Kế hoạch 'Lá chắn phía Đông': Đức triển khai quân sát biên giới Nga-Belarus — Dư luận Ba Lan 'dậy sóng'

Trang Notes from Poland đưa tin, theo tờ Bild (Đức), thông tin này lần đầu tiên được tiết lộ với các nhà báo vào tuần trước bởi Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Nils Schmid.

Sau đó, tờ Bild đã nhận được xác nhận từ Bộ Quốc phòng Đức rằng một "số lượng quân nhân vào khoảng vài chục người" sẽ được triển khai đến Ba Lan từ quý 2 năm 2026 đến cuối năm 2027.

Các quân nhân Đức sẽ hỗ trợ triển khai kế hoạch "Lá chắn phía Đông" của Ba Lan, nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga. Họ sẽ chủ yếu tham gia vào các công việc kỹ thuật, chẳng hạn như đào hào, giăng dây thép gai và xây dựng các chướng ngại vật chống tăng.

Vì việc triển khai lực lượng này không phải là một nhiệm vụ quân sự nước ngoài và các quân nhân dự kiến sẽ không phải tham gia vào xung đột quân sự, nên không cần sự chấp thuận của Quốc hội Đức.

Bộ Quốc phòng Ba Lan vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về việc triển khai lực lượng này.

Nguồn: Bundeswehr

Theo Notes from Poland, kế hoạch "Lá chắn phía Đông" được Ba Lan khởi xướng vào năm 2024 với ngân sách 10 tỷ zloty (tương đương 2,4 tỷ euro) được chi trong vòng 4 năm để tăng cường an ninh nhằm chuẩn bị cũng như ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga. Một phần kinh phí sẽ đến từ chương trình Hành động An ninh cho Châu Âu (SAFE) mới của EU.

Kế hoạch "Lá chắn phía Đông" nhằm mục đích xây dựng một loạt cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như hầm trú ẩn, bãi mìn và chướng ngại vật chống tăng, cũng như các yếu tố điện tử bao gồm giám sát vệ tinh, camera tầm nhiệt và hệ thống chống máy bay không người lái (drone).

Là một phần trong kế hoạch triển khai các biện pháp phòng thủ mới đó, Ba Lan đã rút khỏi Hiệp ước Ottawa (hiệp ước cấm sử dụng mìn chống bộ binh). Phần Lan, Litva, Latvia và Estonia cũng đã làm điều tương tự.

Notes from Poland đưa tin, hồi tháng 9, sau khi nhiều drone bị cáo buộc là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong một vụ xâm phạm lãnh thổ NATO chưa từng có tiền lệ, Đức nằm trong số các nước đồng minh cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ba Lan.

Đầu tháng 12, Đức đã triển khai 5 máy bay Eurofighter và 150 quân nhân đến Ba Lan như một phần của nhiệm vụ tuần tra không phận tăng cường của NATO.

"Việc triển khai lực lượng đến Ba Lan nhấn mạnh cam kết kiên định của Đức đối với an ninh chung của khu vực Euro-Atlantic", chỉ huy đơn vị này cho biết, theo trích dẫn của NATO.

“Với tư cách là đối tác và đồng minh, chúng tôi sát cánh cùng Ba Lan”, Thứ trưởng Quốc phòng Đức Schmid nói thêm trong chuyến thăm các binh sĩ Đức đóng quân tại Ba Lan tuần qua.

Trang Defence24 (Ba Lan) đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Zalewski cho biết việc triển khai máy bay Eurofighter “thể hiện sự nghiêm túc trong đóng góp của Đức vào việc phòng thủ ở sườn đông”.

Nguồn: Notes from Poland

Tuy nhiên, theo Notes from Poland, quyết định mới đây của Đức về việc gửi quân hỗ trợ chiến dịch "Lá chắn phía Đông" đã bị lên án bởi Robert Bąkiewicz - một nhà dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng người Ba Lan, người đã ra tranh cử với tư cách ứng cử viên của Đảng Pháp luật và Công lý (PiS), hiện là đảng đối lập chính của Ba Lan, trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2023.

“Đây là một vụ bê bối. Quân đội Đức sẽ canh gác biên giới Ba Lan. Điều này là không thể chấp thuận!”, ông Bąkiewicz viết trên mạng xã hội.

Trên thực tế, khi đảng PiS nắm quyền, họ cũng đã chấp nhận việc triển khai các khẩu đội phòng không Patriot của Đức cùng 300 quân nhân hỗ trợ đến Ba Lan vào năm 2023, và sau đó đề nghị kéo dài thời gian hiện diện của họ ở nước này.

Tháng 1 năm nay, Đức một lần nữa triển khai hai khẩu đội phòng không Patriot cùng khoảng 200 quân nhân hỗ trợ đến Ba Lan. Tuy nhiên, trong tuần qua, Berlin thông báo rằng việc triển khai đã kết thúc theo đúng kế hoạch. Hệ thống Patriot của Hà Lan sẽ tiếp nhận vai trò này.