽ với hai chế độ lái Eco và Sport, công suất của động cơ lên đến 1700W cho tốc độ 48km/h với 10 cấp độ leo dốc. Bộ Pin Lithium-ion trên VinFast Klara S mang lại quãng đường di chuyển 120 km/lần sạc.

Giá bán niêm yết hiện tại của VinFast Klara S là 35 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí pin)

Xe máy điện VinFast Feliz

Mẫu xe VinFast Feliz thuộc phân khúc tầm trung, ra mắt vào đầu năm 2021 là một trong những dòng xe được ưa thích bởi những người đi làm, dân văn phòng.

Thiết kế xe không quá to, vừa vặn với thân hình của hầu hết người Việt, đặc biệt rất thích hợp với phái nữ. Trên xe có trang bị các tiện nghi như phần cốp cực rộng lên đến 20 lít, hệ thống đèn Full LED, đèn chiếu sáng LED Projector giúp chiếu sáng mạnh mẽ vào điều kiện trời tối. Hệ thống an toàn gồm có phanh an toàn Hengtong, giảm xóc Kaifa và tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp xe "sống sót" ngay cả khi bị ngập 0.5 mét dưới nước trong nửa tiếng.

Ảnh: VinFast

Động cơ điện VinFast Feliz là loại 1 chiều, thân thiện với môi trường. Nó có công suất lớn nhất là 1200W với tốc độ lên đến 60km/h. Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ ắc quy dung lượng 22Ah cho quãng đường đi lên đến 90km.

Ngoài ra xe VinFast Feliz cũng có các trang bị như chế độ Eco và Sport, công nghệ kết nối eSIM giúp quản lý xe qua app điện thoại.

Giá bán niêm yết hiện tại của VinFast Feliz là 27 triệu đồng (không bao gồm pin).

Xe máy điện VinFast Evo 200

Được ra mắt giữa năm 2022, mẫu xe Evo 200 của Vinfast đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên thị trường. Theo VinFast, đây là mẫu xe điện đầu tiên được thiết kế hoàn toàn bởi kỹ sư người Việt, vì thế nó khá gần gũi với nhu cầu thực tế của người dân. VinFast Evo 200 hiện có giá niêm yết là 18 triệu đồng, chưa bao gồm pin.

Ảnh: VinFast

Xe có phạm vi hoạt động 205 km mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 3,5 kWh. Pin hỗ trợ sạc tiêu chuẩn 400 W với thời gian sạc đầy khoảng 10 giờ và hỗ trợ sạc nhanh 1.000 W khoảng 4 giờ. Ngoài ra, Evo 200 Lite đạt chuẩn chống nước IP67 và động cơ có khả năng chống nước ngập sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút, theo công bố của VinFast. Cốp dưới yên dung tích 22 lít. Xe lắp hệ thống đèn chiếu sáng LED. Động cơ inhub công suất định danh 1.500 W, có thể đạt vận tốc tối đa 49km/h. Trọng lượng Evo 200 Lite chỉ 97 kg gồm cả pin.