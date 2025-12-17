Trốn quân dịch giữa xung đột với Nga, nam công dân Ukraine lao xe máy 'thông chốt' biên phòng

Đài RT (Nga) ngày 16/12 đưa tin, theo các quan chức Ukraine, một người bị nghi là đang trốn nghĩa vụ quân sự đã bị ngăn chặn trong nỗ lực đào tẩu sang Romania bằng cách phóng xe máy vượt qua trạm kiểm soát biên giới. Ukraine đã cấm nam giới trong độ tuổi chiến đấu rời khỏi nước này, dẫn đến hàng nghìn vụ vượt biên trái phép, một số vụ đã gây tử vong.

Theo thông tin từ Cơ quan Biên phòng Ukraine, vụ việc trên xảy ra vào tối 14/12 tại cửa khẩu Porubne (vùng Chernivtsi, Ukraine) tiếp giáp với Romania. Đoạn video được công bố hôm 15/12 cho thấy một người lính biên phòng Ukraine dựng rào chắn kim loại ngang đường và cố gắng ngăn chặn người lái xe máy đang phóng đến.

Sau đó, video chuyển cảnh sang hiện trường, chiếc xe máy nằm trên mặt đất sau khi đâm vào rào chắn và dường như đã làm cong rào chắn.

Các quan chức Ukraine cho biết đối tượng có ý định bỏ trốn đã bị bắt giữ, là nam giới, khoảng hơn 30 tuổi, đến từ vùng Lviv ở phía tây Ukraine. Anh ta đã được bàn giao cho cảnh sát quốc gia.

Một người đàn ông Ukraine bị nghi là đang trốn nghĩa vụ quân sự đã bị ngăn chặn trong nỗ lực đào tẩu sang Romania bằng cách phóng xe máy vượt qua trạm kiểm soát biên giới. Nguồn: RT

Theo RT, kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào năm 2022, Ukraine đã cấm hầu hết nam giới trưởng thành dưới 60 tuổi rời khỏi nước này. Những người được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc phải có giấy phép đặc biệt để xuất cảnh hợp pháp.

Khi thương vong trong chiến đấu ngày càng gia tăng và các chính sách tuyển quân của Kyiv trở nên khắc nghiệt hơn, ngày càng nhiều nam giới Ukraine tìm cách rời khỏi nước này một cách bất hợp pháp. Những nỗ lực vượt biên này thường liên quan đến các mạng lưới buôn lậu người di cư hoặc các tuyến đường nguy hiểm xuyên qua rừng, sông và địa hình núi non hiểm trở.

Andrey Demchenko - người phát ngôn của Cơ quan Biên phòng Ukraine - trước đó từng cho biết, chỉ riêng từ tháng 1 đến tháng 8/2025, hơn 13.000 người đã bị bắt giữ khi cố gắng trốn khỏi Ukraine một cách bất hợp pháp. Vào tháng 6/2024, các nhà chức trách Ukraine báo cáo 45 trường hợp tử vong được xác nhận có liên quan đến những người trốn nghĩa vụ quân sự đang cố gắng vượt biên.

Các hạn chế đi lại đã được nới lỏng một phần vào tháng 8/2025, khi nam giới dưới 22 tuổi chưa đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc được phép rời khỏi Ukraine. Động thái này đã gây ra một làn sóng xuất cư mạnh mẽ. Báo cáo của cơ quan thống kê Eurostat thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho thấy số đơn xin bảo hộ tạm thời tại EU đã tăng gần 50% tính đến tháng 9.