Với tầm giá 500 - 700 triệu đồng, đâu là mẫu sedan được người Việt chọn mua nhiều nhất hiện nay?

Honda City: Từ 559 triệu - 609 triệu đồng

Honda City là dòng xe nổi bật và xếp hạng top đầu trong phân khúc xe sedan hạng B. Với doanh số 9.894 chiếc, City là mẫu ô tô có kết quả kinh doanh tốt nhất của Honda Việt Nam, cũng như lọt top 10 xe ăn khách nhất thị trường năm 2023. Mặc dù thuộc phân khúc sedan cỡ B nhưng Honda City lại có giá bán ngang ngửa các mẫu xe thuộc phân khúc C như Kia K3 hay Mazda3, giá niêm yết của xe từ 559 đến 609 triệu đồng.

Cụ thể, Honda City 2024 có 3 phiên bản là G, L và RS. Giá xe Honda City 2024 niêm yết là 559 triệu đồng cho bản G, 589 triệu đồng cho bản L và 609 triệu đồng cho bản RS.

Honda City có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 589 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600mm, khoảng sáng gầm xe 134 mm.

Thiết kế của chiếc sedan hạng B này “thừa hưởng” khá nhiều dấu ấn nam tính từ các “đàn anh” Honda Civic và Honda Accord nhưng diện mạo City 2024 có thêm nét thể thao, mạnh mẽ và cá tính hơn.

Honda City sử dụng loại 4 xi-lanh dung tích 1,5 lít công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hộp số vô cấp CVT.

Hệ thống an toàn là một điểm sáng của Honda City. Trong đó cả 3 phiên bản City 2024 đều được trang bị gói Honda Sensing gồm các tính năng: phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành, đèn pha thích ứng tự động…

Đi cùng với đó, xe vẫn giữ nguyên trang bị an toàn cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống cân bằng điện tử VSA… Rất tiếc là không có cảm biến lùi.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố như sau: 7.29L/100km trong đô thị, 4.73L/100km ngoài đô thị và 5.68L/100km đường hỗn hợp.

Mazda3: Từ 579 triệu - 679 triệu đồng

Trong năm 2023, với 6.718 xe bán ra, Mazda3 vượt qua Kia K3 để trở thành xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C. Đây cũng là mẫu ô tô ăn khách thứ hai của Mazda, chỉ xếp sau CX-5.

Giá xe Mazda 3 2024 niêm yết là 579 triệu đồng cho bản 1.5L Deluxe (sedan), 619 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury (sedan), 729 triệu đồng cho bản 1.5L Premium (sedan), 739 triệu đồng cho bản 1.5L Signature (sedan), 639 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury (Sport) và 679 triệu đồng cho bản 1.5L Premium (Sport).

Nếu đang tìm tầm giá 500 - 700 triệu nên mua xe gì đẹp thì hiếm có mẫu ô tô nào vượt qua được Mazda 3. Chỉ với danh hiệu “Thiết kế xe đẹp nhất thế giới” trong năm 2020 là đã đủ biết thiết kế của Mazda 3 xuất sắc đến thế nào.

Không chỉ sang trọng, cuốn hút từ ngoại hình bên ngoài đến nội thất bên trong, Mazda 3 còn sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật khác.

Mazda 3 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt là 4.660 x 1.795 x 1.440 mm, chiều dài cơ sở ở mức 2.700 mm, khoảng sáng gầm xe là 128 mm. Có thể nói, Mazda 3 là một trong những mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc, lớn hơn cả Hyundai Elantra, Kia K3, Toyota Corolla Altis và chỉ nhỏ hơn Honda Civic.

Mazda 3 sử dụng động cơ SkyActiv-G mới vốn được giới chuyên môn đánh giá cao ở khía cạnh cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao nổi tiếng của Mazda. Công suất cực đại của khối động cơ SkyActiv-G 1.5L trên Mazda 3 là 110 mã lực, mô men xoắn cực đại ở mức 146 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp.

Mazda 3 tạo sự an tâm cho người sử dụng nhờ trang bị 7 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối cho tất cả các phiên bản - tiêu chuẩn an toàn duy nhất và vượt trội trong phân khúc C hiện tại. Ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activesense với các tính năng duy nhất có trong phân khúc như: ga tự động tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng khác.

Đây cũng là lý do Mazda3 liên tục nhận các giải thưởng an toàn uy tín do các tổ chức đánh giá an toàn nổi tiếng nghiêm ngặt trên thế giới bình chọn, điển hình là giải thưởng "Xe an toàn 5 sao" do Trung tâm thử nghiệm an toàn Australia (ANCAP) trao tặng và danh hiệu Top Safety Pick Plus do Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) chứng nhận.

