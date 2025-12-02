Một chỉ số của Thái Lan tụt hậu so với Việt Nam: ThaiCham cảnh báo 'ác mộng'

Tờ Bangkok Post ngày 2/12 đưa tin, Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) đã kêu gọi Chính phủ Thái Lan đơn giản hóa các quy định và cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời cảnh báo rằng Thái Lan có nguy cơ mất vị thế là trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á.

Jongjarern Jomjakra - Phó chủ tịch ThaiCham - cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thái Lan đã giảm xuống còn 32 tỷ USD vào năm 2024, thấp hơn mức 38 tỷ USD của Việt Nam.

"[FDI của Thái Lan giảm thấp hơn Việt Nam] sẽ là một cơn ác mộng cho Thái Lan để có thể tiếp tục duy trì vai trò là trung tâm sản xuất tại Đông Nam Á", ông nói.

Theo Phó chủ tịch ThaiCham, Việt Nam đang tích cực định vị mình là một trung tâm sản xuất công nghệ cao, với tham vọng trở thành trung tâm khu vực về ngành công nghiệp bán dẫn. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm đạt 10% vào năm 2030 để nâng cao thu nhập bình quân đầu người, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ước tính 8% vào năm 2025. GDP của Việt Nam xếp thứ tư ở Đông Nam Á vào năm 2024, sau Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Vị lãnh đạo của ThaiCham cũng kêu gọi Bangkok đẩy nhanh những cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại tự do (FTA) để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

"Việt Nam có hơn 60 FTA, khiến nước này trở nên rất hấp dẫn đối với đầu tư và mang đến cho các công ty nước ngoài cơ hội xuất khẩu miễn thuế", ông Jongjarern cho biết.

Theo Bangkok Post, ThaiCham được thành lập vào năm 2021, sau khi chuyển đổi từ Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan. ThaiCham đại diện cho hơn 200 công ty Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam. Số lượng thành viên ngày càng tăng khi các doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm lợi nhuận từ chi phí lao động thấp hơn của Việt Nam, thấp hơn khoảng 15-20% so với Thái Lan, trong khi giá năng lượng rẻ hơn 20-35%.

Một nhà đầu tư lớn của Thái Lan tại Việt Nam là SCG Chemicals - một công ty con của Tập đoàn Siam Cement - đã củng cố vị thế của mình tại Đông Nam Á với việc vừa khánh thành nhà máy hóa dầu lớn nhất Việt Nam. Công ty này mong muốn biến Việt Nam thành cơ sở đầu tư chính của họ trong khu vực.

Khu phức hợp hóa dầu Long Sơn do SCG Chemicals (Thái Lan) đầu tư tọa lạc tại xã đảo Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bangkok Post

Theo ông Jongjarern, Việt Nam cũng đã thực hiện những cải cách sâu rộng nhằm tinh giảm bộ máy hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chính phủ đã giảm số lượng bộ, ngành từ 18 xuống còn 14 và hợp nhất các tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34.

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đang được tiến hành, bao gồm các kế hoạch xây dựng cảng nước sâu ở các tỉnh ven biển quan trọng để tăng cường xuất khẩu.

Theo Phó chủ tịch ThaiCham, nhân khẩu học càng củng cố thêm sức hấp dẫn của Việt Nam. Nước ta được ông Jongjarern mô tả là có "dân số vàng", với độ tuổi trung bình là 22, trong khi độ tuổi trung bình của lực lượng lao động Thái Lan là 40, một xã hội được định nghĩa là "già hóa".

Bangkok Post nhận định, lời cảnh báo của lãnh đạo ThaiCham nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng rằng Thái Lan phải hành động nhanh chóng để duy trì khả năng cạnh tranh trong việc thu hút FDI và duy trì vị thế trung tâm sản xuất của nước này trong khu vực.