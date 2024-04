Sản xuất xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam, TMT Motor tham vọng bán hơn 5.000 xe nhưng chỉ được 1/10, sắp học theo tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho xe chạy taxi

TMT: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp

TIN MỚI

Báo cáo thường niên năm 2023 của CTCP Ô tô TMT (TMT Motors - mã: TMT) cho biết, trong năm vừa rồi công ty đã tiêu thụ được 5.945 chiếc xe, chỉ hoàn thành 48,4% kế hoạch sản lượng tiêu thụ xe. Trong đó, TMT chủ yếu bán xe tải nhẹ và các loại xe khác với sản lượng 4.732 xe tương đương với 86,22% kế hoạch. Đáng chú ý, trong năm vừa rồi, TMT đã bán được 591 xe điện, hoàn thành 10.7% kế hoạch đặt ra.



Với số lượng xe bán được, TMT ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.634 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2022 và hoàn thành 55,43% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh 95% so với cùng kỳ năm 2022 còn gần 2,4 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 3% kế hoạch.

Năm 2023 vừa qua, TMT đã ký kết hiệp nghị hợp tác toàn diện về bàn giao dây chuyền máy móc, cũng như hỗ trợ kỹ thuật từ phía bên Công ty SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO.,LTD.

Theo đó, TMT sẽ sản xuất, lắp ráp và bán mẫu xe điện nhỏ gọn Wuling HongGuang Mini EV tại thị trường Việt Nam.

Wuling Hongguang Mini EV kể từ khi ra mắt tại Trung Quốc đã nhanh chóng đứng đầu danh sách xe điện bán chạy nhất nước này. Thậm chí, có thời điểm, chiếc xe điện do liên doanh SAIC-GM-Wuling sản xuất lọt top 3 chiếc xe điện bán chạy nhất thế giới.

TMT cho biết, hiện tại dây chuyền máy móc đã lắp ráp xong và sản xuất được hơn 1.392 xe ô tô điện năm 2023.

Năm 2023, Công ty đã phát triển 21 showroom 3S xe ô tô điện, định hướng sang năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục phát triển và xây dựng các Show room đạt chuẩn 3S cho xe ô tô điện trải khắp 64 tỉnh thành.



Năm 2024, TMT đặt kế hoạch bán được 1.016 xe điện, tăng 72% so với thực hiện năm 2023. Doanh thu thuần đạt 2.645 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 38,5 tỷ đồng, tăng gần 475% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 6/2023, ô tô điện Wuling Mini EV đã gây sự chú ý lớn đến người tiêu dùng trong nước bởi giá bán khởi điểm rẻ nhất thị trường chỉ hơn 200 triệu đồng thấp hơn cả xe hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning cùng với kiểu dáng thiết kế có thể xem là "độc, lạ".

Mới đây, cộng đồng mạng lại thêm xôn xao khi phát hiện một đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tại Phú Yên quyết định đưa mẫu xe này vào chạy taxi.

Được biết, từ giữa tháng 4/2024, công ty này đã đăng tin tuyển dụng vị trí tài xế, nhân viên kế toán và tổng đài. Bình luận về thông tin trên, nhiều người dự đoán mẫu xe này sẽ phù hợp với các điểm du lịch, thăm quan hoặc di chuyển trong trung tâm thành phố.