Trồng 1 trong 4 loại cây này quanh nhà, chuột thấy mùi là tránh xa

Trà My (Theo Express)
|

Chuột có thể gây ra nhiều thiệt hại cho khu vườn khi cắn phá cây trồng, làm hư hỏng các công trình và thậm chí lây lan mầm bệnh.

Các chuyên gia làm vườn cho biết có một số loại hoa và cây cảnh mà chuột đặc biệt ghét mùi. Trồng chúng quanh nhà hoặc trong vườn có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của loài gặm nhấm này một cách tự nhiên.

Theo Pure Pests, đây là những loại cây có khả năng xua đuổi chuột hiệu quả nhất.

Hoa oải hương (lavender)

Nhiều người yêu thích hoa oải hương nhờ hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Tuy nhiên, với chuột, đây lại là một "cơn ác mộng" về khứu giác.

Nguyên nhân là loài cây này chứa hàm lượng tinh dầu cao, tạo ra mùi hương mà chuột rất khó chịu và thường tránh xa.

Ngoài tác dụng đuổi chuột, oải hương còn thu hút ong và bướm đến khu vườn, góp phần hỗ trợ quá trình thụ phấn cho cây trồng.

Bạc hà (mint)

Con người rất yêu thích bạc hà và thường sử dụng trong thực phẩm, đồ uống hoặc các sản phẩm làm thơm hơi thở. Nhưng với chuột, mùi hương the mát đặc trưng của bạc hà lại cực kỳ khó chịu.

Bạc hà chứa menthol cùng nhiều hợp chất tạo mùi mạnh khiến chuột không muốn lại gần. Mùi hương lan tỏa khá rộng cũng giúp tạo ra một "hàng rào mùi hương" tự nhiên, góp phần ngăn chuột xâm nhập.

Hoa cúc vạn thọ (marigold)

Hoa cúc vạn thọ nổi bật với màu vàng rực rỡ và mùi hương đặc trưng khá nồng.

Trong khi nhiều người thấy mùi hương này dễ chịu thì chuột lại không thích. Các chuyên gia cho rằng mùi xạ hương mạnh của hoa cúc vạn thọ có thể khiến chúng tránh xa.

Không chỉ vậy, màu sắc tươi sáng của loài hoa này cũng được cho là khiến chuột cảm thấy không thoải mái, bởi chúng thường thích những khu vực tối và ít ánh sáng hơn.

Cây long não (camphor)

Dù vẻ ngoài khá bình thường, nhưng mùi hương của cây long não lại là "khắc tinh" của chuột.

Mùi hương sắc và hơi hăng của cây thường được so sánh với các loại dầu xoa có chứa bạc hà. Nghiên cứu cho thấy chuột đặc biệt ghét mùi này và có xu hướng tránh xa khu vực có cây long não.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận các hợp chất trong cây có thể gây ra những phản ứng khó chịu ở chuột như kích động hoặc suy giảm thị lực tạm thời.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

