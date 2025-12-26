Trọng tài Việt Nam đột quỵ trên sân bóng qua đời

Sự việc đau lòng xảy ra tại một sân bóng đá phong trào trên Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 24/12. Theo video ghi lại tại hiện trường, khi trận đấu đang diễn ra, trọng tài Dương Hồng Phát có dấu hiệu mệt mỏi và đau thắt vùng ngực.

Anh cố gắng di chuyển về phía rìa sân, tựa người vào hàng rào lưới để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, anh bắt đầu mất ý thức, xuất hiện tình trạng co giật và đổ gục ngay tại chỗ. Phát hiện sự cố, các cầu thủ và ban tổ chức đã lập tức dừng trận đấu để tiến hành sơ cứu tại hiện trường, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, trọng tài Phát đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện do cơn đột quỵ quá nặng.

Trọng tài Dương Hồng Phát qua đời (Ảnh: FBNV)

Sự ra đi đột ngột của trọng tài Dương Hồng Phát đã để lại nỗi buồn lớn cho cộng đồng bóng đá phủi tại địa phương. Được biết, anh là một trọng tài nhiệt huyết, có uy tín và thường xuyên cầm còi tại các giải đấu phong trào ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như các vùng lân cận.

Trên trang cá nhân, trọng tài V.League Vũ Nguyên Vũ, người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân đã bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của người đàn em. Nhiều đồng nghiệp và cầu thủ cũng đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình trọng tài Dương Hồng Phát.