Kế hoạch 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga - Thủ tướng Merz: 'Không còn sống trong thời bình nữa'

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin chi tiết về một tài liệu dài 1.200 trang, được gọi là "Kế hoạch hoạt động của Đức" (OPLAN DEU), do một nhóm sĩ quan quân sự cấp cao ở Berlin hoàn thành.

Một kế hoạch bí mật của Đức vừa được tiết lộ, vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới triển khai 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công. Ảnh: DPA

Có gì quan trọng?

Như các tác giả của tài liệu mô tả, bản kế hoạch này báo hiệu sự thay đổi tư duy thời bình và cách tiếp cận mới về quốc phòng "toàn xã hội" của nước Đức, bao gồm cả các khu vực dân sự, công ty tư nhân và các cơ quan chính phủ.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) nhận định, sự giao thoa giữa lĩnh vực dân sự và quân sự này giống như sự trở lại của cách tiếp cận xung đột thời Chiến tranh Lạnh.

Theo The Wall Street Journal, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Đức đã bắt đầu xây dựng kế hoạch OPLAN DEU cách đây khoảng hai năm rưỡi, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Tài liệu này dày 1.200 trang, được phân loại và lưu trữ trên "mạng lưới đỏ" biệt lập của Đức, cung cấp hướng dẫn toàn diện về việc triển khai quân đội NATO lên tới 800.000 người (bao gồm cả binh sĩ Mỹ) về phía đông, qua nước Đức, trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công của Nga.

Kế hoạch bao gồm các bản đồ hậu cần chi tiết, chỉ ra các cảng, đường bộ, sông ngòi và đường sắt được xác định có vai trò thiết yếu cho việc vận chuyển quân đội và vật tư. Kế hoạch này tích hợp cả nguồn lực quân sự và dân sự, đòi hỏi sự hợp tác với các công ty tư nhân, các cơ quan dân sự, chính quyền địa phương và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các biện pháp an ninh nhằm chống lại hành vi phá hoại, đe dọa mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch là những thành phần trọng tâm trong kế hoạch.

Các tác giả của bản kế hoạch nhận định rằng sự thiếu hụt đầu tư nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng giao thông của Đức là một điểm yếu then chốt. Số liệu của Chính phủ Đức cho thấy 20% đường cao tốc và hơn 1/4 cầu đường bộ cần được sửa chữa khẩn cấp. Nhiều công trình hiện có không thể chịu tải nổi xe quân sự hạng nặng, và các tác giả thừa nhận đây là một vấn đề cần được ưu tiên khắc phục để kế hoạch đạt hiệu quả.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Đức và Nga qua email để đề nghị bình luận.

Binh sĩ Đức tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm thành lập quân đội Litva tại thủ đô Vilnius, Litva, vào tháng 11/2023. Ảnh: NATO

Mọi người đang nói gì?

Một "sĩ quan quân đội cấp cao và là một trong những tác giả đầu tiên của kế hoạch" được The Wall Street Journal trích dẫn phát biểu cho biết: "Mục tiêu là ngăn chặn chiến tranh bằng cách làm rõ với đối phương rằng nếu họ tấn công chúng ta [Đức], họ sẽ không thành công."

Thứ trưởng Quốc phòng Đức Nils Schmid tuyên bố: "Chúng ta [nước Đức] phải học lại những gì đã quên. Chúng ta phải kéo những người đã nghỉ hưu trở lại để kể cho chúng ta nghe cách chúng ta đã làm việc đó vào thời điểm đó."

Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng phát biểu hồi tháng 9 rằng: “Những mối đe dọa là có thật. Chúng ta không ở trong thời chiến, nhưng chúng ta cũng không còn sống trong thời bình nữa.”

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Theo The Wall Street Journal, kế hoạch OPLAN DEU đang được rà soát liên tục để phát hiện những trở ngại và vấn đề cần khắc phục. Chính quyền Đức dự kiến đầu tư hàng tỷ USD vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.