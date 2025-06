Trồng bắp ngô trên sân thượng, thứ thu về khiến người đàn ông khiếp đảm: Sự thật gây tranh cãi không hồi kết

Đó là hình ảnh được một chủ tài khoản Threads có tên viết tắt là H.T đăng tải lên mạng xã hội. Người này cho biết đây là ngô được trồng ở sân thượng của gia đình, đến mùa thu hoạch khi bóc ra thì gặp hiện tượng lạ, chưa từng gặp trước đó.

Bởi thế anh đăng tải lên mạng xã hội và hỏi han: “Mọi người có biết nó bị gì hay là giống ngô mới, có ăn được không ạ?”

Một người dùng mạng xã hội Threads thắc mắc về vẻ ngoài lạ lẫm của bắp ngô nhà trồng. Nguồn: dyu.vn.

Quả đúng như H.T chia sẻ, hình ảnh bên trong của hai bắp ngô này nó… lạ lắm. Không hề có hạt ngô (bắp) nào mà là rất nhiều thứ gì đó quấn chặt lấy nhau, có màu xám tro trông có phần hơi đáng sợ. Nhiều netizen còn gọi đây là “quái vật ngô”, cứ tưởng là sản phẩm của AI mà H.T đăng câu view vì lạ quá.

Song, hiện tượng bắp ngô “biến hình” lạ lẫm như trên là hoàn toàn có thật. Nhiều người cũng chia sẻ từng bắt gặp ngô nhà trồng có hình thù kỳ quái như trên, song vì thấy quá sợ hãi nên đã vứt đi. Nhiều người cho rằng đó là do ngô “đột biến” hoặc bị nhiễm bệnh. Thế nên, không ăn hay sử dụng được nên đành vứt bỏ đi.

Cận cảnh hình ảnh những bắp ngô bị bệnh.

Chủ nhân bài đăng cũng cho biết anh chỉ mua giống ngô nếp bình thường về gieo trồng nhưng có một vài bắp ngô gặp tình trạng như trên.

“Mới nhìn tưởng là quái vật mà cũng giống bộ lòng mà màu đục ghép lại với nhau ha”, “Nhà mình cũng bị nhìn như con ve chó mà phiên bản lớn, mở ra cái hoảng hồn vứt đi luôn mà”, Khiếp nhìn trên ảnh thôi cũng đã thấy sợ rồi chứ nói gì đến ăn. Kiểu như thế chắc nó cũng đang mang bệnh gì đó nên chẳng dám ăn á”, ... là những bình luận của netizen.

Trên thực tế, bắp ngô có hình thù như “quái vật” nêu trên là đang mắc bệnh nấm u bắp do Ustilago maydis (còn gọi Mycosarcoma maydis) - một loại nấm ký sinh trên ngô và làm chúng phình to thành các khối u chứa đầy bào tử. Biểu hiện của những cây mắc bệnh này là phần hạt ngô, lá, thân và thậm chí là cả râu ngô biến dạng thành những cục u (gall) phình to bất thường. Lúc đầu, những cục u này màu trắng, rồi dần chuyển qua màu xám, sang màu đen khi chứa đầy bào tử (teliospore).

Bệnh này thường xuất hiện ở ngô vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm.

Một vài hình ảnh khi bắp ngô bị nhiễm nấm.

Ở Việt Nam, nhiều người gọi đây là hiện tượng nấm u bắp, bị xem là bệnh và bắp hư nên thường sẽ vứt bỏ. Tuy nhiên, ở Mexico, loại ngô nhiễm nấm này lại được coi là đặc sản, được chế biến thành món ăn trong taco, súp, trứng chiên… Khi được nấu chín, huitlacoche sẽ biến thành màu đen, có mùi vị của cả nấm và ngô, thường được ăn vào bữa sáng. Không hề có độc mà còn chưa giá trị dinh dưỡng cao.

Nhưng chỉ được sử dụng khi chúng còn non, màu trắng, chữa vỡ, tức là ở giai đoạn đầu khi ngô nhiễm nấm - thường được gọi là huitlacoche. Nó thường được thu hoạch sau hai đến ba tuần phát triển trên ngô. Ở Mexico - loại ngô nhiễm bệnh này còn có giá cao hơn ngô thông thường, thường được bày bán ở chợ và các quầy thực phẩm.

Song, không phải ai cũng ăn loại thực phẩm này. Với vẻ ngoài sưng phồng, màu sắc xám xịt và hình dạng u bướu lạ lẫm, huitlacoche dễ khiến nhiều người e ngại, thậm chí nhầm tưởng là bắp bị hỏng hoặc chứa độc tố. Ở Việt Nam và nhiều nước châu Á, nấm u bắp thường bị bỏ đi vì quan niệm “bắp nhiễm bệnh là không an toàn”.

Huitlacoche sau khi được chế biến.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu khoa học được công bố trên NCBI (National Center for Biotechnology Information), Ustilago maydis không sản sinh độc tố nguy hiểm cho người và hoàn toàn có thể ăn được khi thu hoạch đúng giai đoạn – tức là khi các khối u còn non, chưa nứt và phát tán bào tử. Điều quan trọng là người tiêu dùng cần được tiếp cận thông tin chính xác, cũng như có cơ hội thưởng thức huitlacoche qua những món ăn phù hợp khẩu vị.