Mức tiêu hao nhiên liệu của xe được đánh giá là tiết kiệm bậc nhất phân khúc, cụ thể đường hỗn hợp của mẫu xe này ở mức 5.9 lít/100km, 7.37 lít/100km đường đô thị và 5.05 lít/100km đường ngoài đô thị.

Kia K3: Từ 549 triệu - 734 triệu đồng

Đây là mẫu xe có doanh số xếp thứ 2 phân khúc sedan hạng C trong năm 2023 với 3.205 chiếc xe bán ra.

Kia K3 là mẫu ô tô hạng C giá rẻ nhất phân khúc, đồng thời cũng là một trong những chiếc xe Hàn có doanh số tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.

Giá xe Kia K3 niêm yết là 549 triệu đồng cho bản 1.6 MT, 564 triệu đồng cho bản 1.6 Luxury, 599 triệu đồng cho bản 1.6 Premium, 639 triệu đồng cho bản 2.0 Premium và 734 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo GT.

Có thể thấy giá bán là ưu điểm lớn của Kia K3. Tuy nhiên không chỉ vậy, K3 còn có nhiều thế mạnh khác giúp thuyết phục số đông người dùng Việt như: thiết kế trẻ trung thể thao, trang bị tiện nghi hấp dẫn so với giá, nội thất rộng rãi… Đây luôn là cái tên không thể thiếu mỗi khi tư vấn tài chính 500 - 700 triệu nên mua xe gì.

Kia K3 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao là 4.640 mm, 1.800 mm và 1.450 mmm; chiều dài cơ sở ở mức 2.700; khoảng sáng gầm 150 mm. Những thông số về kích thước của K3 khá tương đồng so với các mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng C.

Kia K3 sử dụng loại động cơ xăng Gamma 1.6 MPI cho công suất 126 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút. Đi cùng với đó là hộp số sàn hoặc hộp số tự động đều 6 cấp.

Với Kia K3 2022, xe được trang bị một danh sách trang bị an toàn khá đầy đủ gồm: Chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (VSC, ESP), Camera lùi…

Ở phiên bản cao cấp nhất Premium sẽ được trang bị thêm hệ thống cảm biến áp suất lốp, cảm biến khoảng cách phía trước và có 6 túi khí thay vì 2 túi khí trên bản Deluxe, Luxury.

Kia K3 2024 có mức tiêu hao nhiên liệu là 9.2L/100km đường đô thị, 5.4L/100km đường ngoài đô thị và 6.8L/100km đường hỗn hợp.

Hyundai Elantra: Từ 599 triệu - 799 triệu

Hyundai Elantra cũng là một mẫu xe có giá bán rất cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C. Giá xe Elantra 2023 niêm yết là 599 triệu đồng cho bản 1.6 AT tiêu chuẩn, 669 triệu đồng cho bản 1.6 AT đặc biệt, 729 triệu đồng cho bản 2.0 AT cao cấp, 799 triệu đồng cho bản N-line.

Ngoài giá hợp lý, Hyundai Elantra còn sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị cao cấp, động cơ vận hành mượt mà êm ái…

Xe có chiều dài 4.675 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.430 mm. Chiều dài cơ sở 2.720 mm, khoảng sáng gầm xe 150mm. Có thể nói Hyundai Elantra sở hữu kích thước lớn hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc như: Toyota Corolla Altis, Kia K3 hay Mazda 3.

Điểm mới của Elantra 2023 là sự xuất hiện của động cơ SmartStream mới trên bản N-Line với dung tích 1.6 T-GDi tăng áp, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút. Động cơ ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay cho động cơ Gamma 1.6 T-GDi cũ. Kết hợp với hộp số 7 cấp DCT, Elantra N-Line có thể tăng tốc 0-100 km/h sau 7,7 giây.

Phiên bản sử dụng động cơ SmartStream 2.0 MPI có công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản động cơ SmartStream 1.6 MPI cho công suất 128 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm cũng kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Elantra thế hệ mới có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart.

Những tính năng an toàn của Hyundai Elantra thế hệ mới có thể kể đến: chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp…

Tuy nhiên, một điểm trừ đáng kể là tất cả các phiên bản của Elantra sẽ không tích hợp các công nghệ an toàn nâng cao trong gói Hyundai Smartsense. Trong khi các đối thủ như Corolla Altis đã có Toyota Safety Sense trên bản 1.8HV hay Honda Sensing có mặt trên toàn bộ các phiên bản của Civic mới.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Elantra được công bố như sau:

Mức tiêu hao nhiên liệu của Elantra

